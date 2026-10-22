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Yamaha PG-1 có màu mới ở Việt Nam, giá 35,8 triệu đồng

tác giả
THANH LINH
THANH LINH
THANH LINH

Yamaha PG-1 ở Việt Nam được bổ sung màu mới, tăng tùy chọn cho người tiêu dùng.

Yamaha PG-1 có màu mới ở Việt Nam, giá 35,8 triệu đồng - Ảnh 1.

Yamaha PG-1 ABS màu mới đã có mặt ở đại lý - Ảnh: Đại lý

Yamaha PG-1 ABS phiên bản giới hạn phối màu trắng - đen đã được bổ sung cho thị trường Việt Nam. Giá niêm yết là 35,8 triệu đồng, đã có mặt ở các đại lý. Phiên bản này chủ yếu thay đổi màu sắc ngoại thất, trong khi thiết kế và cấu hình động cơ được giữ nguyên.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là cách phối hai tông màu trắng và đen. Thân xe màu trắng kết hợp các chi tiết màu đen, cùng họa tiết trang trí ở hai bên, tạo diện mạo khác biệt so với những màu sắc trước đây.

Dù bổ sung màu sắc mới, Yamaha PG-1 ABS không có thay đổi đáng kể về thiết kế tổng thể hoặc hệ truyền động.

Xe tiếp tục sở hữu phong cách scrambler đô thị, với kiểu dáng khác biệt so với các dòng xe số phổ thông. Xe có đèn pha tròn, màn hình LCD, ghi đông cao, yên tách biệt và bộ lốp gai lớn.

Yamaha PG-1 ABS tiếp tục sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 113,7cc, làm mát bằng không khí. Động cơ kết hợp hệ thống phun xăng điện tử và hộp số 4 cấp.

Một trong những trang bị đáng chú ý trên PG-1 ABS là hệ thống chống bó cứng phanh ABS ở bánh trước, giúp kiểm soát xe tốt hơn.

Yamaha PG-1 có màu mới ở Việt Nam, giá 35,8 triệu đồng - Ảnh 2.Yamaha PG-1 thêm bản đặc biệt, giới hạn 1.000 xe, thêm baga sau cho người thích thồ hàng

Phiên bản đặc biệt Yamaha PG-1 Special Edition Outdoor Fashion được giới thiệu với số lượng giới hạn 1.000 chiếc, đi kèm loạt phụ kiện hướng đến phong cách dã ngoại, tăng tính thực dụng cho người dùng.

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THANH LINH
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    Chủ đề: xe máy Yamaha Yamaha Yamaha PG-1 giá xe Yamaha

    Dòng sự kiện: Tin tức giá xe

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