BIDV mở rộng hệ sinh thái số, đáp ứng nhu cầu tài chính của doanh nghiệp

Hệ sinh thái dịch vụ tài chính đa dạng của BIDV đáp ứng nhu cầu toàn diện của doanh nghiệp - Ảnh: DNCC

Vượt khỏi giới hạn "đưa giao dịch lên online"

Với doanh nghiệp, chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính không đơn thuần là thay thế giao dịch tại quầy bằng thao tác trên máy tính hay điện thoại.

Khi quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, nhu cầu doanh nghiệp đặt ra cũng phức tạp hơn: mở tài khoản nhanh chóng, quản lý dòng tiền tập trung, tiếp cận vốn lưu động, xử lý các giao dịch xuất nhập khẩu hay kết nối dịch vụ ngân hàng với hệ thống quản trị nội bộ.

Thực tế này đặt ra yêu cầu về một hệ sinh thái tài chính có khả năng kết nối nhiều nhu cầu trên cùng một hành trình. Đây cũng là hướng mà ngân hàng theo đuổi trong chiến lược chuyển đổi số dành cho khách hàng doanh nghiệp, với các nền tảng được phát triển theo từng bài toán nhưng có khả năng liên kết, mở rộng.

BIDV Direct hiện là nền tảng ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp, cung cấp các dịch vụ như quản lý tài khoản, chuyển tiền trong nước và quốc tế, thanh toán lương, tiền gửi có kỳ hạn, thanh toán hóa đơn... trên Web, Mobile và có khả năng tích hợp với hệ thống ERP.

Nền tảng cũng hỗ trợ phân quyền người dùng và tự động hóa giao dịch, qua đó đưa hoạt động quản trị tài chính lên môi trường số một cách tập trung hơn.

Từ nền tảng đó, hệ sinh thái số này được mở rộng theo nhiều hướng, tiếp cận những điểm khác nhau trong chuỗi vận hành của doanh nghiệp.

5 mảnh ghép trong hệ sinh thái số BIDV

Từ bước thiết lập quan hệ với ngân hàng, doanh nghiệp có thể tiếp cận BIDV eKYC - giải pháp định danh điện tử dành cho khách hàng tổ chức.

Ra mắt từ tháng 5/2025, hệ thống cho phép doanh nghiệp thực hiện trực tuyến quy trình thu thập thông tin, xác thực danh tính, mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử mà không cần trực tiếp đến quầy.

Công nghệ AI, sinh trắc học và mã hóa dữ liệu nhiều lớp được ứng dụng nhằm tăng tính thuận tiện đồng thời bảo đảm an toàn thông tin. Sau khi hoàn tất các bước ban đầu, BIDV Direct tiếp tục đóng vai trò nền tảng quản trị tài chính tập trung, cho phép doanh nghiệp thực hiện, theo dõi giao dịch và kết nối với hệ thống ERP.

BIDV Direct liên tục nâng cấp các tính năng tiện ích phục vụ người dùng - Ảnh: DNCC

Ở các bài toán chuyên biệt, BIDV SCF hỗ trợ số hóa tài trợ chuỗi cung ứng, trong khi BIDV TradeFlat đưa hoạt động tài trợ thương mại và giao dịch xuất nhập khẩu lên môi trường số, kết nối với các dịch vụ liên quan như logistics, hải quan, bảo hiểm và kho vận.

Ở một cấp độ khác, BIDV Open API cho phép tích hợp các dịch vụ ngân hàng trực tiếp vào phần mềm và nền tảng mà doanh nghiệp đang sử dụng, từ chuyển tiền, thanh toán đến thu hộ và đối soát.

BIDV TradeFlat - Nền tảng giao dịch liền mạch toàn trình cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu - Ảnh: DNCC

Tổng thể, năm nền tảng đảm nhiệm những mắt xích khác nhau nhưng cùng hướng đến một mục tiêu: đưa hoạt động tài chính đến gần hơn với quy trình vận hành thực tế của doanh nghiệp.

Từ giao dịch, quản trị dòng tiền, vốn lưu động đến thương mại quốc tế và tích hợp dữ liệu, các nhu cầu ngày càng được kết nối trên môi trường số.

Mô hình 5 nền tảng số tạo nên hệ sinh thái số toàn diện của BIDV dành cho doanh nghiệp - Ảnh: DNCC

Điểm chung của những bài toán này là doanh nghiệp phải cân nhắc nhiều yếu tố trước khi đưa ra quyết định.

Tinh thần đó cũng được thể hiện tại chương trình Vũ Trụ Đồng Tiền 2026, khi sinh viên được đặt vào những tình huống liên quan đến dòng tiền, đầu tư, quản trị rủi ro và phải lựa chọn phương án phù hợp với từng bối cảnh.

BIDV đồng hành cùng chương trình Vũ Trụ Đồng Tiền 2026 với vai trò đơn vị đồng hành chiến lược - Ảnh: DNCC

Với vai trò đơn vị đồng hành chiến lược, BIDV tham gia vào hoạt động chuyên môn của chương trình, đưa ra những góc nhìn từ thực tế tài chính - ngân hàng. Qua những tình huống và quyết định cụ thể, các vấn đề về tài chính được tiếp cận theo hướng ứng dụng, thay vì chỉ dừng ở kiến thức lý thuyết.