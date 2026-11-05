Carlsberg chia sẻ định hướng đầu tư bền vững tại Diễn đàn Bắc Âu - Việt Nam

Ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc cấp cao phụ trách Chuỗi cung ứng tích hợp của Carlsberg Việt Nam, tham gia phiên đối thoại lãnh đạo tại Diễn đàn Doanh nghiệp Bắc Âu - Việt Nam 2026 - Ảnh: DNCC

Tại diễn đàn, ông Peter Wachenschwanz, Giám đốc cấp cao phụ trách Chuỗi cung ứng tích hợp của Tập đoàn Carlsberg, đã cùng đại diện APM Terminals và Tập đoàn Phúc Sinh đã tham gia phiên đối thoại lãnh đạo "Chuyển hóa động lực thành hành động: Thúc đẩy hợp tác Bắc Âu - Việt Nam trong giai đoạn mới".

Hiện thực hóa cam kết sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch

Tại phiên thảo luận, ông Peter Wachenschwanz cho biết định hướng đầu tư bền vững và mở rộng năng lực sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam đang được tiếp nối mạnh mẽ từ các cam kết cấp cao, đặc biệt sau chuyến thăm cấp Nhà nước của lãnh đạo Việt Nam tới Đan Mạch gần đây.

Theo ông, chuyến thăm là cột mốc quan trọng tái khẳng định Việt Nam là một trong những thị trường tăng trưởng trọng điểm của Tập đoàn Carlsberg.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Jacob Aarup-Andersen, Tổng Giám đốc Tập đoàn Carlsberg, đã tham gia các cuộc trao đổi với lãnh đạo cấp cao Việt Nam và trao các ý định thư tới Chủ tịch UBND thành phố Huế và Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đề ra định hướng đầu tư và phát triển trong giai đoạn 2026–2031.

Ông Peter Wachenschwanz chia sẻ về các định hướng đầu tư và phát triển của Carlsberg tại Việt Nam, tiếp nối động lực hợp tác từ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch - Ảnh: DNCC

Tại Huế, tập đoàn dự kiến đầu tư khoảng 65 triệu USD vào nhà máy bia Phú Bài, tập trung hiện đại hóa sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm và năng lực chuỗi cung ứng.

Tại Đà Nẵng, doanh nghiệp hướng tới phát triển thương mại, chuyển đổi số, hiện đại hóa vận hành và nâng cao hiệu quả, tính bền vững của hoạt động logistics, cùng các sáng kiến về môi trường và cộng đồng.

Những định hướng này tiếp nối hành trình gắn bó lâu dài của Carlsberg với miền Trung, góp phần củng cố năng lực sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp tại khu vực.

Dấu ấn thực tiễn từ Nhà máy bia Phú Bài

Để minh chứng cho giá trị của đầu tư dài hạn trong việc nâng cao hiệu quả vận hành, đại diện Carlsberg đã chia sẻ câu chuyện thực tế từ Nhà máy bia Phú Bài.

Dự án mở rộng với tổng vốn đầu tư gần 90 triệu USD, được khánh thành vào tháng 8-2025, đã nâng công suất hằng năm thêm hơn 50%, đưa Phú Bài trở thành cơ sở sản xuất bia lớn nhất của Carlsberg tại châu Á và củng cố vai trò của Việt Nam trong mạng lưới sản xuất của tập đoàn tại khu vực.

Cùng với việc gia tăng công suất, nhà máy được đầu tư các giải pháp giúp sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn. Dây chuyền nấu bia mới sử dụng ít hơn khoảng 20% lượng nước và 15% năng lượng so với dây chuyền trước đây.

Dự án điện mặt trời áp mái dự kiến đáp ứng tới 10% nhu cầu điện của nhà máy, hỗ trợ quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo.

Công nghệ cũng hỗ trợ đội ngũ nâng cao hiệu quả vận hành hằng ngày. Hệ thống theo dõi hiệu suất theo thời gian thực giúp giám sát hoạt động dây chuyền và duy trì chất lượng sản phẩm ổn định.

Đồng thời, việc sử dụng hoàn toàn xe nâng điện kết hợp với hệ thống camera ứng dụng trí tuệ nhân tạo góp phần giảm phát thải và nâng cao an toàn trong vận hành.

Lan tỏa giá trị đầu tư ra ngoài phạm vi nhà máy

Bên cạnh những cải thiện trong nhà máy, giá trị của đầu tư còn được mở rộng thông qua mạng lưới đối tác.

Tại phiên đối thoại, ông Peter nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phối hợp với các nhà cung cấp và đối tác logistics trong nước để cùng nâng cao hiệu quả, chất lượng và tính bền vững trong chuỗi cung ứng.

Để những cơ hội hợp tác này trở thành các dự án khả thi, doanh nghiệp cần một môi trường chính sách ổn định, có tính dự báo, các yêu cầu triển khai rõ ràng và sự phối hợp hiệu quả với cơ quan chức năng. Những điều kiện đó giúp doanh nghiệp chủ động hoạch định và triển khai các cải tiến đồng bộ trong sản xuất, năng lượng và logistics.

Ngày hội đối tác cung ứng đầu tiên của Carlsberg Việt Nam nhấn mạnh vai trò của sự gắn kết với các đối tác trong nước trong việc phát huy giá trị đầu tư dài hạn, củng cố năng lực chuỗi cung ứng và mở ra cơ hội cùng phát triển - Ảnh: DNCC

Tiếp nối hơn ba thập kỷ gắn bó với Việt Nam, Carlsberg hướng tới phát triển bền vững trên nền tảng đã được xây dựng, từ năng lực sản xuất, đội ngũ nhân sự đến các mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Bằng việc tiếp tục đầu tư vào những nền tảng này, doanh nghiệp gắn kết hành trình tăng trưởng của mình với sự phát triển của đất nước, từng bước hiện thực hóa sứ mệnh "Sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn".