Biểu diễn chào mừng 70 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Ngày 19-11, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập (1956 - 2026), đánh dấu 7 thập kỷ xây dựng, phát triển và đóng góp cho nền âm nhạc chuyên nghiệp nước nhà. Sự kiện diễn ra đúng dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 nên càng ý nghĩa.

Từ những lớp học sơ tán đến trung tâm đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp

Phát biểu tại sự kiện, GS.TS.NSND Ngô Văn Thành - nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nói: "Từ Trường Âm nhạc Việt Nam được thành lập năm 1956, trải qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, đến Nhạc viện Hà Nội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam hôm nay, là cả một sự trưởng thành vượt bậc của một cơ sở đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu đất nước".

Trong ký ức của ông vẫn còn đó những năm tháng chiến tranh, khi thầy và trò phải sơ tán về nông thôn, học tập và giảng dạy trong điều kiện thiếu thốn. Phải đi tìm mua từng quyển sách, gom nhặt từng chiếc đàn cũ về để phục vụ việc học tập. Không có điện, không có nước, học trong tiếng máy bay gầm rú.

GS.TS.NSND Ngô Văn Thành ôn lại những kỷ niệm của một thời không thể nào quên - Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Thế nhưng nhờ đội ngũ giảng viên (trở về từ Liên Xô cũ, Hungary, Trung Quốc) vừa dạy văn hóa, vừa kiên trì chăm sóc các em sinh viên nhỏ tuổi và thiếu nhi trong thời kỳ sơ tán; tiếng đàn, tiếng hát vẫn vang lên dưới những mái lán đơn sơ, trong những căn hầm tránh bom.

Nhờ sự chuẩn bị bền bỉ đó, khi nhà trường trở lại Hà Nội vào năm 1972, trường đã có sẵn một đội ngũ giảng dạy chuyên nghiệp cho giai đoạn đổi mới và phát triển nền âm nhạc Việt Nam.

"70 năm nhìn lại, điều khiến tôi tự hào nhất không chỉ là những thành tựu trong đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn, mà từ mái trường này, nhiều nghệ sĩ, nhà giáo, nhà nghiên cứu tài năng đã trưởng thành, đóng góp quan trọng cho nền âm nhạc nước nhà và khẳng định vị thế của nghệ thuật Việt Nam trên trường quốc tế", ông nói.

PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nói về yêu cầu mới của học viện - Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Nhiệm vụ mới của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Trong diễn văn kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Huy Phương - Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - đề cập tới những yêu cầu phát triển mới.

Học viện đặt mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc dân tộc; khuyến khích sáng tạo nghệ thuật, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo phù hợp; mở rộng hợp tác với các cơ sở đào tạo, nhà hát, dàn nhạc và đối tác quốc tế.

Hướng tới năm 2035, Học viện phấn đấu trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu, sáng tạo và hợp tác quốc tế về âm nhạc có uy tín trong khu vực Đông Nam Á.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông phát biểu - Ảnh: MẠNH NGUYỄN

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho rằng trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo, nghiên cứu và biểu diễn âm nhạc chuyên nghiệp hàng đầu của Việt Nam.

Ông cũng đề nghị học viện tập trung đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc; gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật và bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc.

Đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ trong đào tạo, nghiên cứu và hoạt động nghệ thuật. Đi cùng đó là nâng cao chất lượng biểu diễn, hợp tác quốc tế và tham gia sâu hơn vào hệ sinh thái công nghiệp văn hóa.

Dịp này, bà Dương Thị Thanh Bình - nguyên Phó giám đốc và ông Lê Anh Tuấn - nguyên Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - được đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì và hạng ba của Chủ tịch nước trao tặng. NSƯT Nguyễn Thị Tân Nhàn, Trưởng khoa thanh nhạc của Học viện - cũng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.