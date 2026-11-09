Cần Thơ bổ sung đầu tư nhiều tuyến đường, âu thuyền vào dự án nâng cấp 7km hơn 7.200 tỉ đồng

Ông Đồng Văn Thanh - Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ - phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: CA LINH

Ngày 9-11, HĐND TP Cần Thơ khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề). Tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất thông qua dự thảo nghị quyết về việc quyết định phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 91 (đoạn từ Km0 - Km7).

Bổ sung hàng loạt hạng mục

Dự án trên có tổng chiều dài tuyến khoảng 7,04km (bao gồm cầu Bình Thủy), tổng vốn đầu tư khoảng 7.237 tỉ đồng.

Theo dự thảo nghị quyết, dự án có điểm đầu ở Km0+000 tại nút giao giữa các đường Cách Mạng Tháng Tám - Hùng Vương - Trần Phú - Nguyễn Trãi; điểm cuối tại Km7 kết nối với đoạn Km7 - Km14 đang khai thác.

Ngoài quy mô đầu tư ban đầu, các hạng mục được đề xuất bổ sung gồm: nâng cấp, cải tạo 6 tuyến đường phụ cận kết nối trực tiếp với quốc lộ 91, gồm: đường Bùi Hữu Nghĩa, đường Trần Quang Diệu nhỏ cặp cầu Bình Thủy, đường Đặng Thị Nhượng, đường Nguyễn Thị Tính, đường Nguyễn Thị Tồn và đường Nguyễn Việt Dũng.

Tổng chiều dài các tuyến khoảng 3,2km và 86 vị trí đường, hẻm kết nối với quốc lộ 91.

Đối với các tuyến đường giao thông đô thị thứ yếu, dự án bổ sung nâng cấp, cải tạo đường Phạm Ngũ Lão, đường Nguyễn Văn Cừ, đường Nguyễn Chí Thanh, đường Âu Cơ, kè bảo vệ bờ kết hợp cống và âu thuyền sông Bình Thủy.

Trong đó, cống kiểm soát triều dự kiến 3 khoang, mỗi khoang rộng 20m, bố trí hệ thống cửa van đóng mở phục vụ kiểm soát triều và điều tiết nước; kết cấu bê tông cốt thép, xử lý nền bằng cọc bê tông cốt thép.

Thi công tuyến quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7) đoạn qua đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Bình Thủy, TP Cần Thơ - Ảnh: CA LINH

Riêng âu thuyền được bố trí nhằm duy trì hoạt động giao thông thủy khi vận hành công trình kiểm soát triều, bảo đảm yêu cầu giao thông đường thủy nội địa cấp 4.

Thời gian thực hiện dự án được điều chỉnh từ năm 2023-2028.

Sử dụng 2.000 tỉ đồng vốn còn dư

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đồng Văn Thanh, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ, cho hay trước đây khi thực hiện dự án, một số cán bộ để xảy ra tình trạng chậm tiến độ, gây bức xúc trong dư luận. Vừa qua, thành phố đã có quyết định tiếp tục triển khai dự án.

Qua rà soát trong quá trình thực hiện, thành phố nhận thấy nguồn vốn ngân sách Trung ương bố trí vẫn còn dư khoảng 2.000 tỉ đồng nếu triển khai hoàn thành đoạn từ Km0 - Km7. Nếu không sử dụng, nguồn vốn này có thể bị Trung ương thu hồi.

Công nhân thi công dự án nâng cấp quốc lộ 91 (đoạn Km0 - Km7) - Ảnh: CA LINH

Bên cạnh đó, thành phố cũng phải giải trình, kiểm điểm nguyên nhân vì sao nguồn vốn được phân bổ lại không sử dụng hết.

Trong bối cảnh việc xin nguồn vốn đầu tư từ Trung ương rất khó khăn, khi đã được bố trí vốn, thành phố cần tính toán sử dụng hiệu quả, tránh lãng phí. Trong khi đó, nhu cầu đầu tư chỉnh trang đô thị của thành phố còn rất lớn, đặc biệt tại khu vực các phường từ Ninh Kiều kéo dài đến Bình Thủy.

"Thực tế, hằng năm khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng ngập úng, ách tắc giao thông, gây bức xúc cho người dân. Vì vậy, đây là cơ hội để thành phố tiếp tục sử dụng nguồn vốn được bố trí, qua đó giảm áp lực phải sử dụng ngân sách địa phương để đầu tư các công trình liên quan trong khu vực", ông Đồng Văn Thanh nhấn mạnh.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh, sử dụng nguồn vốn phải tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật. Cụ thể, vốn ngân sách Trung ương đã bố trí cho địa phương không thể tùy ý điều chuyển sang nhiều dự án khác, mà chỉ được xem xét bố trí cho những dự án có tính chất kết nối, liên thông với dự án hiện hữu, nhằm phát huy hiệu quả đồng bộ của tuyến quốc lộ 91 và các công trình lân cận.

Ông Đồng Văn Thanh lưu ý thành phố phải theo dõi tiến độ từng ngày, từng hạng mục, từng nội dung công việc để bảo đảm sử dụng hết nguồn vốn được Trung ương chấp thuận điều chỉnh, đồng thời thực hiện chặt chẽ, đúng quy định.

"Đây được xác định là dự án cần triển khai ngay nhằm phát huy hiệu quả tuyến quốc lộ 91, đoạn từ Km0 - Km7. Đồng thời đầu tư nâng cấp, bổ sung các tuyến đường kết nối và những công trình hạ tầng cần thiết, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông, chỉnh trang đô thị thành phố", ông Đồng Văn Thanh nói.

Quang cảnh kỳ họp - Ảnh: CA LINH