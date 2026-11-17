Akatsuki quy tụ những ninja sở hữu sức mạnh đáng gờm cùng những câu chuyện và lý tưởng riêng - Ảnh: Studio Pierrot

Akatsuki là tổ chức phản diện nổi bật trong Naruto, quy tụ những ninja mang lý tưởng và mục đích khác nhau. Đằng sau sức mạnh đáng sợ, mỗi thành viên đều có câu chuyện riêng gắn với mất mát, tổn thương và những lựa chọn trong quá khứ.

Uchiha Itachi

Uchiha Itachi là nhân vật có câu chuyện phức tạp với mâu thuẫn giữa tình yêu và trách nhiệm. Anh vừa là người anh trai yêu thương Sasuke, vừa trực tiếp gây ra thảm sát gia tộc Uchiha, khiến em trai sống trong thù hận suốt nhiều năm.

Uchiha Itachi mang câu chuyện bi kịch giữa tình thân, trách nhiệm và sự hy sinh - Ảnh: Studio Pierrot

Sự thật về vai trò của Itachi trong Akatsuki và nguyên nhân cuộc thảm sát dần hé lộ những hy sinh phía sau hành động của anh. Tuy nhiên, lựa chọn bảo vệ Sasuke cũng để lại những tổn thương sâu sắc, ảnh hưởng đến toàn bộ hành trình trưởng thành của em trai.

Uzumaki Nagato

Từng là học trò của Jiraiya và nuôi khát vọng xây dựng hòa bình, Uzumaki Nagato dần thay đổi sau cái chết của Yahiko cùng những mất mát do chiến tranh. Anh tin rằng con người chỉ có thể thấu hiểu nhau khi cùng trải qua đau khổ.

Uzumaki Nagato theo đuổi hòa bình bằng tư tưởng được hình thành từ những mất mát do chiến tranh - Ảnh: Studio Pierrot

Với thân phận Pain, Nagato biến niềm tin ấy thành hành động cực đoan, dẫn đến cuộc tấn công Làng Lá. Cuộc đối thoại với Naruto cuối cùng giúp anh tìm lại hy vọng và hồi sinh những người thiệt mạng trong cuộc tấn công.

Uchiha Obito

Uchiha Obito từng là ninja lạc quan, coi trọng đồng đội và nuôi ước mơ trở thành Hokage. Cái chết của Rin trở thành bước ngoặt khiến anh đánh mất niềm tin vào thế giới, trở thành kẻ đứng sau cuộc đại chiến ninja.

Uchiha Obito từng nuôi ước mơ trở thành Hokage trước khi bước vào con đường đối lập với Naruto - Ảnh: Studio Pierrot

Dù cho rằng thực tại vô nghĩa, Obito lại cố tạo ra một thế giới lý tưởng bằng Vô Hạn Nguyệt Độc để tìm lại hạnh phúc đã mất. Hành trình của anh có nhiều điểm tương đồng với Naruto, nhưng cả hai lựa chọn những con đường trái ngược sau biến cố.

Sasori

Mất cha mẹ trong chiến tranh từ nhỏ, Sasori bị ám ảnh bởi sự chia ly và khát vọng vượt qua giới hạn của con người. Anh tạo ra những con rối mang hình dáng cha mẹ, sau đó biến chính cơ thể mình thành một con rối để theo đuổi sự bất tử.

Sasori biến nỗi ám ảnh mất mát thành khát vọng đạt được sự bất tử - Ảnh: Studio Pierrot

Trong trận chiến với Sakura và bà Chiyo, Sasori bị chính những con rối mang hình dáng cha mẹ kết liễu. Khoảnh khắc này tái hiện cái ôm gia đình mà anh từng đánh mất, cho thấy phần nhân tính vẫn còn tồn tại bên dưới vẻ ngoài lạnh lùng.

Deidara

Deidara gây chú ý với quan niệm nghệ thuật phải tồn tại trong khoảnh khắc rồi biến mất, đối lập với tư tưởng theo đuổi sự trường tồn của Sasori. Những kỹ thuật sử dụng đất sét phát nổ cũng thể hiện rõ triết lý này.

Deidara xem nghệ thuật là khoảnh khắc bùng nổ rồi biến mất - Ảnh: Studio Pierrot

Cuộc cạnh tranh với Itachi bộc lộ sự tự ti và hiếu thắng của Deidara, trong khi trận chiến với Sasuke đẩy niềm kiêu hãnh bị tổn thương đến quyết định tự hủy diệt. Nhân vật tạo dấu ấn nhờ cá tính khác biệt và sự nhất quán trong quan niệm nghệ thuật.

Sony bắt tay Lionsgate sản xuất phim Naruto live-action Hãng phim Lionsgate hợp tác với Sony Pictures sản xuất phiên bản Naruto live-action, chuyển thể từ bộ manga nổi tiếng cùng tên của tác giả Masashi Kishimoto.



