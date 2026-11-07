'Bố già' Quyền Văn Minh và thầy trò khoa Jazz có một cuộc vui 'ra trò’

Thầy trò Quyền Văn Minh mở màn hòa nhạc Jazz & Friends X - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Hòa nhạc Jazz & Friends X diễn ra tối 6-11 tại Hà Nội đồng thời khép lại chuỗi chương trình Jazz & Friends - Hội tụ và lan tỏa kỷ niệm 70 Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam của Khoa Jazz, quy tụ gần 100 nghệ sĩ Việt Nam và các nghệ sĩ đến từ Mỹ, Thụy Điển, Na Uy, Vương quốc Anh.

Thầy trò Quyền Văn Minh mở màn trong tràng pháo tay nồng nhiệt, thân tình

Phòng Hòa nhạc lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam không một chỗ trống. Có nhiều lớp khán giả; già, trẻ, lớn bé đủ cả. Rất nhiều người mang theo hoa để tặng người thân của mình.

Bởi trong buổi hòa nhạc có tính "signature" (đặc trưng) của Khoa Jazz, có con/em/cháu họ lần đầu được bước lên sân khấu. Đó là khung cảnh đẹp đẽ có tính "khai đề" cho một hành trình âm nhạc dài về sau.

Cũng có cả những cựu sinh viên thành danh, nay về "quậy banh nóc" cùng các thầy cô và đàn em khóa sau. Khán giả mấy khi có dịp nghe nhạc sĩ Hữu Vượng - giám đốc âm nhạc các show lớn của Tùng Dương, Hà Anh Tuấn, Tổ quốc trong tim… - đàn piano tưng bừng.

Còn có Lương Việt Tú - đang chiếm sóng toàn bộ lĩnh vực hòa âm phối khí trên sóng VTV; hay một cựu sinh viên tài năng, có thể viết giao hưởng thính phòng với nhạc jazz là Nguyễn Đức Hải Phong… Tất cả họ đang "trở về".

Nhưng Jazz & Friends X không dừng lại ở một hòa nhạc sinh viên. Đó là một cuộc vui vầy mang tính thế hệ, vượt khỏi khuôn khổ một sự kiện âm nhạc có tính kỉ niệm để trở thành một hòa nhạc không biên giới, có sự góp mặt của những nghệ sĩ nhạc jazz hàng đầu Việt Nam hiện nay và cả những giáo sư, nghệ sĩ jazz quốc tế đến từ Mỹ, Thụy Điển, Na Uy, Vương quốc Anh…

"Bố già" của jazz Việt Quyền Văn Minh - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Nhạc sĩ Hữu Vượng về trường "quậy" cùng thầy cô trong khoa - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Dẫu chẳng cùng một nền văn hóa nhưng trong hơn hai tiếng gặp gỡ và cùng sáng tạo, họ đã tạo ra một không gian âm nhạc "trương nở" nhữngthân tình, cởi mở; đa dạng nhưng thống nhất trong tinh thần tự do, ngẫu hứng.

Để rồi, "bố già" của jazz Việt - NSƯT Quyền Văn Minh cầm cây kèn saxophone quen thuộc bước ra sân khấu cùng các sinh viên, nghệ sĩ của khoa chơi bản In the mood trong tràng pháo tay thân tình, nồng nhiệt, cuộc vui "ra trò" của thầy trò Khoa Jazz cũng bắt đầu.

Nghệ sĩ Nguyễn Tiến Mạnh trên sân khấu - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Cội, Sông biển nước Nam thăng hoa trên sân khấu jazz

Jazz bản sắc, đầy quãng nghịch và sáng tạo vô biên nhưng jazz cũng dễ bản địa hóa nhất khi thâm nhập vào những nền văn hóa khác nhau.

Ở Jazz & Friends X, có cái thú ngoài những bản jazz vào hàng kinh điển như In the mood; Sing, Sing, Sing; Fever… ; còn có thể thưởng lãm hành trình jazz tỏa đi khắp thế giới.

Nếu jazz Mỹ đậm chất blues và swing với I concentrate on you; thì Mas que nada lại rực rỡ, phóng khoáng đúng chất samba sôi động Brazil; trong khi đó Sous le ciel de Paris mềm mại, thanh lịch kiểu Pháp; còn Get Carter hiện đại, cá tính kiểu Anh…

Đoàn nghệ sĩ từ Na Uy gây ấn tượng với tiết mục dài 15 phút - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Tiến mục Blues I oktaver các giáo sư, tiến sĩ âm nhạc - Video: ĐẬU DUNG

Trong đó đoàn nghệ sĩ Na Uy có một set diễn 15 phút đầy hấp dẫn. Kết hợp công nghệ âm thanh điện tử cùng tinh thần tự do, ngẫu hứng của jazz, các nghệ sĩ như hòa mình vào thiên nhiên không cùng, lại vừa huyền bí, man mác chất dân gian hơi u buồn, mê hoặc kiểu Bắc Âu. Ở đó, live electronics và live sampling không thay thế nghệ sĩ, mà trở thành một nhạc cụ mới.

Một trong những tiết mục đáng nhớ là Blues I oktaver khi có sự hiện diện cùng lúc trên sân khấu của TS Nguyễn Tiến Mạnh - Trưởng Khoa nhạc Jazz, GS. Lars Anderssons (Thụy Điển), saxophone Quyền Thiện Đắc, saxophone Danny Healy (Úc) và bass Hoàng Hải Bằng. Nghệ sĩ Tiến Mạnh đã có những cú "riff" piano bùng nổ; cùng đó là tiếng trống ôm vào và chạy dọc đường âm thanh của vị giáo sư Úc; còn hai cây saxophone như song tấu, lúc sáng lúc tối bọc lót cho nhau.

Đinh Mạnh Ninh làm khách mời đặc biệt - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Hai cây saxophone Quyền Thiện Đắc và Danny Healy (Úc) cùng ứng tấu - Ảnh: HÒA NGUYỄN

Bất ngờ là khách mời đặc biệt Đinh Mạnh Ninh trong Xích lô và Buổi sáng ở Ciao cafe qua bản phối mới của nhạc sĩ Hữu Vượng. Một không khí chill không hề nhẹ ngay trên sân khấu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Hòa nhạc khép dần lại với Cội và Sông biển nước Nam do Nguyễn Đức Hải Phong soạn. Đây là lần đầu tiên trên sân khấu Jazz & Friends, jazz kết hợp với dàn nhạc giao hưởng - thính phòng. Cùng jazz, các nhạc cụ truyền thống và dàn nhạc dây, chất liệu Việt Nam được đặt trong một hình thức biểu đạt mới mẻ, giàu sức gợi.

Ở đó, tinh thần của jazz gặp gỡ với chiều sâu văn hóa và kho tàng âm nhạc truyền thống Việt Nam tạo nên một lời mời gọi đối thoại văn hóa lớn hơn kể cả khi những nốt nhạc kết thúc.

Tiết mục What I say kết thúc hòa nhạc - Video: ĐẬU DUNG