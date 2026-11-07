Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

Bàn chải tự tạo điện, tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám răng

tác giả
ANH THƯ
ANH THƯ
ANH THƯ

Không cần pin hay nguồn điện bên ngoài, bàn chải mới có thể tự tạo điện khi chải răng, giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám.

Bàn chải tự tạo điện tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám răng hiệu quả năm 2026 - Ảnh 2.

Phát hiện công nghệ mới giúp bàn chải đánh răng diệt vi khuẩn - Ảnh minh họa: MAGNIFIC

Các nhà khoa học Trung Quốc vừa phát triển loại bàn chải đánh răng không cần pin, có khả năng tự tạo ra điện trong quá trình chải để tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám, góp phần bảo vệ răng và nướu tốt hơn so với bàn chải thông thường.

Điểm đặc biệt của thiết bị nằm ở vật liệu làm lông bàn chải. Theo trang Medical Xpress ngày 5-11, nhóm nghiên cứu sử dụng PVDF, một loại polymer thông minh có khả năng tạo ra điện tích khi bị uốn cong hoặc biến dạng do ma sát trong lúc chải răng.

Những xung điện nhỏ này tương tác với nước trong khoang miệng, tạo ra các chất có khả năng tiêu diệt vi khuẩn nhưng không gây hại cho tế bào người. Nhờ đó, bàn chải vừa làm sạch răng bằng chuyển động cơ học vừa hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn gây mảng bám.

Để đánh giá hiệu quả, nhóm nghiên cứu, thuộc Trường và Bệnh viện Nha khoa Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), tuyển 115 người trưởng thành tham gia thử nghiệm kéo dài ba tháng.

Những người tham gia được chia thành bốn nhóm. Hai nhóm sử dụng bàn chải tự tạo điện, hai nhóm còn lại dùng bàn chải thông thường.

Tất cả đều đánh răng hai lần mỗi ngày bằng kem đánh răng không chứa fluoride.

Các nhà nghiên cứu định kỳ kiểm tra sức khỏe răng miệng, lấy mẫu mảng bám và phân tích gene để theo dõi sự thay đổi của hệ vi sinh vật trong khoang miệng.

Kết quả cho thấy điểm số mảng bám ở những người sử dụng bàn chải mới giảm khoảng 40%, trong khi nhóm dùng bàn chải thông thường chỉ giảm khoảng 15%.

Người tham gia sử dụng thiết bị mới cũng giảm tình trạng viêm và chảy máu nướu, đồng thời ghi nhận tỉ lệ tương đối của một số vi khuẩn liên quan đến bệnh răng miệng thấp hơn.

Theo nhóm nghiên cứu, kết quả cho thấy công nghệ áp điện (sản sinh điện nhờ áp suất cơ học) có thể được tích hợp vào bàn chải thông thường để tạo ra nguồn điện ngay trong quá trình sử dụng, không cần pin hay nguồn cấp điện bên ngoài.

Tuy nhiên, các nhà khoa học nhấn mạnh cần có những nghiên cứu theo dõi dài hạn để xác nhận hiệu quả duy trì của thiết bị và đánh giá đầy đủ lợi ích đối với sức khỏe răng miệng trước khi ứng dụng rộng rãi.

Nghiên cứu đăng trên tạp chí Science Advances.

Bàn chải tự tạo điện giúp tiêu diệt vi khuẩn gây mảng bám răng - Ảnh 3.Ổ vi rút đáng sợ rất gần với bạn: vòi sen và bàn chải đánh răng

Các nhà khoa học phát hiện vòi sen và bàn chải đánh răng trong các nhà tắm ở Mỹ chứa đầy vi rút, nhiều trong số chúng chưa từng được biết đến.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: vệ sinh răng miệng mảng bám bàn chải đánh răng

    Dòng sự kiện: Nghiên cứu mới

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất