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Cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' đối với 6 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2226/QĐ-TTg ngày 13-11-2026 cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' đối với 6 liệt sĩ đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ.

Các chiến sĩ gồm:

1. Hạ sĩ Phạm Văn Tâm, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, nguyên quán: xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa.

2. Hạ sĩ Nguyễn Tiến Đức, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, nguyên quán: phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội.

3. Trung sĩ Mai Thanh Phương, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, nguyên quán: xã Ba Đình, tỉnh Thanh Hóa.

4. Trung sĩ Nguyễn An Ninh, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, nguyên quán: xã Vũ Dương, tỉnh Ninh Bình.

5. Hạ sĩ Lâm Duy Khánh, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, nguyên quán: xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình.

6. Trung sĩ Hoàng Long Nhật, Chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 5, Đại đội 10, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12, nguyên quán: xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội.

Hiện các cơ quan chức năng đang xúc tiến thủ tục trình xét khen thưởng cho các liệt sĩ.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng thông tin, vào lúc 8h25 ngày 12-11-2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu tại Trường bắn quốc gia TB1 (thuộc xã Biên Sơn, thành phố Bắc Ninh); kíp xe Thiết giáp BMP-1 của Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 đã gặp sự cố, dẫn đến bị chìm, 6 chiến sĩ đã hy sinh.

Cấp Bằng 'Tổ quốc ghi công' đối với 6 liệt sĩ hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ - Ảnh 1.Thủ tướng quyết định truy tặng bằng Tổ quốc ghi công cho 13 liệt sĩ ở Rào Trăng 3

TTO - 13 liệt sĩ hi sinh khi đang tìm kiếm cứu nạn ở thủy điện Rào Trăng 3 được truy tặng bằng Tổ quốc ghi công.

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    Chủ đề: bằng Tổ quốc ghi công Bộ Quốc phòng xe thiết giáp

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