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Các ‘ông lớn’ công nghệ thống nhất cơ chế chặn AI quét dữ liệu báo chí

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TTXVN
TTXVN
TTXVN

Ngày 30-10, OpenAI, Google, Microsoft và Anthropic cam kết cung cấp cho các cơ quan truyền thông một phương thức thống nhất để ngăn nội dung của họ bị thu thập nhằm phục vụ huấn luyện các mô hình AI.

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Biểu tượng của OpenAI, Google, Microsoft và Anthropic - Ảnh: abcnews.com

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các đơn vị xuất bản ngày càng chỉ trích và khởi kiện các công ty công nghệ liên quan đến việc sử dụng nội dung của họ để phát triển AI.

Hiện nay, các đơn vị xuất bản phải thiết lập những lệnh chặn riêng biệt đối với từng loại bot thu thập dữ liệu trên Internet. Cơ chế mới sẽ cho phép họ sử dụng một chỉ dẫn chuẩn hóa duy nhất, được các công ty AI tham gia áp dụng giao thức này công nhận và tuân thủ.

Tuy nhiên, giải pháp trên sẽ chưa được triển khai đồng bộ trong vài tháng tới. Microsoft dự kiến bắt đầu áp dụng từ ngày 1-2-2027, trong khi Google chưa xác định thời điểm cụ thể trong năm 2027. OpenAI, công ty phát triển ChatGPT, cho biết sẽ triển khai trong những tháng tới, còn Anthropic thông báo đã bắt đầu quá trình này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh các đơn vị xuất bản phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của các bot thu thập bài viết để cung cấp dữ liệu cho các mô hình AI.

Một số đơn vị đã đưa vấn đề này ra tòa. Tháng 12/2023, tờ The New York Times khởi kiện OpenAI và Microsoft, cáo buộc hai công ty sử dụng hàng triệu bài viết của báo mà không được phép hoặc trả phí để huấn luyện ChatGPT. Hiện hai công ty công nghệ này viện dẫn ngoại lệ "sử dụng hợp lý" trong luật bản quyền để bảo vệ lập luận của mình.

Trong khi đó, nhà cung cấp hạ tầng Internet Cloudflare từ tháng 7/2025 đã mặc định chặn các bot AI trên những trang web của khách hàng mới. Một tiêu chuẩn khác có tên "Really Simple Licensing" cũng cho phép các đơn vị xuất bản thu phí các bot truy cập trang web của họ.

Theo một bài đăng trên blog của Microsoft, cơ chế mới chỉ áp dụng đối với hoạt động huấn luyện các mô hình AI trong tương lai, chứ không ngăn chặn hoàn toàn các bot thu thập dữ liệu. Theo thiết lập mặc định, nội dung vẫn có thể được thu thập nếu đơn vị xuất bản không chủ động thay đổi cài đặt.

Microsoft và Google cũng lưu ý trong các bài đăng riêng biệt rằng việc từ chối cho phép sử dụng nội dung để huấn luyện AI có thể làm giảm khả năng nội dung của các đơn vị xuất bản xuất hiện trong các ứng dụng và dịch vụ dựa trên AI.

Trong khi đó, ông Andy Stone, người phát ngôn của Meta, bày tỏ sự ủng hộ đối với sáng kiến này trong một bài đăng trên nền tảng X. 

Ông cho rằng việc xây dựng một tín hiệu chung để các chủ sở hữu nội dung truyền đạt lựa chọn của mình tới nhiều nhà cung cấp cùng lúc là bước đi quan trọng, đồng thời bày tỏ mong muốn hợp tác với các công ty AI khác nhằm xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn chung trên toàn ngành.

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TTXVN
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