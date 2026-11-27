Không gian bếp tại các căn hộ đô thị thường đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng trong cách bố trí đồ dùng - Ảnh: DNCC

Trong bối cảnh quỹ đất sinh hoạt thu hẹp, khu vực bếp, nơi diễn ra mật độ hoạt động sinh hoạt cao của cả gia đình lại là nơi thường xuyên gặp phải bài toán thiếu hụt khoảng trống.

Áp lực diện tích và sự thay đổi trong thói quen bài trí

Tại các căn hộ chung cư và nhà phố diện tích vừa và nhỏ, việc bố trí thiết bị gia dụng sao cho thuận tiện mà không chiếm quá nhiều diện tích đang trở thành mối quan tâm của nhiều gia đình. Khu vực bếp, nơi tập trung nhiều hoạt động sinh hoạt hằng ngày, cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về cách sắp xếp và lựa chọn thiết bị.

Trước đây, thói quen tiêu dùng truyền thống gắn liền với việc trưng bày nhiều thiết bị trên mặt bàn bếp như máy xay sinh tố, lò vi sóng, bình đun siêu tốc hay các bộ máy lọc nước tủ đứng. Việc tập trung quá nhiều đồ dùng lên một bề mặt thao tác không chỉ gây cản trở trực tiếp đến quá trình sơ chế, nấu nướng và lau chùi hằng ngày, mà còn tạo hiệu ứng thị giác chật chội, làm giảm sự thoáng đãng cho tổng thể căn nhà.

Từ thực tế sinh hoạt đó, tư duy tiêu dùng của nhiều gia đình hiện đại dần có sự chuyển dịch rõ nét. Thay vì chọn các sản phẩm cồng kềnh, họ bắt đầu ưu tiên tìm kiếm những thiết bị có kích thước mỏng gọn hoặc sở hữu khả năng lắp đặt âm tủ nhằm giải phóng tối đa mặt bằng sinh hoạt, trả lại sự liền mạch cho kiến trúc nội thất.

Tận dụng khoảng trống dưới gầm tủ bếp

Trong cấu trúc tổng thể của một căn bếp, khu vực khoang tủ dưới hộc chậu rửa bát vốn thường bị bỏ quên, ít được chú ý hoặc chỉ dùng làm nơi lưu trữ các vật dụng dọn dẹp phụ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn thiết kế không gian hiện đại, đây lại là "tâm điểm ngầm" lý tưởng để tích hợp các thiết bị hỗ trợ vận hành.

Gầm tủ bếp dưới chậu rửa đang được tận dụng làm nơi đặt các thiết bị vận hành phụ trợ - Ảnh: DNCC

Song song với nhu cầu sắp xếp không gian gọn gàng, việc tiếp cận nguồn nước sạch uống trực tiếp ngay tại vòi cũng trở thành tiêu chuẩn sinh hoạt thiết yếu của phần lớn hộ gia đình đô thị. Dù vậy, thực tế cho thấy các dòng máy lọc nước dạng tủ đứng truyền thống thường tốn nhiều diện tích sàn, còn các dòng máy lọc đặt dưới gầm tủ thế hệ cũ lại đi kèm bình tích áp khá cồng kềnh, chiếm gần như toàn bộ dung tích hộc tủ dưới.

Để giải quyết triệt để sự bất tiện này, thị trường giải pháp chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng sống gần đây ghi nhận sự chuyển mình mạnh mẽ của các dòng máy lọc nước gầm tủ áp dụng công nghệ lọc trực tiếp không bình chứa. Cải tiến này giúp tối giản tối đa kích thước thiết bị, mở ra khả năng tận dụng không gian hiệu quả cho các căn bếp hẹp.

Về mặt cấu trúc kỹ thuật, điểm khác biệt mang tính cốt lõi của dòng máy lọc nước không bình chứa (tankless) là loại bỏ hoàn toàn bình chứa nước trung gian. Nhờ loại bỏ chi tiết này, tổng thể thiết bị được thu gọn đáng kể, chỉ còn tương đương kích thước của một chiếc hộc tủ nhỏ.

Thiết kế mỏng gọn giúp máy lọc nước dễ dàng đặt vừa vặn vào các khoang tủ bếp nhỏ - Ảnh: DNCC

Là một trong những thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất lượng cuộc sống, Philips không ngừng đổi mới và ứng dụng công nghệ tiên tiến nhằm cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống. Tiếp nối định hướng đó, Philips Store tại Central Premium được phân phối bởi ORRO Home Việt Nam mang đến hai nhóm giải pháp chăm sóc sức khỏe tại nhà gồm máy massage và máy lọc nước Philips, góp phần chăm sóc cơ thể và nâng cao chất lượng sinh hoạt cho các gia đình.

Trong nhóm sản phẩm này, Philips AUT9028 là mẫu máy lọc nước lắp đặt dưới bồn rửa do Philips phát triển. Thiết bị sử dụng công nghệ lọc RO Aquaporin Inside™, ứng dụng màng lọc có cấu trúc protein Aquaporin, với khả năng hỗ trợ loại bỏ đến 110 loại tạp chất theo công bố của nhà sản xuất. Hệ thống có kích thước lọc 0,0001 micron và dẫn nước sau lọc trực tiếp đến vòi tại bồn rửa.

Ngoài chức năng lọc nước, sản phẩm còn tích hợp khả năng làm nóng và làm lạnh. Vòi nước có màn hình hiển thị một số thông tin vận hành như chỉ số TDS (tổng chất rắn hòa tan), trạng thái đèn UV và tình trạng lõi lọc. Cảm biến hồng ngoại hỗ trợ nhận diện thao tác lấy nước và tự động ngắt khi cần thiết.

Vòi nước lấy trực tiếp tại bồn rửa tích hợp màn hình hiển thị chất lượng nước cơ bản - Ảnh: DNCC

Nhằm hỗ trợ quá trình trải nghiệm tiện lợi hơn, thiết bị được tích hợp hệ thống làm nóng và làm lạnh, đáp ứng linh hoạt nhu cầu thưởng thức trà, cà phê hay sử dụng nước mát hằng ngày. Bên cạnh đó, màn hình hiển thị thông minh trên vòi nước cho phép người dùng dễ dàng theo dõi các thông tin vận hành như chỉ số TDS (tổng chất rắn hòa tan), trạng thái diệt khuẩn UV, tình trạng lõi lọc và vệ sinh. Đặc biệt, cảm biến hồng ngoại hỗ trợ nhận diện thao tác và tự động ngắt nước, góp phần nâng cao tính an toàn, hạn chế thất thoát nước và mang đến trải nghiệm sử dụng tiện nghi, chủ động hơn.

Sự điều chỉnh hướng tới tiện nghi thực tế

Việc đưa các thiết bị như máy lọc nước xuống gầm tủ đại diện cho xu hướng tiêu dùng chú trọng tính thực tế: giảm bớt chi tiết thừa, ưu tiên sự ngăn nắp và phục vụ tốt cho sinh hoạt hằng ngày.

Mặt bếp trống trải giúp công việc bếp núc và dọn dẹp hằng ngày trở nên nhẹ nhàng hơn - Ảnh: DNCC

Khi mặt bàn bếp được giải phóng, sinh hoạt trong nhà có thêm khoảng trống thao tác thoải mái, việc dọn dẹp bề mặt cũng trở nên nhanh chóng hơn. Nhìn chung, sự xuất hiện của các giải pháp để gầm nhỏ gọn đang giúp các gia đình đô thị dễ dàng hơn trong việc xây dựng một không gian sống vừa đủ tiện nghi nhưng vẫn giữ được sự gọn gàng cần thiết.