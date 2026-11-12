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AI nhận diện ‘bẫy tử thần’ trên biển

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Bang New South Wales (Australia) sẽ thử nghiệm ứng dụng AI RipEye có khả năng nhận diện dòng chảy xa bờ với độ chính xác khoảng 80%, góp phần phòng ngừa tai nạn đuối nước.

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Các nhà nghiên cứu cho biết RipEye có thể phát hiện dòng chảy xa bờ với tỷ lệ thành công là 80% - Ảnh: abc.net.au

Nhằm hỗ trợ lực lượng cứu hộ phát hiện dòng chảy xa bờ nguy hiểm và nâng cao an toàn cho người đi biển, bang New South Wales (NSW) của Australia sẽ thử nghiệm một công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) nhận diện dòng chảy này qua hình ảnh tại một số bãi biển trong mùa Hè năm nay.

Công cụ mang tên RipEye là ứng dụng do các nhà nghiên cứu của Đại học New South Wales (UNSW) phát triển. Hệ thống có thể phân tích ảnh chụp bãi biển để xác định những khu vực có khả năng xuất hiện dòng chảy xa bờ.

Nhóm nghiên cứu cho biết AI được huấn luyện bằng dữ liệu từ hàng nghìn hình ảnh bãi biển đã được các chuyên gia đánh dấu vị trí dòng chảy. Người đi biển có thể dùng điện thoại chụp ảnh khu vực sóng biển, sau đó tải ảnh lên ứng dụng để AI phân tích và chỉ ra những vị trí có khả năng xuất hiện dòng chảy xa bờ.

Dòng chảy xa bờ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây đuối nước tại các bãi biển ở Australia. Theo Báo cáo Quốc gia về đuối nước mới nhất của tổ chức Surf Life Saving Australia, trong số 66 trường hợp tử vong do đuối nước tại các bãi biển từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, gần một nửa có liên quan đến dòng chảy xa bờ.

Nhóm nghiên cứu cho biết RipEye có khả năng nhận diện chính xác dòng chảy này trong khoảng 80% trường hợp.

Ngoài chức năng phát hiện nguy cơ, RipEye còn được thiết kế để giúp người dân học kỹ năng nhận biết dòng chảy xa bờ.

Ứng dụng có chế độ trò chơi giáo dục, trong đó người dùng quan sát ảnh chụp bãi biển và tự xác định vị trí dòng chảy nguy hiểm. Kết quả sau đó được so sánh với nhận diện của AI, qua đó giúp người dùng rèn luyện kỹ năng quan sát.

Theo Mandana Ghanavati, chuyên gia AI và là thành viên nhóm nghiên cứu RipEye, công cụ này hỗ trợ người đi biển nhận biết nguy cơ và đưa ra quyết định an toàn hơn khi lựa chọn khu vực bơi.

Ứng dụng RipEye hỗ trợ 11 ngôn ngữ và hướng tới những nhóm có nguy cơ đuối nước cao, gồm nam giới trẻ tuổi, người thuộc các cộng đồng đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ, cùng khách du lịch quốc tế.

Tiến sĩ Jaz Lawes, Giám đốc nghiên cứu của Surf Life Saving Australia, cho biết tổ chức này quan tâm đến việc sử dụng công cụ RipEye để huấn luyện lực lượng cứu hộ và hướng dẫn cộng đồng về an toàn tại các bãi biển.

Hiện Surf Life Saving Australia đang lựa chọn các câu lạc bộ cứu hộ tại NSW để triển khai thử nghiệm trong mùa Hè này.

Surf Life Saving Australia cũng đang xem xét khả năng đưa công cụ này đến các cộng đồng ở những khu vực không giáp biển. Trước đó, tổ chức đã thử nghiệm công nghệ camera AI nhằm hỗ trợ ngăn ngừa tai nạn tại các địa điểm câu cá trên các ghềnh đá ở Little Bay (Sydney) và thị trấn Kiama thuộc bang NSW.

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