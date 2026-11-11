16 năm VinaLiving: Tạo giá trị từ chuẩn sống và vận hành thực tế

Ixora Ho Tram by Fusion thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram Strip được phát triển bởi VinaLiving - Ảnh: DNCC

Khi quy mô không còn là thước đo tăng trưởng

Trong một thời gian dài, tăng trưởng của thị trường bất động sản thường gắn với khả năng mở rộng quỹ đất, gia tăng mật độ khai thác và quy mô dự án. Tuy nhiên, khi thị trường bước vào giai đoạn trưởng thành hơn, người mua ngày càng quan tâm đến giá trị sử dụng thực, chất lượng môi trường sống và khả năng duy trì giá trị tài sản trong dài hạn.

Sự dịch chuyển ấy đặt ra một vấn đề cốt lõi đối với các nhà phát triển: thước đo tăng trưởng nằm ở bao nhiêu sản phẩm được đưa ra thị trường, hay bằng những giá trị thực sự mang lại cho khách hàng?

Đây cũng là góc nhìn xuyên suốt trong tư duy phát triển của VinaLiving. Là thành viên thuộc VinaCapital, VinaLiving kế thừa nền tảng và kinh nghiệm đầu tư được tích lũy qua nhiều năm, qua đó định hình cách tiếp cận mỗi cơ hội phát triển: nhìn nhận tiềm năng bằng tầm nhìn dài hạn, dựa trên các động lực tăng trưởng thực chất và duy trì kỷ luật trong từng quyết định đầu tư.

Kinh nghiệm đầu tư vào các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao cấp từ VinaCapital và VinaLand (tiền thân của VinaLiving) - quỹ đầu tư từng sở hữu danh mục hơn 60 dự án trên khắp Việt Nam - cũng mang đến cho VinaLiving một hệ quy chiếu rộng hơn khi đánh giá giá trị bất động sản.

Một công trình có thể hoàn thành trong vài năm, nhưng giá trị thực sự sẽ được kiểm chứng sau hàng thập kỷ, qua chất lượng công trình, trải nghiệm sống và khả năng duy trì tiêu chuẩn vận hành.

VinaLiving xây dựng khái niệm nội bộ "GDP" (Gross Development Premium) - chỉ số phản ánh phần giá trị gia tăng do năng lực phát triển tạo ra, sau khi loại trừ chi phí đất, chi phí đầu tư và phần tăng giá tự nhiên của thị trường. Cách tiếp cận này nhằm phân định rõ giữa "giá trị đến từ điều kiện thị trường" và "giá trị do năng lực phát triển tạo ra".

Trên thực tế, giá trị gia tăng không đến từ một quyết định riêng lẻ, mà là kết quả của nhiều lựa chọn được tính toán kỹ lưỡng. Nhìn lại danh mục phát triển của VinaLiving, có thể thấy những yếu tố này được thể hiện xuyên suốt qua nhiều thị trường và phân khúc bất động sản.

Thay vì tối đa hóa diện tích thương phẩm, VinaLiving chú trọng tối ưu hóa giá trị bằng quy hoạch bài bản, thiết kế sáng tạo, đầu tư mạnh cho cảnh quan - tiện ích đến chất lượng hoàn thiện và tiêu chuẩn vận hành.

Song hành với năng lực phát triển nội tại là chiến lược hợp tác cùng các đối tác uy tín trong nước và quốc tế thuộc các lĩnh vực quy hoạch tổng thể, kiến trúc, thiết kế cảnh quan, quản lý vận hành, nhằm đảm bảo chất lượng đồng bộ và chuẩn mực nhất quán trong suốt vòng đời dự án.

Các dự án của VinaLiving luôn được đầu tư đồng bộ từ tiện ích, cảnh quan đến tiêu chuẩn vận hành - Ảnh: DNCC

Danh mục dự án đậm dấu ấn riêng

Sau 16 năm đồng hành cùng thị trường, VinaLiving đã xây dựng danh mục gần 20 dự án nhà ở và nghỉ dưỡng tại nhiều tỉnh thành như Đà Nẵng, Gia Lai, Đồng Nai, TP.HCM...

