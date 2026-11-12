Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Bé trai nặng 3,6kg bị bỏ rơi tại một mái ấm ở Vĩnh Long

tác giả
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG
HOÀI THƯƠNG

UBND phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long vừa phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Cơ sở Mái ấm Vĩnh Khánh.

Bé trai nặng 3 , 6 kg bị bỏ rơi tại Mái ấm Vĩnh Long cần tìm người thân - Ảnh 2.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại mái ấm - Ảnh: A.X

Ngày 12-11, thông tin từ UBND phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long, đơn vị vừa phát thông báo tìm cha, mẹ đẻ hoặc người thân thích của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại cơ sở mái Vĩnh Khánh.

Theo thông báo, khoảng 0h17 ngày 8-11, tại cơ sở mái ấm Vĩnh Khánh (số 112/65A Đinh Tiên Hoàng, khóm 3, phường Tân Hạnh), người dân phát hiện một bé trai bị bỏ rơi.

Thời điểm được phát hiện, bé trai khoảng 5 ngày tuổi, nặng 3,6kg, được quấn trong khăn lông màu xanh, mặc đồ sơ sinh có họa tiết hình các con vật nhỏ, đội nón màu vàng, không mang bao tay và bao chân. Đứa bé bị bỏ lại mà không có giấy tờ kèm theo.

Hiện bé trai đang được cơ sở mái ấm Vĩnh Khánh tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng.

UBND phường Tân Hạnh đề nghị ai là cha, mẹ đẻ hoặc người thân của trẻ hoặc ai biết thông tin liên quan, liên hệ UBND phường tại số 39/13, khóm Tân An, phường Tân Hạnh, tỉnh Vĩnh Long; điện thoại 02703.811870.

Thời gian tiếp nhận thông tin đến hết ngày 16-11-2026. Sau thời hạn này, nếu không có thông tin xác định được cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND phường sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.

Bé trai nặng 3,6kg bị bỏ rơi tại một mái ấm ở Vĩnh Long - Ảnh 2.Cháu bé bị bỏ rơi khóc ngặt vì đói sữa bên vệ đường

Chính quyền địa phương tại Quảng Bình vừa phát thông báo tìm người thân cho một cháu bé bị bỏ rơi bên vệ đường.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
HOÀI THƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sơ sinh Bỏ rơi mái ấm Vĩnh Long bé trai

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất