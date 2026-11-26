Sông Cầu Bây, một phần của hệ thống Bắc Hưng Hải - đoạn chạy qua Hà Nội tiếp giáp tỉnh Hưng Yên - Ảnh: HỒNG QUANG

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký quyết định phê duyệt đề án phục hồi các nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt và ô nhiễm các sông Bắc Hưng Hải, Nhuệ - Đáy, Ngũ Huyện Khê.

Sẽ duy trì dòng chảy thường xuyên, liên tục cho các sông

Theo đề án, phấn đấu đến năm 2035, ưu tiên nước tự chảy từ sông Hồng vào Bắc Hưng Hải với lưu lượng đến 120m3/s; từ sông Đuống vào Ngũ Huyện Khê lưu lượng đến 28m3/s; từ sông Đà vào Nhuệ - Đáy lưu lượng đến 200m3/s.

Mục tiêu nhằm duy trì dòng chảy thường xuyên, liên tục cho các sông, nâng cao năng lực lấy nước, tiêu úng giảm thiểu ngập lụt, tiết kiệm tối đa năng lượng và chi phí vận hành.

Đề án cũng đặt mục tiêu quản lý, kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm nước mặt trên các sông trên.

Phấn đấu đến năm 2035, 100% các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn có hạ tầng thu gom và xử lý nước thải tập trung đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường, 70% nước thải sinh hoạt đô thị được thu gom và xử lý, trên 45% nước thải sinh hoạt nông thôn được xử lý bằng các biện pháp tập trung hoặc phân tán phù hợp.

Đầu tư loạt hệ thống thu gom, xử lý nước thải

Đối với lưu vực sông Bắc Hưng Hải, đề án đặt mục tiêu đẩy nhanh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp quản lý, thu gom, xử lý nước thải theo Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 24-1-2025 của Thủ tướng.

Đối với lưu vực sông Nhuệ - Đáy, cần nâng cấp, cải tạo, hoàn thiện 13 hệ thống thu gom, xử lý hiện có và đầu tư xây mới 47 hệ thống thu gom, xử lý nước thải với tổng công suất xử lý khoảng 2 triệu m3/ngày đêm để đảm bảo thu gom, xử lý toàn bộ lượng nước thải đô thị.

Cùng đó là đầu tư, xây mới, nâng cấp, cải tạo các hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của 119 cụm công nghiệp hiện có trên lưu vực.

Đối với nước thải khu công nghiệp tập trung, cần nâng cấp, cải tạo 24 hệ thống thu gom, xử lý hiện có đảm bảo đạt công suất xử lý khoảng 217.000m3/ngày đêm và đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung cho các khu công nghiệp mới.

Trong khi đó, với lưu vực sông Ngũ Huyện Khê cần nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý nước thải với tổng công suất khoảng 425.000m3/ngày đêm.

Đồng thời, cần đầu tư đảm bảo xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh của 13 cụm công nghiệp hiện có và các khu công nghiệp mới.

Về giải pháp tổng thể, lâu dài, cần đầu tư xây dựng cụm công trình phục hồi mực nước, điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng và sông Đuống lấy nước vào hệ thống sông Bắc Hưng Hải - Ảnh: HỒNG QUANG

Đề án cũng sẽ tập trung đưa vào vận hành trạm bơm dã chiến Xuân Quan bổ cập tạo nguồn cho sông Bắc Hưng Hải đạt 32 m3/s. Kết hợp với giải pháp tổng thể, lâu dài hình thành các trục liên thông từ sông Hồng đến sông Thái Bình và từ sông Kim Sơn ra sông Luộc.

Một yêu cầu khác là nâng cấp, cải tạo hệ thống kênh dẫn để đảm bảo dẫn nước, bổ sung nguồn nước cho sông Ngũ Huyện Khê từ sông Đuống qua trạm bơm Tri Phương II với lưu lượng tối đa 21,73 m3/s.

Về giải pháp lâu dài, đề án đề xuất đầu tư xây dựng các cụm công trình phục hồi mực nước, điều tiết đa mục tiêu trên sông Hồng và sông Đuống, lấy nước bổ sung cho hệ thống Bắc Hưng Hải với lưu lượng tối đa 120 m³/s và sông Ngũ Huyện Khê tối đa 28 m³/s. Đồng thời, tăng cường nguồn nước cho vùng hạ du sông Nhuệ - Đáy qua cống Tắc Giang.

Các công trình này nhằm nâng cao hiệu quả trục đại lộ cảnh quan ven sông Hồng, bổ sung phù sa cho khu vực trung tâm đồng bằng sông Hồng. Đề án cũng đề xuất cải tạo cống Long Tửu và các cống dưới đê để lấy nước, tiêu nước tự chảy cho hệ thống sông Ngũ Huyện Khê.

Đối với lưu vực sông Đáy, cần điều hòa, phân phối nguồn nước từ sông Đà để duy trì dòng chảy thường xuyên.

Các giải pháp trên hướng đến bảo đảm nguồn nước, hỗ trợ tiêu thoát nước, phục hồi chất lượng nước và tạo cảnh quan. Đặc biệt, việc bổ sung dòng chảy còn nhằm góp phần hồi sinh các sông nội đô Hà Nội đang ô nhiễm, như Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ và Sét.