Mỗi vùng đất là một bài toán khác nhau, đòi hỏi cách tiếp cận và mô hình phát triển phù hợp. Chính vì vậy, với VinaLiving, kiến tạo dự án đều bắt đầu bằng việc thấu hiểu đặc trưng vùng đất, nhịp chuyển động của kinh tế địa phương và nhu cầu, kỳ vọng của khách hàng.

Tại khu vực phía Đông TP.HCM, Salacia Villas - dự án trọng điểm đang được đẩy mạnh phát triển - là một ví dụ về cách doanh nghiệp nhận diện cơ hội từ sự hình thành của các động lực tăng trưởng mới.

Nằm ngay tọa độ kết nối hạ tầng, cảng biển và sân bay Long Thành, dự án được định vị trở thành "The Expert Living Hub", hướng đến cộng đồng chuyên gia trong hệ sinh thái công nghiệp, logistics và dịch vụ.

Salacia Villas quy mô 7,2ha, được phát triển hướng đến cộng đồng chuyên gia - Ảnh: DNCC

Thay vì chỉ phát triển nhà ở đơn thuần, Salacia Villas quy hoạch theo hướng tích hợp các chức năng an cư, thương mại và dịch vụ trong một hệ sinh thái. Tinh thần "resort living" được đưa vào chuỗi tiện ích nội khu phong phú, quy hoạch mật độ xây dựng thấp, đề cao tính riêng tư.

Trong khi đó, Phố Thương Cảng và Trung tâm thương mại hình thành tọa độ ẩm thực, mua sắm, giải trí… ngay cửa ngõ dự án, vừa đáp ứng nhu cầu cư dân, vừa kích hoạt sức sống cho toàn khu vực.

Ở phân khúc nghỉ dưỡng, VinaLiving đảm nhiệm vai trò nhà phát triển các dự án thành phần thuộc tổ hợp The Grand Ho Tram Strip tại Hồ Tràm. Trong đó, Ixora Ho Tram by Fusion giai đoạn 1 đã đi vào vận hành; giai đoạn 2 đã chính thức bàn giao cho cư dân từ tháng 9 vừa qua. Maia Resort Ho Tram đang được triển khai, dự kiến bàn giao trong năm 2027.

Chuỗi dự án này cho thấy năng lực của VinaLiving trong việc tham gia vào toàn bộ chuỗi giá trị từ thiết kế, thi công, điều phối đối tác đến hoàn thiện và bàn giao sản phẩm, hướng đến sự đồng bộ giữa kiến trúc, chất lượng và tiêu chuẩn vận hành quốc tế.

Tại Quy Nhơn, VinaLiving đang đẩy mạnh các kế hoạch nâng cấp toàn diện dự án The Ocean Resort Quy Nhon, đưa nơi đây trở thành một điểm đến nghỉ dưỡng cao cấp đa trải nghiệm bên biển. The Ocean Resort Quy Nhon quy mô 22ha, trải dài bên bờ biển Nhơn Hội, cách sân bay Phù Cát khoảng 20 phút di chuyển. Dự án gồm 290 biệt thự nghỉ dưỡng, 80 condotel và 8 shophouse.

Khi thị trường ngày càng trưởng thành và phân hóa, tăng trưởng không còn là "cuộc chơi" của tốc độ hay quy mô, mà trở thành cuộc cạnh tranh sâu sắc về tư duy kiến tạo, khả năng thích ứng và năng lực tạo lập giá trị của nhà phát triển.

Một dự án có thể được nhận diện qua vị trí, quy mô hay kiến trúc, nhưng dấu ấn lâu dài lại được tạo nên từ những giá trị được vun đắp theo thời gian: một môi trường sống cho nhiều thế hệ, một điểm đến đáng nhớ, những cộng đồng gắn kết và những vùng đất thêm động lực phát triển.

Đó cũng là cách VinaLiving đã và đang viết tiếp hành trình của mình, hướng đến kiến tạo những giá trị trường tồn.