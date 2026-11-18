Niềm vui của các bạn học sinh tỉnh Vĩnh Long khi nhận xe đạp từ chương trình - Ảnh: DNCC

Ngày 18-11, Tập đoàn TTC đồng loạt triển khai chương trình "TTC - Nâng bước thành công" tại nhiều địa phương, trao học bổng và quà cho học sinh. Chương trình tiếp nối hoạt động khuyến học được TTC duy trì từ năm 1985 đến nay, góp phần chia sẻ chi phí học tập với gia đình, qua đó động viên các bạn càng nỗ lực vươn lên.

Hơn 700 suất học bổng tiếp sức đến trường 2026

Tại buổi lễ ở tỉnh Vĩnh Long, 532 học sinh của 7 trường nhận được học bổng và quà của Tập đoàn TTC. Đó là học sinh 2 trường tiểu học Tạ Thị Kiều và Lê Thị Biếu; 2 trường THCS An Thới và Tạ Minh Khâm; Trường THCS & THPT Võ Trường Toản cùng 2 trường THPT Ngô Văn Cấn và Chê Ghê-va-ra.

Trong đó, 500 bạn được nhận học bổng (1 triệu đồng/suất) cùng ba lô, 32 bạn được tặng xe đạp. Những phẩn quà nghĩa tình này đã phần nào san sẻ khó khăn của gia đình cũng như giúp các bạn có thêm phương tiện đi học.

Dịp này, TTC còn tặng 2.100 vé vui chơi tại công viên nước TTC Mekong Aqua Park để thêm cơ hội vui chơi, thư giãn cho học sinh sau giờ học căng thẳng.

2.100 vé vui chơi tại công viên nước TTC Mekong Aqua Park giúp học sinh thư giãn sau giờ học căng thẳng - Ảnh: DNCC

Những năm gần đây, chương trình còn có thêm sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing, Công ty TNHH May thêu giày An Phước, Trung tâm nha khoa Sydney và các nhà hảo tâm. Qua đó đã bổ sung nguồn lực để chương trình tiếp tục hỗ trợ học sinh hằng năm.

Bên cạnh đó, chương trình đã được các đơn vị thành viên TTC triển khai tại nhiều địa phương với 177 suất học bổng, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên hành trình học tập.

Trong đó, Tổng công ty Bất động sản công nghiệp Thành Thành Công và Công ty Đại Tín tổ chức tại Tây Ninh, Công ty GEC tổ chức tại Gia Lai, Công ty Toàn Hải Vân tổ chức tại Phú Quốc, Công ty TTC Imex tổ chức tại TP.HCM, Công ty TTC Energy tổ chức tại Vĩnh Long, Trường đại học Yersin Đà Lạt tổ chức tại Đà Lạt và Công ty TTC Hospitality triển khai tại các đơn vị trực thuộc.

Chương trình có sự đồng hành của Nhóm thiện nguyện Chia sẻ - Sharing, Công ty TNHH May thêu giày An Phước, Trung tâm nha khoa Sydney và các nhà hảo tâm - Ảnh: DNCC

Hơn bốn thập kỷ song hành cùng học sinh

Từ năm 1985 đến nay, "TTC - Nâng bước thành công" đã trao hàng chục ngàn suất học bổng và trên 1.000 chiếc xe đạp cho học sinh. Chương trình được duy trì với mục tiêu chia sẻ và khích lệ tinh thần hiếu học.

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo địa phương đã luôn động viên, hỗ trợ và đồng hành cùng TTC trong suốt thời gian qua.

Nhắn nhủ cùng học sinh, ông Thành mong mỗi bạn hiểu ý nghĩa của việc "thành nhân" trước khi "thành tài". Thay mặt Tập đoàn, ông cam kết TTC sẽ tiếp tục đồng hành với các chương trình thiện nguyện tại Vĩnh Long cùng nhiều địa phương khác trên cả nước.

Mỗi học sinh đều cần "thành nhân" trước để trở thành công dân có ích cho gia đình, quê hương đất nước. Đặc biệt, các bạn hãy nhớ không có việc lớn hay việc nhỏ mà có có làm tốt hay làm không tốt.

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (bìa phải) - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long trao bằng khen và biểu trưng cho ông Đặng Văn Thành (bìa trái) - Chủ tịch Tập đoàn TTC, ghi nhận đóng góp của Tập đoàn TTC hỗ trợ học sinh nghèo trên địa bàn xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long) - Ảnh: DNCC

Chia sẻ tại chương trình, thầy Phan Văn Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Chê Ghê-va-ra - bày tỏ năm nào TTC và các nhà hảo tâm cũng đến với những ngôi trường, những lớp học trên quê hương Bến Tre (Vĩnh Long), mang theo không chỉ học bổng mà còn là cả tấm lòng.

Thầy hiệu trưởng nhắn nhủ học sinh: "Người nhận hôm nay có thể trở thành người trao ngày mai. Sau này trưởng thành mong các em sẽ biết thắp lên ngọn lửa nhân ái cho những em nhỏ khác, để câu chuyện đẹp này được viết tiếp mãi".

Ông Huỳnh Trung Tính - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày cảm ơn sự đóng góp của Tập đoàn TTC - Ảnh: DNCC

Còn ông Huỳnh Trung Tính - Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Mỏ Cày - nói trên địa bàn vẫn còn các gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhiều học sinh dù thiếu thốn vật chất song vẫn luôn cố gắng học tập.

"Sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là tấm lòng vàng của TTC cùng các nhà hảo tâm đã mang lại hỗ trợ thiết thực về vật chất, động viên tinh thần, tiếp thêm ngọn lửa đam mê và nghị lực cho các em vượt qua nghịch cảnh, vững bước trên con đường chinh phục tri thức", ông Tính chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, TTC còn đón nhận bằng khen do đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long trao, ghi nhận đóng góp trong việc tặng học bổng cho học sinh nghèo trên địa bàn xã Mỏ Cày (tỉnh Vĩnh Long). Với thông điệp "Vì cộng đồng, phát triển địa phương", TTC tiếp tục gắn hoạt động khuyến học với những địa bàn doanh nghiệp hiện diện. Ở tuổi 41, "TTC - Nâng bước thành công" sẽ tiếp tục thể hiện trách nhiệm với cộng đồng qua nhiều việc làm thiết thực, giúp học sinh có thêm điều kiện theo đuổi việc học. Chương trình còn chuẩn bị những phần bánh thơm ngon cho học sinh thưởng thức - Ảnh: DNCC