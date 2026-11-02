Bảo Việt đạt doanh thu gần 48.000 tỉ đồng 9 tháng

Tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng của Bảo Việt đạt 47.928 tỉ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025 - Ảnh: BVH

Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh quý 3 năm 2026 (trước soát xét). Theo đó, công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng đạt 47.928 tỉ đồng, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Lợi nhuận trước thuế và sau thuế hợp nhất lần lượt đạt 3.299 tỉ đồng và 2.698 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 24,3% và 23,9%.

Tổng tài sản hợp nhất tại thời điểm 30-9 đạt 305.991 tỉ đồng, tăng gần 5% so với thời điểm cuối năm 2025.

Riêng với công ty mẹ, tổng doanh thu đạt 1.480 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,5% và 6,9% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng tài sản đạt 19.730 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 18.895 tỉ đồng tăng lần lượt 5,2% và 2% so với cuối năm 2025.

Hai mảng bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng

Cũng theo báo cáo kết quả kinh doanh, sau 9 tháng đầu năm nay, Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan với tổng doanh thu đạt 11.063 tỉ đồng, tăng trưởng 15,1%; lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỉ đồng, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2025.

Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục mở rộng mạng lưới bảo lãnh viện phí, tăng cường hợp tác với các bệnh viện, cơ sở y tế trên toàn quốc. Mới đây, doanh nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bệnh viện quốc tế Carmel, hướng tới phát huy thế mạnh của các bên, nâng cao chất lượng dịch vụ và mang đến những giải pháp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe thiết thực hơn cho khách hàng.

Đáng chú ý, ngày 22-10 tại TP.HCM, Bảo hiểm Bảo Việt phối hợp cùng Allianz Partners tổ chức chương trình Allianz Partners Circle, kết nối với các đối tác môi giới bảo hiểm sức khỏe. Tại đây, hai bên giới thiệu chương trình bảo hiểm sức khỏe quốc tế Care phiên bản nâng cấp, dự kiến triển khai từ tháng 11-2026.

Trong tháng 10, sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đây là kỳ xét chọn thứ ba liên tiếp doanh nghiệp được ghi nhận, sau các năm 2022 và 2024.

Ở lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, Tổng công ty Bảo Việt Nhân thọ đạt tổng doanh thu 35.639 tỉ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 6,9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.082 tỉ đồng.

Bảo Việt Nhân thọ tiếp tục hoàn thiện danh mục sản phẩm với An Thịnh Phúc Niên, Life Care 2.0 và An Sinh Giáo Dục phiên bản mới. Các sản phẩm hướng đến những nhu cầu về bảo vệ tài chính, chăm sóc sức khỏe và tích lũy dài hạn của khách hàng.

Cùng với phát triển sản phẩm, doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông qua định danh khách hàng điện tử (eKYC), MyBVLife và DigiHub. Việc tự động hóa quy trình tham gia bảo hiểm, giải quyết quyền lợi bảo hiểm được triển khai nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong năm kỷ niệm 30 năm thành lập, Bảo Việt Nhân thọ được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất. Doanh nghiệp cũng có năm thứ 10 liên tiếp đứng đầu Top 10 công ty bảo hiểm nhân thọ uy tín Việt Nam do Vietnam Report công bố.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, Bảo Việt Nhân thọ trao 10 tỉ đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam thông qua chương trình An Sinh Giáo Dục.

Doanh thu quản lý quỹ tăng

Theo Tập đoàn Bảo Việt, trong 9 tháng đầu năm, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund - BVF) tiếp tục củng cố năng lực quản lý tài sản, phát triển sản phẩm và mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường tài chính có nhiều biến động, BVF kiên định với định hướng đầu tư chuyên nghiệp, quản trị rủi ro chặt chẽ và đa dạng hóa các giải pháp đầu tư, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng.

Tại ngày 30-9, tổng tài sản quản lý ròng của BVF đã đạt 167.183 tỉ đồng (tương đương 6,5 tỉ USD), tiếp tục giữ vững vị trí Top 2 công ty quản lý quỹ có quy mô tài sản lớn nhất thị trường.

Tổng doanh thu đạt 203 tỉ đồng tăng trưởng 28,9% so với cùng kỳ 2025. Doanh nghiệp tiếp tục đa dạng hóa giải pháp đầu tư, phát triển sản phẩm và mở rộng kênh tiếp cận nhà đầu tư.

Trong quý 3, quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED) do BVF quản lý nhận hai giải thưởng tại Giải thưởng Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam 2026, thuộc các kỳ đánh giá hiệu quả đầu tư ba năm.

BVF đồng thời ký kết hợp tác với Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng, bổ sung đối tác phân phối cho ba quỹ mở BVBF, BVPF và BVFED.

Ở lĩnh vực chứng khoán, trong bối cảnh thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến kém tích cực, thanh khoản giảm mạnh, lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thực hiện của Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 734 tỉ đồng, giảm nhẹ 3,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thực hiện đạt 142 tỉ đồng.

Bảo Việt được xếp hạng là thương hiệu mạnh nhất ASEAN năm 2026 Theo Báo cáo ASEAN 500 năm 2026 của Brand Finance, Bảo Việt là thương hiệu mạnh nhất ASEAN với Chỉ số Sức mạnh Thương hiệu đạt 96/100 điểm, tăng từ 92,8 điểm năm 2025. Thương hiệu duy trì xếp hạng AAA+, đạt giá trị 735 triệu USD, tăng 22%. Brand Finance nhận định kết quả này phản ánh mức độ quen thuộc, niềm tin và uy tín của Bảo Việt trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Trong tháng 10-2026, Tập đoàn Bảo Việt và Bảo Việt cùng có tên trong danh sách "The 108 Titans - 108 Doanh nghiệp lợi nhuận bền vững", do Vietnam Report phối hợp với báo VietNamNet tổ chức. Theo Vietnam Report, trong 1.828 doanh nghiệp từng góp mặt tại PROFIT500 qua 10 kỳ xếp hạng, chỉ 108 doanh nghiệp hiện diện liên tục giai đoạn 2017-2026. Việc được ghi nhận phản ánh khả năng duy trì lợi nhuận của các doanh nghiệp qua nhiều chu kỳ kinh doanh.