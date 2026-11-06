Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Zalo giữ vững vị thế nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam

tác giả
V.T.K
V.T.K
V.T.K

Theo báo cáo "The Connected Consumer" quý II/2026 do Decision Lab công bố ngày 3-11, Zalo tiếp tục dẫn đầu các nền tảng nhắn tin tại thị trường Việt Nam với 81% tỉ lệ sử dụng và 54% tỉ lệ yêu thích.

Zalo giữ vững vị thế nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam - Ảnh 1.

Zalo tiếp tục là nền tảng nhắn tin được sử dụng rộng rãi, với đa dạng nhóm người dùng tại Việt Nam - Ảnh: DNCC

Giữ vững vị thế số 1 từ năm 2020

Kết quả từ Decision Lab ghi nhận đây là quý thứ 23 liên tiếp (kể từ năm 2020) Zalo giữ vị trí số 1 ở cả hai chỉ số.

Tập trung vào thói quen trực tuyến cùng những xu hướng mới của người tiêu dùng, báo cáo "The Connected Consumer" công bố những chỉ số quan trọng về thị trường nền tảng số (Digital platforms) tại Việt Nam. Ở hạng mục Nền tảng giao tiếp và mạng xã hội (Communication & Social platforms), nền tảng này dẫn đầu về tỷ lệ sử dụng (penetration rate).

Theo Decision Lab, bức tranh nền tảng giao tiếp tại Việt Nam duy trì sự ổn định trong năm vừa qua, các nền tảng dẫn đầu có tỉ lệ sử dụng đều đặn, trong đó Zalo - ứng dụng nhắn tin của hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng (tính đến hết tháng 9/2026) - liên tục giữ vị trí số 1 với khoảng cách khá xa so với các nền tảng quốc tế.

Ngoài ra, nền tảng này còn nắm giữ vị trí số 1 về tỉ lệ yêu thích (Preference rate). Đây là chỉ số đo nền tảng được người dùng chọn thường xuyên nhất để kết nối với bạn bè và gia đình với mức 54% (tăng 1% so với quý trước).

Báo cáo cũng cho thấy, Zalo là nền tảng đứng đầu được cả ba thế hệ X, Y và Z ưu tiên lựa chọn để nhắn tin hằng ngày.

Cùng với việc duy trì vị thế dẫn đầu, quy mô hơn 82,6 triệu người dùng thường xuyên cũng gắn liền với yêu cầu bảo vệ quyền riêng tư và xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh cho người dùng.

Nâng cao nhận thức và trải nghiệm trực tuyến an toàn

Triển khai từ đầu tháng 8/2026 trong khuôn khổ chiến dịch hợp tác "Chung tay phòng, chống lừa đảo trực tuyến" giữa Zalo và Google, trang thông tin Trung tâm an toàn cung cấp kiến thức hướng dẫn người dùng chủ động nhận diện, phòng tránh các hình thức lừa đảo trực tuyến, bên cạnh giới thiệu các biện pháp bảo mật của hai bên.

Đến hết tháng 10/2026, trang đã thu hút gần 130 nghìn lượt truy cập, cho thấy chủ đề an toàn trên không gian mạng đang được đông đảo người dùng quan tâm.

Zalo giữ vững vị thế nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam - Ảnh 2.

Trung tâm an toàn tổng hợp kiến thức nhận diện lừa đảo và công cụ bảo mật của Zalo và Google, đóng vai trò như cẩm nang an toàn số cho người dùng Việt - Ảnh: DNCC

Trước đó, nền tảng này cũng phối hợp với Viettel triển khai rà soát các tài khoản gắn với các thuê bao di động đã được nhà mạng thu hồi, từ đó gửi thông báo để người dùng cập nhật lại số điện thoại, nhằm đảm bảo dịch vụ được thông suốt và phù hợp với quy định của pháp luật.

Sự phối hợp này nhằm giúp ngăn chặn tình trạng lợi dụng các tài khoản gắn với thuê bao thu hồi để phát tán tin nhắn, cuộc gọi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc chiếm quyền sử dụng tài khoản.

Zalo giữ vững vị thế nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam - Ảnh 3.

Zalo sẽ chủ động gửi thông báo để người dùng có thể cập nhật số điện thoại mới - Ảnh: DNCC

Nền tảng cũng tập trung phát triển hàng loạt biện pháp trong giao diện tin nhắn giúp người dùng tự bảo vệ quyền riêng tư và an toàn của mình. Chỉ với vài thao tác, người dùng có thể dễ dàng kiểm tra, kích hoạt ba tính năng an toàn như: Bảo mật 2 lớp, Báo xấu hay Tùy chỉnh quyền riêng tư ngay trên ứng dụng.

