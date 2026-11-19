Thứ trưởng Bộ Y tế Đào Xuân Cơ (phải) trao quyết định bổ nhiệm BS CKII Tô Việt Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM - Ảnh: P.T.

Ngày 19-11, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Thứ trưởng Bộ Y tế, dự lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm BS CKII Tô Việt Thanh giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đào Xuân Cơ đánh giá cao quá trình phấn đấu của ông Tô Việt Thanh và tin tưởng với nền tảng chuyên môn, kinh nghiệm quản lý, tinh thần trách nhiệm và sự tín nhiệm của tập thể, ông Thanh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, hoàn thành tốt trọng trách trên cương vị mới.

Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị ông Tô Việt Thanh nhanh chóng tiếp cận nhiệm vụ mới, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nâng cao hiệu quả tham mưu, điều hành.

Đồng thời tập trung phát triển chuyên môn sâu, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số và quản trị bệnh viện hiệu quả.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Tô Việt Thanh bày tỏ biết ơn sự tin tưởng của lãnh đạo các cấp, cùng tập thể bệnh viện.

Tân Phó giám đốc nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Thứ trưởng Bộ Y tế và xác định rõ trách nhiệm của mình, đóng góp vào sự phát triển chung của bệnh viện.

Ông Tô Việt Thanh sinh năm 1984, công tác liên tục tại Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TP.HCM từ năm 2008. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, ông đã có điều kiện tích lũy kinh nghiệm thực tiễn trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác quản lý, điều hành hoạt động bệnh viện, công tác tổ chức cán bộ và quản lý chuyên môn. Ông Tô Việt Thanh có trình độ chuyên môn bác sĩ chuyên khoa II ngành răng hàm mặt, trình độ lý luận chính trị cao cấp, được đào tạo về quản lý nhà nước và quản lý bệnh viện. Giai đoạn 2015 - 2024, ông Tô Việt Thanh được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều năm đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua và được UBND thành phố tặng bằng khen.