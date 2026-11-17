Ba mẹ Việt đau đầu với việc chọn tã sơ sinh - Ảnh: DNCC

Những vấn đề thường gặp khi dùng tã cho trẻ

Không ít ba mẹ gặp lúng túng trong giai đoạn đầu chăm con khi chiếc tã chưa đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt của bé, dẫn đến những tình huống khó chịu hằng ngày.

Có vết hằn trên đùi : Một chiếc tã có bề mặt mềm mại vẫn có thể khiến bé khó chịu nếu phần thun chân tiếp xúc với da chưa đủ êm hoặc độ ôm chưa phù hợp. Với làn da mong manh của trẻ sơ sinh, sự cọ xát và cảm giác siết quanh đùi có thể gây hằn đỏ, khiến bé không thoải mái khi nằm hay cử động.

: Một chiếc tã có bề mặt mềm mại vẫn có thể khiến bé khó chịu nếu phần thun chân tiếp xúc với da chưa đủ êm hoặc độ ôm chưa phù hợp. Với làn da mong manh của trẻ sơ sinh, sự cọ xát và cảm giác siết quanh đùi có thể gây hằn đỏ, khiến bé không thoải mái khi nằm hay cử động. Phân lỏng vẫn dính trên da : Bé sơ sinh thường xuyên "xì xoẹt". Một chiếc tã thấm hút nước tiểu tốt chưa chắc đã đáp ứng tốt nhu cầu xử lý phân lỏng. Phân lưu lại trên bề mặt tã và tiếp xúc kéo dài với làn da mong manh có thể gây kích ứng, khiến ba mẹ lo lắng về tình trạng hăm tã, mẩn đỏ ở bé.

: Bé sơ sinh thường xuyên "xì xoẹt". Một chiếc tã thấm hút nước tiểu tốt chưa chắc đã đáp ứng tốt nhu cầu xử lý phân lỏng. Phân lưu lại trên bề mặt tã và tiếp xúc kéo dài với làn da mong manh có thể gây kích ứng, khiến ba mẹ lo lắng về tình trạng hăm tã, mẩn đỏ ở bé. Phồng cộm sau khi sử dụng : Ba mẹ chọn tã mỏng vì muốn con nằm, co duỗi chân thoải mái. Nhưng sau vài lần bé tè, một số loại tã lại trở nên dày cộm, làm mất đi cảm giác gọn nhẹ ban đầu và khiến bé không thoải mái.

: Ba mẹ chọn tã mỏng vì muốn con nằm, co duỗi chân thoải mái. Nhưng sau vài lần bé tè, một số loại tã lại trở nên dày cộm, làm mất đi cảm giác gọn nhẹ ban đầu và khiến bé không thoải mái. Bé thức giấc khi thay tã ban đêm : Với ba mẹ chưa quen tay, việc luồn chân, kéo tã và căn chỉnh khi bé nằm có thể khá lúng túng, khiến bé dễ bị thức giấc giữa đêm, quấy khóc và khó ngủ trở lại.

Bobby Royal Silk - tã quần siêu cao cấp mang lại trải nghiệm êm mịn như lụa thượng hạng - Ảnh: DNCC

Thiết kế chuyên biệt của Bobby Royal Silk

Với định hướng mang đến giải pháp chăm sóc chuyên biệt từ những ngày đầu đời, Bobby giới thiệu dòng tã thuộc phân khúc cao cấp Bobby Royal Silk kết hợp sự mềm mại, khả năng thấm hút và thiết kế thuận tiện cho việc thay mặc. Sản phẩm sở hữu bốn đặc điểm nổi bật:

Silk Touch Wide Gathers - thun chân dạng màng mở rộng, cấu thành từ các vi sợi Microfiber siêu mảnh, mang lại cảm giác tiếp xúc êm mềm với làn da bé.

Cấu trúc màng mở rộng giúp phân bổ lực ôm đều hơn quanh đùi, hạn chế cảm giác siết và ma sát khi bé cử động. Nhờ kết hợp độ mềm mại với khả năng ôm vừa vặn, thiết kế này giúp hạn chế hằn đỏ, đồng thời hỗ trợ ngăn tràn ra quần áo, chăn đệm.

Silk Soft Sheets - bề mặt mềm mịn như lụa thượng hạng, nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da mong manh của trẻ sơ sinh.

Đặc biệt, cấu trúc màng thấm đa vùng được thiết kế với các lỗ thấm lớn ở trung tâm, rãnh dẫn thấm dọc và họa tiết hoa dập nổi hai bên, hỗ trợ tiếp nhận và dẫn thấm phân lỏng; từ đó hạn chế tối đa hăm tã, kích ứng.

Silk Thin 2mm Slim Core - lõi nén mỏng chỉ 2 mm, giúp tã gọn nhẹ và hạn chế tình trạng phồng cộm sau thấm hút. Kết hợp thiết kế mỏng với khả năng thấm hút lên đến 12 giờ, sản phẩm hướng đến cảm giác khô ráo, thoải mái để bé dễ chịu hơn khi nằm ngủ hay co duỗi chân.

Tã quần mở một bên - thuận tiện khi thay tã cho bé sơ sinh (với các size NB và S), giúp ba mẹ thay tã mà không cần luồn cả hai chân qua đai quần. Điều này giúp giảm thao tác khi thay tã, hạn chế làm phiền bé đang nghỉ ngơi và giúp ba mẹ chăm con nhẹ nhàng hơn.

Ba mẹ có thể lựa chọn size NB cho bé dưới 5,5 kg hoặc size S cho bé 4 - 8,5 kg, kết hợp kiểm tra độ vừa vặn thực tế để đảm bảo thoải mái cho con.

Bobby Royal Silk với các đặc điểm nổi bật, đem lại trải nghiệm êm mềm, cao cấp - Ảnh: DNCC

Với Bobby Royal Silk, ba mẹ có thêm lựa chọn siêu cao cấp được sản xuất tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ của Unicharm Nhật Bản. Điều này thể hiện sự đầu tư của Bobby trong việc phát triển những giải pháp tã dành riêng cho nhu cầu chăm sóc bé của ba mẹ Việt.

Từ sơ sinh đến khi bé lớn, Bobby Royal Silk có đủ kích cỡ phù hợp cho ba mẹ lựa chọn - Ảnh: DNCC

Thuộc phân khúc cao cấp của Bobby, Bobby Royal Silk mang đến giải pháp mềm mịn, hạn chế phân lỏng dính da và hỗ trợ chống tràn, giúp ba mẹ chăm sóc bé nhẹ nhàng ngay từ những ngày đầu đời.