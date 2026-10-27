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World Tea Connect: Ngoại giao văn hóa tại Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) do Việt Nam phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức đã ghi dấu ấn chiến lược với điểm nhấn độc đáo: sự kết hợp giữa tư duy kinh tế vĩ mô và chiều sâu ngoại giao văn hóa.

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Tiết mục múa "Vũ Khúc Tâm Thanh" tại chương trình CEO 500 Tea Connect, trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 - Ảnh: DNCC

Trong khuôn khổ diễn đàn, phiên họp cấp cao CEO 500 - Tea Connect 500 có sự tham gia đồng hành của thương hiệu DOIDEP, giới thiệu nghi thức mời trà truyền thống đến cộng đồng đại biểu quốc tế.

Nghi thức mời trà: Mở đầu không gian kết nối

Không khí trang trọng nhưng cởi mở của phiên CEO 500 năm nay được khởi xướng bằng một nghi thức mang đậm bản sắc Việt nhưng được chuẩn hóa theo chuẩn mực quốc tế: nghi thức mời trà.

Văn hóa thưởng trà không chỉ dừng lại ở một trải nghiệm truyền thống mà đã được nâng tầm thành một ngôn ngữ ngoại giao mềm mại, quốc tế hóa toàn diện.

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Nghi thức mời trà - Trải nghiệm truyền thống được nâng tầm thành một ngôn ngữ ngoại giao mềm mại - Ảnh: DNCC

Nghi thức này đã mở đầu câu chuyện đối thoại chiến lược cho hàng trăm nhà hoạch định chính sách hàng đầu, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia, các tổ chức tài chính quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Giữa những thách thức và cơ hội của kinh tế toàn cầu, chén trà ấm áp trở thành biểu tượng của sự thấu hiểu, lòng hiếu khách và cam kết đồng hành hướng tới một tương lai bền vững.

Từ Tea Connect đến World Tea Connect: Tầm nhìn kết nối toàn cầu

Từ một điểm nhấn văn hóa độc đáo tại các sự kiện ngoại giao, chương trình Tea Connect đã chính thức được nâng tầm thành biểu tượng World Tea Connect.

Sự phát triển mang tính chiến lược này đánh dấu bước chuyển mình quan trọng: đưa nét đẹp trà Việt từ một hoạt động giao lưu văn hóa trở thành một thương hiệu ngoại giao mềm mang quy mô quốc tế, nơi các giá trị di sản được hòa quyện cùng tư duy phát triển hiện đại.

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DOIDEP phục vụ trà trong không gian Diễn đàn công nghệ tương lai Việt Nam - Lào - Ảnh: DNCC

Việc nâng tầm thành World Tea Connect giúp chương trình định hình rõ nét sứ mệnh trở thành hoạt động thường niên của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu. Đây không chỉ là nơi tôn vinh nghệ thuật thưởng trà mà còn là cầu nối ngoại giao mềm, hỗ trợ các hoạt động ngoại thương, thu hút đầu tư và góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác công - tư giữa Việt Nam và quốc tế.

Sự hiện diện của văn hóa trà tại diễn đàn kinh tế cấp cao như WEF - CEO 500 góp phần tạo không gian đối thoại cởi mở, nơi các ý tưởng hợp tác và kết nối đầu tư được khởi nguồn từ sự đồng điệu về văn hóa và tầm nhìn phát triển.

DOIDEP và hành trình quảng bá di sản trà Việt

Việc đồng hành cùng AEF 2026 tiếp tục khẳng định sứ mệnh kiên định của thương hiệu DOIDEP trong hành trình đưa nông sản và văn hóa trà Việt Nam vươn tầm thế giới. Trước đó, thương hiệu này đã liên tục ghi dấu ấn qua các sự kiện ngoại giao văn hóa lớn, các liên hoan trà quốc tế và các giải thưởng tôn vinh từ các tổ chức uy tín toàn cầu.

Đại diện DOIDEP cho biết, sự hiện diện tại AEF 2026 tiếp tục khẳng định định hướng của thương hiệu trong hành trình đưa nông sản và văn hóa trà Việt Nam tiếp cận bạn bè quốc tế. Trước đó, thương hiệu đã tham gia nhiều sự kiện ngoại giao văn hóa và các diễn đàn quốc tế.

Thông qua World Tea Connect, thương hiệu mong muốn không chỉ quảng bá giá trị của những búp trà thượng hạng vùng cao nguyên Việt Nam mà còn truyền tải thông điệp về hòa bình, hợp tác hữu nghị và phát triển bền vững.

Khi các nhà lãnh đạo kinh tế thế giới nâng chén trà mở màn cho phiên CEO 500, đó cũng là khoảnh khắc hình ảnh một Việt Nam đổi mới, giàu bản sắc và đầy triển vọng được khắc họa rõ nét nhất trong tâm trí bạn bè quốc tế.

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Các nhà lãnh đạo kinh tế nâng chén trà mở màn cho phiên CEO 500 tại AEF 2026 - Ảnh: DNCC

AEF 2026 là diễn đàn kinh tế - đối thoại chính sách quy mô quốc tế do Việt Nam phối hợp cùng Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tổ chức. Nhằm hiện thực hóa định hướng kết nối toàn diện giữa Tài chính xanh và Ngoại giao văn hóa, Nam A Bank và Thương hiệu DOIDEP tiếp tục là các đối tác chiến lược đồng hành cùng diễn đàn.

Nếu Nam A Bank đóng vai trò trụ cột cung cấp các giải pháp tài chính chuyển đổi xanh và thúc đẩy dòng vốn đầu tư quốc tế, thì DOIDEP đảm nhận vai trò kết nối ngoại giao thông qua chuỗi trải nghiệm văn hóa trà World Tea Connect.

Sự kết hợp này khẳng định cam kết mạnh mẽ của hai thương hiệu Việt trong việc lan tỏa bản sắc dân tộc và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững trên trường quốc tế.

Dự kiến trong thời gian tới, hai đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức Lễ hội Trà Quốc tế (World Tea Fest 2026) lần thứ hai nhằm duy trì chuỗi hoạt động tôn vinh di sản trà, mở rộng giao thương và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

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TT - T.D.V
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    Chủ đề: Tea Connect World Tea Connect

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