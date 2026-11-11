Xác minh clip hai thanh niên chạy xe máy bốc đầu, nẹt pô inh ỏi lúc nửa đêm ở phường Linh Xuân

Hai nam thanh niên chạy xe máy bốc đầu trên đường Kha Vạn Cân - Ảnh cắt từ clip

Theo phản ánh của người dân, sự việc xảy ra vào khuya 10-11, tại khu vực trước một tiệm sửa xe trên đường Kha Vạn Cân, phường Linh Xuân, TP.HCM.

Hình ảnh trong các clip cho thấy hai nam thanh niên chạy xe máy qua lại trước khu vực tiệm sửa xe. Đáng chú ý, các thanh niên có hành vi chạy xe bằng một bánh, nẹt pô với âm thanh lớn, gây chú ý và ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh.

Một đoạn clip khác còn ghi lại cảnh hai xe máy di chuyển trên đường, có biểu hiện so kè tốc độ và không đội mũ bảo hiểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Những hành vi này diễn ra vào thời điểm khuya, khi nhiều người dân đang nghỉ ngơi, khiến không ít người bức xúc.

Người dân đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh, đăng tải lên mạng xã hội để phản ánh và đề nghị cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Linh Xuân đã nhanh chóng phối hợp Đội Cảnh sát giao thông Cát Lái thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM đến làm việc với chủ tiệm sửa xe liên quan, đồng thời phối hợp các đơn vị chức năng xác minh những người xuất hiện trong clip và xử lý vụ việc theo quy định.

Hai người không đội mũ bảo hiểm - Ảnh cắt từ clip

Hai nam thanh niên so kè tốc độ - Video mạng xã hội