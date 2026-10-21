Cận cảnh cọc khoan nhồi hơn 100m của cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Những cọc khoan nhồi đã được đổ bê tông, tạo nền móng vững chắc vươn lên giữa biển khơi - Ảnh: THANH HUYỀN

Theo Binh đoàn 12, đến nay dự án đã giải ngân được hơn 1.300/21.019 tỉ đồng, đạt hơn 6,3% kế hoạch vốn. Theo nhà thầu, toàn tuyến có gần 500 trụ cọc khoan nhồi và cọc thép. Để phục vụ thi công, nhà thầu đã huy động hơn 1.000 thiết bị cùng hơn 2.000 công nhân.

Từ nay đến cuối năm, Binh đoàn 12 sẽ dồn lực phấn đấu đạt giá trị sản xuất khoảng 1.700 tỉ đồng, quyết tâm hoàn thành 438 cọc khoan nhồi, 163 cọc ống thép, 40 trụ cầu và 360 dầm SuperT.

Song song với việc chủ động nguồn vật liệu cát đá đang khan hiếm, các đơn vị đang siết chặt kiểm soát quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn hàng hải tuyệt đối giữa vùng biển khơi.

Những thiết bị "hạng nặng" được huy động ra giữa biển để làm cầu - Ảnh: THANH HUYỀN

Để thi công cầu trên mặt biển trong điều kiện sóng gió, mưa dông phức tạp, nhà thầu phải đầu tư nhiều thiết bị chuyên dụng có giá trị cao để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Đại diện Binh đoàn 12 cho biết đơn vị phải đầu tư 4 thiết bị cao cấp khoảng 1.000 tỉ đồng/thiết bị để thi công trên biển, bảo đảm tiến độ.

Bê tông được trộn và đổ ngay trên biển để đảm bảo chất lượng - Ảnh: THANH HUYỀN

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc - Tư lệnh Binh đoàn 12, cho biết cầu ra đảo Hòn Khoai là công trình dấu mốc lịch sử của đất nước, là cầu dài nhất Việt Nam với hơn 18km. Điều kiện thi công cực kỳ khó khăn trên vùng biển có địa chất yếu, có những nơi cọc khoan nhồi dài hơn 100m dưới biển.

"Chúng tôi xác định đây là vinh dự cũng như là trách nhiệm nên đã huy động hơn 1.500 kỹ sư, công nhân để làm 3 ca, 4 kíp, làm ngày làm đêm với nhiều thiết bị hiện đại để bảo đảm về chất lượng và tiến độ.

Chúng tôi sẽ vượt qua biển, vượt qua sóng gió để bảo đảm tiến độ cũng như lời hứa với Trung ương. Để thi công được cọc sâu hơn 100m thì phải bảo đảm được chất lượng trong từng cây cọc, trong từng khối bê tông được đổ xuống bảo đảm vĩnh cửu", Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc nói.

Những ống thép được nối xuống biển để đổ bê tông - Ảnh: THANH HUYỀN

Chứng kiến công trình cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai đang ngày một thành hình, những cọc bê tông từ đáy biển sâu đã vươn lên khỏi mặt nước, bạn Trầm Hà Ngọc Trang chia sẻ bản thân thấy tự hào vì Cà Mau đang rất phát triển.

Khi có được cây cầu này, kinh tế Cà Mau nói riêng và Việt Nam nói chung sẽ có sự phát triển vượt bậc, hàng hóa sẽ theo đây về cảng và đi khắp nơi trên thế giới.

Công nhân được bố trí ăn nghỉ ngay trên biển để đảm bảo lực lượng làm ngày, làm đêm - Ảnh: THANH HUYỀN

Nhiều trụ cầu đã vươn lên khỏi mặt biển - Ảnh: THANH HUYỀN

Lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra tiến độ và chất lượng công trình - Ảnh: THANH HUYỀN

Binh đoàn 12 vừa phát động đợt thi đua cao điểm "Về đích" các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh Cà Mau. Đợt thi đua hướng tới mục tiêu từ nay đến cuối năm, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai đạt giá trị sản xuất 8.000 tỉ đồng.