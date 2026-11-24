Chiếc GAC S7 xuất hiện ở Hà Nội - Ảnh: Bí Mật Xe Biz

GAC S7 mới đây xuất hiện tại một cơ sở thử nghiệm khí thải ở Hà Nội. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy mẫu xe hybrid cắm sạc này đang thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi được phân phối tại Việt Nam.

Trước đó, thông tin về kế hoạch đưa GAC S7 và M8 PHEV về nước đã được hé lộ. Cả hai đều sử dụng hệ truyền động hybrid sạc ngoài (PHEV). GAC S7 được định vị ở nhóm SUV cỡ D, cạnh tranh với các mẫu xe như Hyundai Santa Fe.

GAC S7 tại Việt Nam có thể không có LiDAR

Qua hình ảnh ghi nhận tại Hà Nội, chiếc GAC S7 không được trang bị cảm biến LiDAR trên nóc như một số phiên bản bán tại Trung Quốc.

Ở thị trường nội địa, GAC cung cấp các phiên bản S7 có LiDAR, kết hợp camera độ phân giải cao, radar và cảm biến siêu âm để phục vụ hệ thống hỗ trợ lái cấp độ L2++.

Việc chiếc xe xuất hiện tại Việt Nam không có LiDAR đặt ra khả năng một số tính năng hỗ trợ lái cao cấp sẽ không được trang bị trên phiên bản dành cho thị trường trong nước.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ hệ thống ADAS của GAC S7 tại Việt Nam sẽ gồm những tính năng nào. Nhà phân phối cũng chưa công bố cấu hình chính thức.

Xe hybrid cắm sạc chạy điện tối đa 205km

Tại Trung Quốc, GAC S7 sử dụng động cơ PHEV, kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L với mô tơ điện. Động cơ xăng có công suất 158 mã lực, mô men xoắn 220Nm.

Tham khảo hình ảnh GAC S7 tại thị trường Trung Quốc - Ảnh: GAC

Trên phiên bản dẫn động cầu trước (FWD), mô tơ điện đạt công suất 268 mã lực và mô men xoắn 280Nm.

Bản dẫn động bốn bánh (AWD) được bổ sung mô tơ điện phía sau, có công suất 107 mã lực và mô men xoắn 143Nm. Cả hai sử dụng bộ pin LFP dung lượng 36,3kWh.

Theo tiêu chuẩn thử nghiệm CLTC của Trung Quốc, phiên bản FWD có thể đi tối đa 205km chỉ bằng điện, trong khi bản AWD đạt 180km.

Khi kết hợp động cơ xăng và mô tơ điện, tổng phạm vi hoạt động được công bố lần lượt là 1.150km và 1.020km.

Hiện chưa có thông tin xác nhận GAC sẽ phân phối phiên bản dẫn động cầu trước, dẫn động bốn bánh hay cả hai tại Việt Nam.

Xe có thể đi được tới 1.150km khi đầy bình xăng và nạp đầy pin, tức có thể đi từ TP.HCM đến Quảng Trị hay Hà Nội đến Gia Lai - Ảnh: GAC

Cạnh tranh ở phân khúc SUV cỡ D

GAC S7 có kích thước dài, rộng, cao lần lượt 4.900 x 1.950 x 1.780 (mm), cùng chiều dài cơ sở 2.880mm. Với thông số này, mẫu SUV của GAC có kích thước tổng thể nằm giữa Kia Sorento và Ford Everest, trong khi chiều dài cơ sở thuộc nhóm SUV cỡ D.

Ngoại thất được thiết kế với nhiều đường nét vuông vức, kết hợp hệ thống đèn LED.

Khi về Việt Nam, GAC S7 sẽ cạnh tranh với Ford Everest - Ảnh: GAC

Bên trong, phiên bản dành cho Trung Quốc có màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch và bảng đồng hồ kỹ thuật số 8,8 inch.

Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật và trang bị kể trên đều được tham khảo từ xe bán tại Trung Quốc. Phiên bản GAC S7 dành cho Việt Nam có thể có những điều chỉnh về cấu hình.

Bên cạnh S7, GAC cũng được cho là đang chuẩn bị giới thiệu M8 PHEV. Mẫu MPV này sẽ tham gia phân khúc hiện có Kia Carnival và GAC M8.

Đến nay, GAC chưa công bố thời điểm ra mắt, giá bán hay thông số chính thức của hai mẫu xe mới tại Việt Nam.