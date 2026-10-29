Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

13 tuổi đau thắt lưng, tê yếu chân, đi khám mới biết thoát vị đĩa đệm nặng

tác giả
THU HIẾN
THU HIẾN
THU HIẾN

Đau thắt lưng lan xuống chân trái suốt một năm, bé gái 13 tuổi ở Tây Ninh bị thoát vị đĩa đệm nặng, chèn ép nhiều rễ thần kinh. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh đưa trẻ đi khám nếu đau lưng kéo dài, tê yếu chân hoặc đi lại khó khăn.

Bé gái 13 tuổi thoát vị đĩa đệm nặng, đau đến yếu chân: Bác sĩ cảnh báo gì? - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm dù độ tuổi còn trẻ - Ảnh: HÀ VY

13 tuổi đã thoát vị đĩa đệm cột sống

Mới đây, các bác sĩ một bệnh viện tại TP.HCM đã phẫu thuật thành công cho một bé gái mới 13 tuổi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nặng.

Bệnh nhi là Y.T. (13 tuổi, tỉnh Tây Ninh). Khoảng một năm qua, bé thường xuyên đau vùng thắt lưng lan xuống chân trái. Gia đình đã nhiều lần cho điều trị bằng thuốc nhưng triệu chứng không cải thiện, ngược lại ngày càng nặng hơn.

Trước thời điểm nhập viện, bé xuất hiện tình trạng tê yếu chân trái, đi lại khó khăn và cơn đau ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác định người bệnh bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, chèn ép các rễ thần kinh bên trái.

Ngoài tổn thương cột sống, người bệnh có cân nặng 103kg cùng nhiều bệnh lý đi kèm làm tăng nguy cơ trong gây mê, phẫu thuật cũng như quá trình hồi phục sau mổ.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi lấy nhân nhầy qua lỗ liên hợp.

Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ sau 5 ngày, người bệnh giảm rõ rệt cơn đau vùng thắt lưng, sức cơ chi dưới cải thiện tốt, có thể tự đi lại và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Thoát vị đĩa đệm đang có xu hướng trẻ hóa

BS.CKII Huỳnh Văn Vũ - Trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh - cho hay thoát vị đĩa đệm ở trẻ em và thanh thiếu niên là bệnh lý không thường gặp, nhưng thực tế lâm sàng cho thấy số ca đang có xu hướng gia tăng.

Nhiều người vẫn nghĩ đau lưng ở trẻ chỉ là đau do tăng trưởng hoặc do ngồi học nhiều. Tuy nhiên, nếu trẻ đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc đi lại khó khăn thì cần được khám chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý cột sống cần được điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị bảo tồn, hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh kéo dài và tránh phải can thiệp khi bệnh đã tiến triển nặng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cột sống của trẻ thông qua việc duy trì cân nặng phù hợp, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, khuyến khích vận động thường xuyên, hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài và hướng dẫn trẻ giữ đúng tư thế khi học tập, sử dụng thiết bị điện tử cũng như khi mang cặp sách.

Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực lên cột sống và phòng ngừa các bệnh lý cơ xương khớp từ sớm.

PGS.TS Nguyễn Thị Bay - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 - cho biết đĩa đệm là nhân nhầy, nằm ở khe giữa của 2 đốt sống, xung quanh được bao bọc bằng các sợi dây chằng, bao gân. Nói cách khác, đĩa đệm được xem như một lớp chống sốc khi chúng ta chạy nhảy hay vận động.

Bất kỳ đoạn cột sống nào cũng có thể bị thoát vị đĩa đệm nhưng phổ biến nhất là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, do các vị trí này chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Thoát vị đĩa đệm cột sống không can thiệp và chữa trị sớm cũng có thể gây những tổn thương đến hệ thống thần kinh, người bệnh không thể đứng hoặc ngồi được, thậm chí bị liệt suốt đời.

Chính vì vậy, khi có những triệu chứng như đau thắt lưng, đau vai gáy, đau cột sống… nên đi khám và thực hiện một số xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán xem có bị thoát vị đĩa đệm hay không, từ đó sẽ có phương pháp can thiệp phù hợp.

Điều trị thoát vị đĩa đệm ra sao?

PGS.TS Nguyễn Thị Bay cho hay có nhiều phương pháp chữa trị thoát vị đĩa đệm cột sống như: phẫu thuật, dùng thuốc, phương pháp không dùng thuốc, cụ thể như: dùng thuốc Tây y hoặc các bài thuốc Đông y từ các loại thảo dược chứa tinh dầu và các loại kháng viêm. Việc sử dụng thuốc cần có sự chỉ định của bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y.

Các phương pháp không dùng thuốc chủ yếu tác động bên ngoài nhằm giúp giảm các triệu chứng đau, tê khó chịu. Các phương pháp gồm có: nhiệt trị liệu, châm cứu, cấy chỉ, tập luyện, vận động, các phương pháp phẫu thuật.

Người bị thoát vị đĩa đệm nên nằm ngủ trên nệm cứng, không nằm nệm mềm. Bên cạnh đó, người bệnh có thể mang đai để giữ cho đĩa đệm luôn nằm ở khe giữa 2 đốt sống.

Bé gái 13 tuổi thoát vị đĩa đệm nặng, tê yếu chân: Bác sĩ cảnh báo gì? - Ảnh 3.Phục hồi chức năng có thể cải thiện đau cổ, thoát vị đĩa đệm

Đau cổ, đau khớp gối, thoát vị đĩa đệm... là những bệnh lý cơ xương khớp ngày càng phổ biến, không chỉ ở người cao tuổi mà cả người trẻ, dân văn phòng hay người chơi thể thao.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
THU HIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nguyên nhân thoát vị đĩa đệm chữa thoát vị đĩa đệm thoát vị đĩa đệm cột sống

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất