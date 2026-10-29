Bác sĩ Trần Văn Bản và nhà giáo Lê Bá Khánh Trình là ‘tấm gương bình dị mà cao quý’

Bác sĩ, cựu chiến binh Trần Văn Bản (giữa) nhận vinh danh "tấm gương bình dị mà cao quý" cùng các tác giả được giải B và nhân vật trong các bài viết được giải B - Ảnh: BTC

Ông Bản, một tình nguyện viên đặc biệt trong "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" tại Công viên Lê Thị Riêng, cùng với tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình, thầy giáo Nhật Bản dạy trẻ em khuyết tật Việt Nam… được vinh danh “Những tấm gương bình dị mà cao quý” ngày 29-10.

Họ là những nhân vật trong 19 bài báo xúc động, truyền cảm hứng, được trao giải cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 17, do Báo Quân Đội Nhân Dân phối hợp cùng Vụ Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung ương), Nhà xuất bản Quân Đội Nhân Dân tổ chức.

Người cựu binh đưa hơn 130 hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương

Tại lễ trao giải cuộc thi viết này và tôn vinh những nhân vật bình dị mà cao quý, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, khẳng định cuộc thi không chỉ tôn vinh những con người đặc biệt mà còn khẳng định một chân lý: Vẻ đẹp thực sự không chỉ ở những công trình vĩ đại, mà còn ở những việc làm bình dị, hằng ngày, thầm lặng nhưng trọn vẹn tình yêu quê hương, yêu đồng bào.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam (giữa) trao giải cho hai tác giả được giải A và hai nhân vật của hai bài báo giải A - Ảnh: BTC

Về trường hợp bác sĩ Trần Văn Bản, ông từng được gia đình thờ cúng như một liệt sĩ trong suốt 7 năm do có giấy báo tử gửi về gia đình ở Hải Phòng.

Trở về vào năm 1976, cựu chiến binh, bác sĩ Trần Văn Bản không chọn sống cho riêng mình, mà dành trọn hơn 40 năm lặng lẽ đi tìm những đồng đội còn nằm lại trên khắp các chiến trường xưa.

Trong 40 năm đi tìm đồng đội, ông đã trực tiếp tìm kiếm, quy tập và đưa hơn 130 hài cốt liệt sĩ trở về với quê hương; đồng thời cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ cho hơn 300 gia đình và phối hợp cùng các cơ quan chức năng tìm kiếm, quy tập hơn 2.400 hài cốt liệt sĩ về các nghĩa trang trên cả nước.

Giữa những ngày "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" được triển khai tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, nhiều người bất ngờ khi thấy giữa hàng chục cán bộ, chiến sĩ trẻ lại có một tình nguyện viên tóc đã bạc trắng.

Đó chính là ông Trần Văn Bản. Ông tình nguyện đến công viên Lê Thị Riêng giúp các đội tìm kiếm, quy tập phân tách từng mảnh xương các liệt sĩ được tìm thấy.

Tại lễ trao giải ông Bản phải xin phép rời đi ngay sau khi nhận vinh danh và chia sẻ đôi lời, bởi ông phải bay vào TP.HCM luôn để tham dự cuộc họp về chiến dịch 500 ngày đêm ở Công viên Lê Thị Riêng.

Tiến sĩ Lê Bá Khánh Trình vì lý do sức khỏe không tham dự lễ trao giải và vinh danh.

Nhiều nhân vật “bình dị mà cao quý” khác được vinh danh như PGS TS Nguyễn Phi Lê, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, Đại học Bách khoa Hà Nội; vị tướng cứu hộ, cứu nạn Phạm Văn Tỵ, anh Sùng Mạnh Hùng, người khuấy động “thị trấn khiêu vũ” cho Đồng Văn; người thủ lĩnh Đoàn nơi biên cương Đặng Thị Hương…

Kết quả cuộc thi viết Những tấm gương bình dị mà cao quý Ban tổ chức đã trao 2 giải A, 3 giải B, 4 giải C, 10 giải khuyến khích. Hai giải A được trao cho tác giả Lê Kim Phượng với tác phẩm "Người say mê nghiên cứu và ứng dụng AI"; nhóm tác giả Trần Hoàng Linh, Vũ Thị Minh với tác phẩm "Mất tay phải "viết lại cuộc đời" bằng tay trái". Tại lễ trao giải, ban tổ chức cũng phát động Cuộc thi viết “Những tấm gương bình dị mà cao quý” lần thứ 18 (năm 2026-2027).