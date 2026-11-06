Zalo giữ vững vị thế nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam

Zalo tiếp tục là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi, với đa dạng nhóm người dùng tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Giữ vững vị thế số 1 từ năm 2020

Kết quả từ Decision Lab ghi nhận đây là quý thứ 23 liên tiếp (kể từ năm 2020) Zalo giữ vị trí số 1 ở cả hai chỉ số.

Tập trung vào thói quen trực tuyến cùng những xu hướng mới của người tiêu dùng, báo cáo "The Connected Consumer" công bố những chỉ số quan trọng về thị trường nền tảng số (Digital platforms) tại Việt Nam. Ở hạng mục Nền tảng giao tiếp và mạng xã hội (Communication & Social platforms), nền tảng này dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (penetration rate).

Theo Decision Lab, bức tranh nền tảng giao tiếp tại Việt Nam duy trì sự ổn định trong năm vừa qua, các nền tảng dẫn đầu có tỉ lệ sử dụng đều đặn, trong đó Zalo - ứng dụng nhắn tin của hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tính đến hết tháng 9/2026) - liên tục giữ vị trí số 1 với khoảng cách khá xa so với các nền tảng quốc tế.

Ngoài ra, nền tảng này còn nắm giữ vị trí số 1 về tỉ lệ yêu thích (Preference rate). Đây là chỉ số đo nền tảng được người dùng chọn thường xuyên nhất để kết nối với bạn bè và gia đình với mức 54% (tăng 1% so với quý trước).

Báo cáo cũng cho thấy, Zalo là nền tảng đứng đầu được cả ba thế hệ X, Y và Z ưu tiên lựa chọn để nhắn tin hằng ngày.

Cùng với việc duy trì vị thế dẫn đầu, quy mô hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên cũng gắn liền với yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho người dùng.

Nâng cao nhận thức và trải nghiệm trực tuyến an toàn

Triển khai từ đầu tháng 8/2026 trong khuôn khổ chiến dịch hợp tác "Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến" giữa Zalo và Google, trang thông tin Trung tâm an toàn cung cấp kiến thức hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến, bên cạnh giới thiệu các biện pháp bảo mật của hai bên.

Đến hết tháng 10/2026, trang đã thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập, cho thấy chủ đề an toàn trên không gian mạng đang được đông đảo người dùng quan tâm.

Trung tâm an toàn tổng hợp kiến thức nhận diện lừa đảo và công cụ bảo mật của Zalo và Google, đóng vai trò như cẩm nang an toàn số cho người dùng Việt - Ảnh: DNCC

Trước đó, nền tảng này cũng phối hợp với Viettel triển khai rà soát các tài khoản gắn với các thuê bao di động đã được nhà mạng thu hồi, từ đó gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại, nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật.

Sự phối hợp này nhằm giúp ngăn chặn tình trạng lợi dụng các tài khoản gắn với thuê bao thu hồi để phát tán tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Zalo sẽ chủ động gửi thông báo để người dùng có thể cập nhật số điện thoại mới - Ảnh: DNCC

Nền tảng cũng tập trung phát triển hàng loạt biện pháp trong giao diện tin nhắn giúp người dùng tự bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của mình. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra, kích hoạt ba tính năng an toàn như: Bảo mật 2 lớp, Báo xấu hay Tùy chỉnh quyền riêng tư ngay trên ứng dụng.

Với tính năng Bảo mật 2 lớp, quá trình đăng nhập trên thiết bị mới sẽ cần thêm bước xác minh bằng mã OTP bên cạnh mật khẩu. Cơ chế này bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản, ngay cả trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc bị đánh cắp.

Tính năng Báo xấu giúp người dùng phản ánh tài khoản, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối để hệ thống xem xét và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, bằng cách tùy chỉnh ai có thể xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản qua số điện thoại, người dùng có thể chủ động bảo vệ tài khoản tốt hơn với tính năng Quyền riêng tư.

Zalo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin do tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh – đánh giá và cấp chứng nhận - Ảnh: DNCC

Nỗ lực theo đuổi nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Ngoài việc tăng cường hướng dẫn, cung cấp công cụ để người dùng tự bảo vệ, tháng 1-2026, nền tảng này đã được BSI (British Standards Institution) - tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh - đánh giá và cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS).

Chứng nhận được áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng. Tiêu chuẩn này yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

Để đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001, doanh nghiệp đã thiết lập và duy trì một Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS), áp dụng nhất quán từ hạ tầng công nghệ, hệ thống ứng dụng, dữ liệu và các quy trình vận hành liên quan.

Các yêu cầu về an toàn thông tin được đưa vào hoạt động hằng ngày qua những cơ chế kiểm soát cụ thể quản lý quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu, quản lý thay đổi hệ thống, giám sát an ninh, ứng phó sự cố, sao lưu và khôi phục dịch vụ.

Nền tảng phải duy trì hệ thống hồ sơ, nhật ký và bằng chứng vận hành để chứng minh các yêu cầu về an toàn thông tin đang được thực hiện một cách liên tục. Các biện pháp kiểm soát được rà soát và đánh giá định kỳ nhằm thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, yêu cầu kinh doanh và các rủi ro phát sinh.

Bên cạnh đó, AI cũng được ứng dụng trong quá trình vận hành, kiểm duyệt để nâng cao chất lượng phục vụ người dùng.

Bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Zalo Việt Nam cho biết: "An toàn trên không gian mạng không chỉ đến từ các tính năng bên trong sản phẩm, mà còn đến từ năng lực nhận diện và tự bảo vệ của người dùng.

Chúng tôi xem việc đồng hành cùng người dùng trong bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, bảo mật tài khoản không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ mà còn là trách nhiệm của đơn vị công nghệ với cộng đồng và xã hội."

Công ty TNHH Zalo Platforms đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin do tổ chức chứng nhận quốc tế BSI cấp - Ảnh: DNCC

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào bảo mật, nâng cấp các tính năng riêng tư để mang đến không gian an toàn cho người Việt trên Internet. Toàn bộ thông tin, giải pháp và hướng dẫn phòng, chống lừa đảo trực tuyến được cập nhật tại https://zalo.me/vi/safety



