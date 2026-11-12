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Bộ đội Quân khu 7 gần dân, hiểu dân, giúp dân từ những việc thiết thực

tác giả
LÊ PHAN
LÊ PHAN
LÊ PHAN

Qua mô hình gắn kết, hỗ trợ đồng bào dân tộc, tôn giáo, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 7 triển khai nhiều việc làm thiết thực, góp phần vun đắp tình quân dân và củng cố niềm tin trong nhân dân.

Gắn kết với đồng bào dân tộc, tôn giáo không chỉ bằng công trình mà phải là lòng tin, tình cảm - Ảnh 1.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị tổng kết Mô hình “tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo” giai đoạn 2019-2025 - Ảnh: LÊ TIẾN

Sáng 12-11, Quân khu 7 tổ chức Hội nghị tổng kết Mô hình "tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" giai đoạn 2019-2025.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện, làm rõ những cách làm hiệu quả, kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động, gắn kết, hỗ trợ và giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo.

Đồng thời, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện trong thời gian tới, góp phần tăng cường, củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn vững mạnh, hiện đại, khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 khẳng định mô hình "Tăng cường gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo" là chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu.

"Hội nghị này không chỉ tổng kết mô hình sau một giai đoạn thực hiện, mà quan trọng hơn là từ thực tiễn để thống nhất nhận thức, cách làm và trách nhiệm trong việc tiếp tục chăm lo, gắn kết với đồng bào dân tộc, tôn giáo trong tình hình mới.

Giá trị lớn nhất của mô hình không chỉ nằm ở số lượng công trình xây dựng để hỗ trợ, phần việc hay nguồn lực đã huy động, mà ở niềm tin được xây dựng, tình cảm được vun đắp. 

Đó là sự đồng thuận của cấp ủy, chính quyền địa phương, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín và nhân dân đối với lực lượng vũ trang. Đây chính là nền tảng để tiếp tục duy trì và phát triển trong giai đoạn tới", Chính ủy Quân khu 7 khẳng định.

Theo Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Quân khu 7 đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, mỗi cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thực sự gần dân, hiểu dân, tôn trọng và có trách nhiệm với nhân dân.

Công tác dân vận phải xuất phát từ tình cảm, trách nhiệm và sự chân thành, giúp dân đúng lúc, đúng việc, đúng nhu cầu, nói đi đôi với làm, làm để dân tin, dân đồng thuận và cùng tham gia.

Địa bàn hội tụ nhiều đồng bào dân tộc, tôn giáo

Về tôn giáo, địa bàn Quân khu 7 có 15 tôn giáo đang hoạt động với hơn 10 triệu tín đồ, chiếm khoảng 44,9% - 45% tổng dân số (bao gồm các tôn giáo lớn như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài...).

Về dân tộc có sự chung sống của 54 dân tộc anh em.

Gắn kết với đồng bào dân tộc, tôn giáo không chỉ bằng công trình mà phải là lòng tin, tình cảm - Ảnh 2.

Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Lê Xuân Thế trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình - Ảnh: LÊ TIẾN

Gắn kết với đồng bào dân tộc, tôn giáo không chỉ bằng công trình mà phải là lòng tin, tình cảm - Ảnh 3.

Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 trao thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện mô hình - Ảnh: LÊ TIẾN

Gắn kết với đồng bào dân tộc, tôn giáo không chỉ bằng công trình mà phải là lòng tin, tình cảm - Ảnh 4.

Đại tá Nguyễn Thanh Phong, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai phát biểu - Ảnh: LÊ TIẾN

Gắn kết với đồng bào dân tộc, tôn giáo không chỉ bằng công trình mà phải là lòng tin, tình cảm - Ảnh 5.Hơn 1.200 hài cốt liệt sĩ được Quân khu 7 tìm thấy tại đất bạn Campuchia và các tỉnh miền Đông

Sau hơn 6 tháng triển khai nhiệm vụ tại Việt Nam và đất bạn Campuchia, các đơn vị thuộc Quân khu 7 đã tìm được 1.237 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang với 5 lần bàn giao cho cơ quan chức năng giám định ADN.

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LÊ PHAN
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    Chủ đề: Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đồng Nai tôn giáo và dân tộc Quân khu 7 bộ tư lệnh quân khu ngày hội đại đoàn kết

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