Với tính năng Bảo mật 2 lớp, quá trình đăng nhập trên thiết bị mới sẽ cần thêm bước xác minh bằng mã OTP bên cạnh mật khẩu. Cơ chế này bổ sung thêm một lớp bảo mật cho tài khoản, ngay cả trong trường hợp mật khẩu bị lộ hoặc bị đánh cắp.

Tính năng Báo xấu giúp người dùng phản ánh tài khoản, tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo, mạo danh, quấy rối để hệ thống xem xét và xử lý vi phạm. Bên cạnh đó, bằng cách tùy chỉnh ai có thể xem nhật ký, nhắn tin hoặc tìm kiếm tài khoản qua số điện thoại, người dùng có thể chủ động bảo vệ tài khoản tốt hơn với tính năng Quyền riêng tư.

Zalo giữ vững vị thế nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam - Ảnh 4.

Zalo đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2022 về an toàn thông tin do tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh – đánh giá và cấp chứng nhận - Ảnh: DNCC

Nỗ lực theo đuổi nguyên tắc về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư

Ngoài việc tăng cường hướng dẫn, cung cấp công cụ để người dùng tự bảo vệ, tháng 1-2026, nền tảng này đã được BSI (British Standards Institution) - tổ chức tiêu chuẩn quốc gia của Vương quốc Anh - đánh giá và cấp chứng nhận ISO/IEC 27001:2022, phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS).

Chứng nhận được áp dụng cho các hoạt động phát triển và cung cấp dịch vụ trên nền tảng. Tiêu chuẩn này yêu cầu doanh nghiệp nhận diện, đánh giá và kiểm soát rủi ro một cách liên tục nhằm bảo đảm tính bảo mật, toàn vẹn và sẵn sàng của thông tin.

Để đáp ứng tiêu chuẩn ISO/IEC 27001, doanh nghiệp đã thiết lập và duy trì một Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin (ISMS), áp dụng nhất quán từ hạ tầng công nghệ, hệ thống ứng dụng, dữ liệu và các quy trình vận hành liên quan.

Các yêu cầu về an toàn thông tin được đưa vào hoạt động hằng ngày qua những cơ chế kiểm soát cụ thể quản lý quyền truy cập, bảo vệ dữ liệu, quản lý thay đổi hệ thống, giám sát an ninh, ứng phó sự cố, sao lưu và khôi phục dịch vụ.

Nền tảng phải duy trì hệ thống hồ sơ, nhật ký và bằng chứng vận hành để chứng minh các yêu cầu về an toàn thông tin đang được thực hiện một cách liên tục. Các biện pháp kiểm soát được rà soát và đánh giá định kỳ nhằm thích ứng với sự thay đổi của công nghệ, yêu cầu kinh doanh và các rủi ro phát sinh.

Bên cạnh đó, AI cũng được ứng dụng trong quá trình vận hành, kiểm duyệt để nâng cao chất lượng phục vụ người dùng.

Bà Lê Thị Kim Xuyến - Giám đốc Zalo Việt Nam cho biết: "An toàn trên không gian mạng không chỉ đến từ các tính năng bên trong sản phẩm, mà còn đến từ năng lực nhận diện và tự bảo vệ của người dùng.

Chúng tôi xem việc đồng hành cùng người dùng trong bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, bảo mật tài khoản không chỉ là trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ với người sử dụng dịch vụ mà còn là trách nhiệm của đơn vị công nghệ với cộng đồng và xã hội."

Zalo giữ vững vị thế nền tảng giao tiếp phổ biến nhất Việt Nam - Ảnh 5.

Công ty TNHH Zalo Platforms đạt chứng nhận ISO/IEC 27001:2022 về Hệ thống Quản lý An toàn Thông tin do tổ chức chứng nhận quốc tế BSI cấp - Ảnh: DNCC

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư vào bảo mật, nâng cấp các tính năng riêng tư để mang đến không gian an toàn cho người Việt trên Internet. Toàn bộ thông tin, giải pháp và hướng dẫn phòng, chống lừa đảo trực tuyến được cập nhật tại https://zalo.me/vi/safety


Đọc tiếp Về trang Chủ đề
V.T.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Viettel Zalo Decision Lab

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất