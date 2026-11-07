Bàn chải tự tạo điện, tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám răng

Phát hiện công nghệ mới giúp bàn chải đánh răng diệt vi khuẩn - Ảnh minh họa: MAGNIFIC

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển loại bàn chải đánh răng không cần pin, có khả năng tự tạo ra điện trong quá trình chải để tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám, góp phần bảo vệ răng và nướu tốt hơn so với bàn chải thông thường.

Điểm đặc biệt của thiết bị nằm ở vật liệu làm lông bàn chải. Theo trang Medical Xpress ngày 5-11, nhóm nghiên cứu sử dụng PVDF, một loại polymer thông minh có khả năng tạo ra điện tích khi bị uốn cong hoặc biến dạng do ma sát trong lúc chải răng.

Những xung điện nhỏ này tương tác với nước trong khoang miệng, tạo ra các chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn nhưng không gây hại cho tế bào người. Nhờ đó, bàn chải vừa làm sạch răng bằng chuyển động cơ học vừa hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn gây mảng bám.

Để đánh giá hiệu quả, nhóm nghiên cứu, thuộc Trường và Bệnh viện Nha khoa Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), tuyển 115 người trưởng thành tham gia thử nghiệm kéo dài ba tháng.

Những người tham gia được chia thành bốn nhóm. Hai nhóm sử dụng bàn chải tự tạo điện, hai nhóm còn lại dùng bàn chải thông thường.

Tất cả đều đánh răng hai lần mỗi ngày bằng kem đánh răng không chứa fluoride.

Các nhà nghiên cứu định kỳ kiểm tra sức khỏe răng miệng, lấy mẫu mảng bám và phân tích gene để theo dõi sự thay đổi của hệ vi sinh vật trong khoang miệng.

Kết quả cho thấy điểm số mảng bám ở những người sử dụng bàn chải mới giảm khoảng 40%, trong khi nhóm dùng bàn chải thông thường chỉ giảm khoảng 15%.

Người tham gia sử dụng thiết bị mới cũng giảm tình trạng viêm và chảy máu nướu, đồng thời ghi nhận tỉ lệ tương đối của một số vi khuẩn liên quan đến bệnh răng miệng thấp hơn.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả cho thấy công nghệ áp điện (sản sinh điện nhờ áp suất cơ học) có thể được tích hợp vào bàn chải thông thường để tạo ra nguồn điện ngay trong quá trình sử dụng, không cần pin hay nguồn cấp điện bên ngoài.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh cần có những nghiên cứu theo dõi dài hạn để xác nhận hiệu quả duy trì của thiết bị và đánh giá đầy đủ lợi ích đối với sức khỏe răng miệng trước khi ứng dụng rộng rãi.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances.