Bason Logistics và hành trình 9 năm phát triển chuỗi cung ứng bền vững

Đại diện Bason Logistics vinh dự nhận bằng khen và cúp lưu niệm tại lễ tôn vinh Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu 2026 - Ảnh: DNCC

Bắt đầu từ nhu cầu thực tế của doanh nghiệp

Thành lập tháng 10-2017, Bason Logistics bắt đầu hoạt động từ nhu cầu vận chuyển và lưu trữ hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất. Trên thực tế, lịch tàu cập cảng không phải lúc nào cũng trùng khớp với kế hoạch sản xuất. Hàng nhập khẩu cần được lưu kho trong thời gian chờ phân phối, trong khi nguyên liệu phải được giao đến nhà máy đúng tiến độ.

Từ bài toán này, doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động sang lĩnh vực kho bãi, kết hợp với dịch vụ vận tải để đáp ứng nhu cầu lưu chuyển hàng hóa.

Đội xe sẵn sàng tại bãi đỗ, đáp ứng linh hoạt các tuyến vận chuyển - Ảnh: DNCC

Hiện Bason Logistics đầu tư hệ thống kho bãi với tổng diện tích khoảng 50.000 m² và đội xe chuyên dụng hơn 35 phương tiện, hoạt động trên trục Bắc - Trung - Nam. Các cụm kho được bố trí gần những khu công nghiệp và cảng biển, phục vụ nhu cầu lưu trữ và phân phối hàng hóa.

Theo doanh nghiệp, hệ thống này hiện xử lý hơn 50.000 tấn hàng mỗi năm, phục vụ hơn 200 khách hàng doanh nghiệp.

Mở rộng sang dịch vụ xuất nhập khẩu

Sau khi phát triển hạ tầng vận tải và kho bãi, Bason Logistics tiếp tục mở rộng sang các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu. Theo doanh nghiệp, một số nhà máy có năng lực sản xuất nhưng chưa đủ nguồn lực để tổ chức bộ phận xuất nhập khẩu chuyên trách, dẫn đến khó khăn trong tìm kiếm nhà cung cấp, xử lý chứng từ và thực hiện thủ tục hải quan.

Để đáp ứng nhu cầu này, công ty phát triển năm nhóm dịch vụ gồm vận tải đường bộ, vận tải đường biển, cho thuê kho bãi, tạm nhập tái xuất và ủy thác nhập khẩu nguyên liệu nhựa.

Trong đó, dịch vụ ủy thác nhập khẩu được xác định là một hướng phát triển đáng chú ý. Bason Logistics tham gia vào các khâu tư vấn, kết nối nguồn cung nguyên liệu quốc tế và thực hiện thủ tục nhập khẩu thay cho khách hàng.

Sau khi hàng cập cảng, doanh nghiệp tiếp tục tổ chức lưu kho và vận chuyển đến nhà máy. Việc kết nối các công đoạn từ nhập khẩu, lưu trữ đến giao nhận giúp doanh nghiệp sản xuất giảm bớt đầu mối phối hợp, đồng thời chủ động hơn trong kế hoạch nguyên liệu. Chuỗi giá trị khép kín này giúp quy trình minh bạch hơn và hạn chế rủi ro lưu bãi kéo dài.

Đội xe Bason Logistics vận chuyển hàng hóa trên tuyến đường giao nhận - Ảnh: DNCC

Chuyển đổi số song hành cùng kỷ luật thực thi

Bason Logistics xây dựng hệ thống quản trị dựa trên nguyên tắc "Chủ động phối hợp - Giảm tải rủi ro - Tối ưu vận hành". Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống giám sát hành trình theo thời gian thực (real-time tracking), cho phép bộ phận điều phối nắm chính xác vị trí và trạng thái của từng lô hàng trên bản đồ.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, doanh nghiệp duy trì lịch bảo dưỡng phương tiện định kỳ và quy trình giám sát giữa các bộ phận. Đây là những khâu được công ty chú trọng nhằm hạn chế sự cố trong quá trình vận chuyển và bảo đảm an toàn hàng hóa.

Đội ngũ nhân sự trao đổi nghiệp vụ và kiểm tra chứng từ giao nhận tại kho - Ảnh: DNCC

Ngoài hoạt động kinh doanh, Bason Logistics triển khai các chương trình hỗ trợ cộng đồng thông qua năng lực vận tải của doanh nghiệp.

Trong các năm 2024, 2025 và 2026, công ty tổ chức chương trình "Chuyến xe 0 đồng về miền Trung yêu thương", sử dụng phương tiện và nguồn lực vận chuyển để hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động này cũng là một cách doanh nghiệp tận dụng nguồn lực sẵn có để tham gia các chương trình xã hội, bên cạnh việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bason Logistics chung tay cùng các hoạt động hướng về cộng đồng - Ảnh: DNCC

Năm 2026, Bason Logistics có tên trong danh sách 100 doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu do Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) tổ chức bình chọn và tôn vinh. Ông Nguyễn Xuân Phong, Chủ tịch HĐQT công ty, cũng được ghi nhận trong danh sách 96 doanh nhân tiêu biểu.

Theo doanh nghiệp, bên cạnh kết quả hoạt động, các tiêu chí liên quan đến trách nhiệm với người lao động cũng được chú trọng. Công ty cho biết đang triển khai các chính sách chăm sóc sức khỏe, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy và phúc lợi cho nhân viên.

Dấu ấn danh hiệu tiêu biểu năm 2026 mở ra một chương mới, tạo đà để Bason Logistics tiếp tục giữ vững phương châm tận tâm kết nối, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và lan tỏa trách nhiệm bền vững với xã hội.