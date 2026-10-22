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BMB Steel được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards 2026

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Tối 15-10, Công ty Cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất (BMB Steel) được xướng tên tại hạng mục Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á (Corporate Excellence) trong khuôn khổ giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2026, diễn ra tại TP.HCM.

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Đại diện BMB Steel nhận giải Corporate Excellence tại APEA 2026 - Ảnh: DNCC

Được tổ chức thường niên bởi Enterprise Asia, APEA ghi nhận các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo tại châu Á dựa trên những thành tích trong hoạt động kinh doanh, đổi mới và đóng góp cho cộng đồng.

Với chủ đề "Forging Legacy - Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai", APEA 2026 tiếp tục tôn vinh những doanh nghiệp có chiến lược phát triển và những sáng kiến tạo ra giá trị trong quá trình mở rộng hoạt động.

Đây là năm thứ tư liên tiếp BMB Steel được ghi nhận tại APEA, đánh dấu cột mốc trong hành trình phát triển hơn 20 năm của doanh nghiệp.

Việc liên tiếp được ghi nhận tại APEA phản ánh quá trình BMB Steel, từng bước hoàn thiện năng lực chuyên môn, hệ thống vận hành và khả năng triển khai các dự án có yêu cầu kỹ thuật cao.

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Đại diện các doanh nghiệp nhận giải tại đêm GALA - Ảnh: DNCC

Năng lực được xây dựng từ thực tiễn

Thực tế trong lĩnh vực kết cấu thép, năng lực triển khai được thể hiện qua khả năng kiểm soát đồng bộ từ thiết kế, thi công đến lắp dựng, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chất lượng, tiến độ và an toàn.

Hơn 20 năm hoạt động, doanh nghiệp đã tham gia hơn 3.000 dự án tại Việt Nam và nhiều thị trường quốc tế, trải rộng từ nhà máy công nghiệp, trung tâm logistics đến các dự án năng lượng và hạ tầng. Trong đó, tại Đông Nam Á, doanh nghiệp đã triển khai nhiều dự án với quy mô và yêu cầu kỹ thuật đa dạng.

BMB Steel cho biết tại thị trường Đông Nam Á, doanh nghiệp triển khai nhiều dự án quy mô lớn thuộc lĩnh vực công nghiệp và hạ tầng. Ở Indonesia, các công trình tiêu biểu gồm nhà máy Pacific (75.000 m², 5.000 tấn thép), nhà xưởng Central Java (60.000 m², 3.000 tấn thép), Adoni Footwear (50.000 m², 2.000 tấn thép) và Smelter Kolaka (20.000 m², 4.000 tấn thép).

Tại Philippines, doanh nghiệp tham gia các dự án nhà ga Apalit (3.000 tấn thép), DHL Distribution Center (35.000 m², 1.500 tấn thép) và trung tâm thương mại NCCC (60.000 m²). Ở Campuchia, danh mục dự án tiêu biểu có dự án WCFO (22.000 m², 1.500 tấn thép) và nhà ga hàng hóa II (50.000 m², 1.500 tấn thép).

Năng lực triển khai các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao còn được thể hiện qua những dự án phục vụ ngành hàng không. Tiêu biểu là Hangar Vietjet với hơn 4.000 tấn thép, hệ mái vượt nhịp 220 m và hệ Jack Beam vượt nhịp 90 m.

Đặc biệt, hệ cửa hangar rộng 90 m đặt ra yêu cầu khắt khe về khả năng chịu lực, độ ổn định và kiểm soát chuyển vị. Đội ngũ kỹ sư trực tiếp thiết kế, kiểm tra và tối ưu kết cấu theo tiêu chuẩn khắt khe, đáp ứng các điều kiện vận hành khác nhau của công trình.

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Phối cảnh dự án Hangar Vietjet - Ảnh: DNCC

Bên cạnh đó, dự án nhà ga hàng hóa II tại Campuchia có diện tích 50.000 m², sử dụng 1.500 tấn thép. Dự án do BMB Steel đảm nhiệm thiết kế, cung cấp và lắp dựng hệ kết cấu thép chính cùng các hạng mục mái và tường bao che.

Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực khai thác hàng hóa hàng không của Campuchia, đồng thời trở thành một dấu ấn kiến trúc trong hệ thống hạ tầng hàng không của quốc gia này.

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Dự án nhà ga hàng hóa II tại Campuchia - Ảnh: DNCC

Từ các dự án công nghiệp đến công trình hàng không, kinh nghiệm thực tiễn tiếp tục góp phần củng cố năng lực thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép của BMB Steel. Sự ghi nhận tại APEA 2026 tiếp tục đánh dấu một chặng đường phát triển, đồng thời tạo thêm động lực để doanh nghiệp hướng đến những mục tiêu mới trong tương lai.

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Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự án BMB Steel phát biểu tại lễ trao giải APEA 2026 - Ảnh: DNCC

Tại lễ trao giải APEA 2026, bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết - Giám đốc dự án BMB Steel chia sẻ: "Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực của tập thể BMB Steel trong suốt quá trình phát triển. Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao năng lực, hoàn thiện chất lượng và tạo ra những giá trị bền vững qua từng dự án.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào con người, công nghệ và quy trình, đồng thời chú trọng khả năng phối hợp, kiểm soát trong từng khâu triển khai để đáp ứng tốt hơn những yêu cầu ngày càng cao của thị trường."

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    Chủ đề: BMB Steel

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