Bé 7 tuổi nguy kịch vì cúm A, bác sĩ Nhi đồng 1 cảnh báo dấu hiệu lưu ý trong mùa cúm

Các y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) thực hiện kỹ thuật ECMO cấp cứu cho bệnh nhi mắc cúm A nặng - Ảnh: BSCC

Kích hoạt báo động đỏ, chạy ECMO cứu bệnh nhi nhiễm cúm A nặng

Ngày 28-10, PGS.TS Phạm Văn Quang - Trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) - cho biết đã tiếp nhận và điều trị thành công cho một bệnh nhi nguy kịch vì nhiễm cúm A nặng.

Bệnh nhi là P.T.D.A. (7 tuổi, Cần Thơ), nhập viện lúc 17h ngày 12-10 do Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu chuyển với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, viêm cơ tim tối cấp.

Theo bệnh sử, bé bệnh 1 ngày với các triệu chứng như: ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, kém đáp ứng với thuốc hạ sốt. Sáng hôm sau, bé còn sốt cao, mệt, khó thở nên người nhà lo lắng đưa bé đến Bệnh viện Vũng Tàu trong tình trạng tím tái, trụy tim mạch.

Tại đây bé được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản giúp thở, kháng sinh, truyền thuốc vận mạch, hội chẩn khẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

Bệnh nhi nhập khoa cấp cứu trong tình trạng mê, môi tái, trụy tim mạch, sốc tim.

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị phù phổi cấp, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp và nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết động học, sau đó chuyển ngay đến khoa hồi sức tích cực.

Tuy nhiên, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, suy hô hấp nặng, chức năng co bóp cơ tim giảm nặng, tim co bóp rất yếu gây trụy tim mạch và nguy cơ ngưng tim.

Ngay lập tức báo động đỏ được kích hoạt, các bác sĩ khoa hồi sức tích cực được huy động, chạy đua với thời gian chuẩn bị các dụng cụ cần thiết thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo) để cứu sống bệnh nhi.

Rất nhanh, hệ thống ECMO được thiết lập, gắn vào bệnh nhi để hỗ trợ cho trái tim nhỏ bé đang co bóp yếu ớt. Ngoài ra các bác sĩ đã tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục để ổn định chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokin.

Sau khoảng 20 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại. Kết quả xét nghiệm khẩn cho thấy bệnh nhi nhiễm cúm A nặng nên được dùng ngay thuốc kháng vi rút.

Các bác sĩ thăm khám khi sức khỏe của bệnh nhi đã được cải thiện - Ảnh: BSCC

Đang vào mùa cúm, chú ý triệu chứng cần đến bệnh viện ngay

Sau gần 12 ngày chạy ECMO với nhiều sóng gió, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan đã cải thiện, bé được cai ECMO vào sáng 23-10 với sự hỗ trợ của bác sĩ phẫu thuật tim mạch và gây mê. Tiếp đến bệnh nhi được cai máy thở, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan được phục hồi.

Bác sĩ Quang khuyến cáo đang vào mùa cúm, bệnh thường do cúm mùa A, B. Bệnh cúm mùa thường biểu hiện nhẹ với các triệu chứng khởi phát đột ngột với sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi.

Ở trẻ em có thể gặp triệu chứng buồn nôn, nôn, hoặc tiêu chảy.

Phần lớn người bệnh nhiễm cúm mùa chỉ sốt trong 3 đến 5 ngày, ho có thể kéo dài hơn và tự hồi phục. Tuy nhiên, một số người bệnh có thể tiến triển thành cúm nặng, có thể gặp các biến chứng như: viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch và tổn thương các cơ quan khác như suy gan, suy thận, đe dọa tính mạng.

Những dấu hiệu cho thấy người mắc cúm nặng cần đến bệnh viện ngay như: khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái; rối loạn tri giác; trụy tim mạch (tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh nhẹ)…

Người bệnh không được tự ý dùng thuốc kháng vi rút hay kháng sinh. Bác sĩ sẽ chỉ sử dụng thuốc kháng vi rút trong trường hợp bị cúm nặng. Việc tự mua thuốc kháng vi rút hoặc kháng sinh uống có thể dẫn đến sự gia tăng kháng thuốc và bị các tác dụng phụ do thuốc gây ra.