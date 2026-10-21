Cá heo màu hồng bơi giữa biển khiến giới khoa học bối rối

Cá heo màu hồng được nhìn thấy ở biển Oman - Ảnh: BREAKING 911

Theo báo Times of India ngày 21-10, những người đi biển gần thành phố Muscat (Oman) mới đây đã có phen bất ngờ khi 2 con cá heo màu hồng nhạt ngoi lên mặt nước, chỉ cách bờ vài mét, lướt đi cùng một đàn cá heo có màu xám sẫm hơn.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng, khiến nhiều người tò mò không biết đó là loài cá heo nào và vì sao nó lại có màu sắc kỳ lạ tựa kẹo bông gòn như vậy.

Dù các nhà sinh vật học biển chưa xác định được danh tính con vật, cộng đồng mạng đã nhanh chóng đưa ra nhiều phỏng đoán.

Nhắc đến động vật có vú màu hồng, phần lớn mọi người sẽ nghĩ ngay đến cá heo sông Amazon (tên khoa học: inia geoffrensis) nổi tiếng. Tuy nhiên đây là loài nước ngọt sống cách xa hàng nghìn dặm ở Nam Mỹ, nên việc có đến 2 con xuất hiện ở vịnh Oman gần như là điều không thể.

Như vậy vì sao lại có cá heo sống giữa biển mà có da màu hồng?

Nguyên nhân có thể là do một số loài như cá heo lưng gù Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (sousa plumbea) tự nhiên mất dần sắc tố sẫm màu khi già đi, khiến da chuyển sang trắng nhợt hoặc màu ngà.

Bởi mạch máu nằm rất sát bề mặt da cá, chúng sẽ ửng hồng khi vận động mạnh hoặc khi thân nhiệt tăng lên.

Hiện tượng này về cơ bản giống như con người đỏ mặt sau khi chạy bộ - vận động càng mạnh, sắc hồng càng rõ.

Một ứng viên khác được các nhà khoa học nhắc đến là cá heo Risso (grampus griseus). Loài sống ở vùng nước sâu này khi sinh ra có màu xám đậm hoặc nâu, nhưng càng lớn tuổi, chúng càng tích tụ nhiều vết sẹo dày đặc do những lần đụng độ với mực hay những con cá heo khác.

Theo thời gian, các vết trầy xước và vết cào phủ kín cơ thể, khiến chúng nhìn từ xa trông gần như sắc trắng hoặc hồng nhạt.

Ngoài ra vẫn có khả năng nhỏ là con vật mắc bệnh bạch tạng hoặc bạch tạng một phần, những đặc điểm di truyền hiếm gặp làm mất hoàn toàn sắc tố tự nhiên của da.

Dù vậy các chuyên gia địa phương vẫn kêu gọi sự thận trọng trước khi đưa ra kết luận, bởi cá heo lưng gù Ấn Độ Dương, loài thường gặp ở vùng biển này, hầu như giữ nguyên màu xám đục suốt đời.

Chừng nào các nhà nghiên cứu chưa quan sát kỹ hơn hình dáng vây, chưa nghiên cứu được dấu vết trên da hoặc chụp được những bức ảnh có độ phân giải cao hơn, bí ẩn này vẫn còn bỏ ngỏ.