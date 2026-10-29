13 tuổi đau thắt lưng, tê yếu chân, đi khám mới biết thoát vị đĩa đệm nặng

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân thoát vị đĩa đệm dù độ tuổi còn trẻ - Ảnh: HÀ VY

13 tuổi đã thoát vị đĩa đệm cột sống

Mới đây, các bác sĩ một bệnh viện tại TP.HCM đã phẫu thuật thành công cho một bé gái mới 13 tuổi bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng nặng.

Bệnh nhi là Y.T. (13 tuổi, tỉnh Tây Ninh). Khoảng một năm qua, bé thường xuyên đau vùng thắt lưng lan xuống chân trái. Gia đình đã nhiều lần cho điều trị bằng thuốc nhưng triệu chứng không cải thiện, ngược lại ngày càng nặng hơn.

Trước thời điểm nhập viện, bé xuất hiện tình trạng tê yếu chân trái, đi lại khó khăn và cơn đau ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chụp cộng hưởng từ (MRI), các bác sĩ xác định người bệnh bị thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng, chèn ép các rễ thần kinh bên trái.

Ngoài tổn thương cột sống, người bệnh có cân nặng 103kg cùng nhiều bệnh lý đi kèm làm tăng nguy cơ trong gây mê, phẫu thuật cũng như quá trình hồi phục sau mổ.

Sau hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định áp dụng kỹ thuật phẫu thuật nội soi lấy nhân nhầy qua lỗ liên hợp.

Nhờ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi. Chỉ sau 5 ngày, người bệnh giảm rõ rệt cơn đau vùng thắt lưng, sức cơ chi dưới cải thiện tốt, có thể tự đi lại và được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Thoát vị đĩa đệm đang có xu hướng trẻ hóa

BS.CKII Huỳnh Văn Vũ - Trưởng khoa ngoại thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh - cho hay thoát vị đĩa đệm ở trẻ em và thanh thiếu niên là bệnh lý không thường gặp, nhưng thực tế lâm sàng cho thấy số ca đang có xu hướng gia tăng.

Nhiều người vẫn nghĩ đau lưng ở trẻ chỉ là đau do tăng trưởng hoặc do ngồi học nhiều. Tuy nhiên, nếu trẻ đau lưng kéo dài, đau lan xuống chân, tê bì, yếu chân hoặc đi lại khó khăn thì cần được khám chuyên khoa càng sớm càng tốt.

Đây có thể là dấu hiệu của bệnh lý cột sống cần được điều trị kịp thời. Việc phát hiện sớm sẽ giúp tăng hiệu quả điều trị bảo tồn, hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh kéo dài và tránh phải can thiệp khi bệnh đã tiến triển nặng.

Bác sĩ cũng khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe cột sống của trẻ thông qua việc duy trì cân nặng phù hợp, xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý, khuyến khích vận động thường xuyên, hạn chế ngồi liên tục trong thời gian dài và hướng dẫn trẻ giữ đúng tư thế khi học tập, sử dụng thiết bị điện tử cũng như khi mang cặp sách.

Đây là những biện pháp đơn giản nhưng có ý nghĩa quan trọng trong việc giảm áp lực lên cột sống và phòng ngừa các bệnh lý cơ xương khớp từ sớm.

PGS.TS Nguyễn Thị Bay - Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 - cho biết đĩa đệm là nhân nhầy, nằm ở khe giữa của 2 đốt sống, xung quanh được bao bọc bằng các sợi dây chằng, bao gân. Nói cách khác, đĩa đệm được xem như một lớp chống sốc khi chúng ta chạy nhảy hay vận động.

Bất kỳ đoạn cột sống nào cũng có thể bị thoát vị đĩa đệm nhưng phổ biến nhất là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, do các vị trí này chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ thói quen sinh hoạt hằng ngày.

Thoát vị đĩa đệm cột sống không can thiệp và chữa trị sớm cũng có thể gây những tổn thương đến hệ thống thần kinh, người bệnh không thể đứng hoặc ngồi được, thậm chí bị liệt suốt đời.

Chính vì vậy, khi có những triệu chứng như đau thắt lưng, đau vai gáy, đau cột sống… nên đi khám và thực hiện một số xét nghiệm cần thiết để chẩn đoán xem có bị thoát vị đĩa đệm hay không, từ đó sẽ có phương pháp can thiệp phù hợp.

Điều trị thoát vị đĩa đệm ra sao? PGS.TS Nguyễn Thị Bay cho hay có nhiều phương pháp chữa trị thoát vị đĩa đệm cột sống như: phẫu thuật, dùng thuốc, phương pháp không dùng thuốc, cụ thể như: dùng thuốc Tây y hoặc các bài thuốc Đông y từ các loại thảo dược chứa tinh dầu và các loại kháng viêm. Việc sử dụng thuốc cần có sự chỉ định của bác sĩ hoặc thầy thuốc Đông y. Các phương pháp không dùng thuốc chủ yếu tác động bên ngoài nhằm giúp giảm các triệu chứng đau, tê khó chịu. Các phương pháp gồm có: nhiệt trị liệu, châm cứu, cấy chỉ, tập luyện, vận động, các phương pháp phẫu thuật. Người bị thoát vị đĩa đệm nên nằm ngủ trên nệm cứng, không nằm nệm mềm. Bên cạnh đó, người bệnh có thể mang đai để giữ cho đĩa đệm luôn nằm ở khe giữa 2 đốt sống.