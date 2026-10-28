VTC đưa sân chơi eSports Audition đến Trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Audition mang tinh thần eSports và không gian giải trí sôi động đến với sinh viên Đại học Văn hóa Hà Nội - Ảnh: DNCC

Không chỉ mang đến không gian giải trí sôi động, Audition còn góp phần lan tỏa giá trị eSports chính thống trong môi trường đại học.

Điểm nhấn trải nghiệm của sinh viên tại Ngày hội việc làm

Giữa không khí sôi động của Ngày hội việc làm, gian hàng Audition nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Không gian trẻ trung cùng nhiều hoạt động tương tác đã mang đến một điểm hẹn giải trí đầy năng lượng ngay trong khuôn viên trường.

Gian hàng Audition là một trong những tọa độ hot nhất thu hút hàng nghìn sinh viên - Ảnh: DNCC

Không còn khoảng cách giữa màn hình và đời thực, những giai điệu quen thuộc, thời trang cá tính và vũ đạo sôi động của bộ môn thể thao điện tử này được tái hiện ngay giữa không gian học đường.

Nhiều sinh viên hào hứng thử sức tại dàn máy trải nghiệm tựa game này, cổ vũ bạn bè và cùng hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt.

Ảnh 3: Địa điểm check-in ấn tượng dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội - Ảnh: DNCC

Bên cạnh khu vực trải nghiệm game, không gian check-in mang đậm màu sắc Audition cũng luôn trong tình trạng chật kín người. Những khoảnh khắc vui vẻ, những phần quà được trao tặng và tinh thần quẩy hết mình đã tạo nên một không gian trẻ trung, năng động và giàu tính kết nối.

Hình ảnh những sinh viên Gen Z hào hứng trải nghiệm game ngay tại trường học không chỉ tạo nên điểm nhấn cho Ngày hội việc làm, mà còn cho thấy một lát cắt sinh động của văn hóa giải trí số trong đời sống giới trẻ hiện nay.

Lan tỏa eSports chính thống từ môi trường học đường

Trải qua 20 năm đồng hành cùng nhiều thế hệ người chơi Việt Nam, Audition không chỉ gắn liền với ký ức thanh xuân mà còn liên tục đổi mới để chạm tới thế hệ sinh viên hôm nay.

Sự kiện mở ra cơ hội để Gen Z tiếp cận eSports theo hướng gần gũi và văn minh ngay tại trường đại học. Qua đó, Audition từng bước đưa các giá trị của eSports đến gần hơn với môi trường học đường, đồng thời góp phần khẳng định vai trò của game là một sản phẩm thuộc ngành công nghiệp văn hóa số Việt Nam.

Audition lan tỏa nét đẹp văn hóa giải trí số và kết nối nhiều thế hệ - Ảnh: DNCC

Cũng trong dịp này, CLB HUC Audition chính thức được thành lập, hứa hẹn sẽ mang đến chuỗi hoạt động giao lưu và giải đấu hấp dẫn dành riêng cho sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội trong thời gian tới.

Những sân chơi trực tiếp này cũng chính là cầu nối để nhà phát hành VTC xây dựng hình ảnh bộ môn Thể thao điện tử chính thống, đồng thời tạo không gian giải trí lành mạnh giúp người trẻ giao lưu sau giờ học và hình thành các cộng đồng chung sở thích về game, âm nhạc, thời trang và eSports.

Ảnh 5: Audition sẵn sàng Audition sẵn sàng bứt phá tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 - Ảnh: DNCC

Từ màn hình PC đến những cuộc gặp gỡ ngoài đời thực, dấu ấn tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội khẳng định nỗ lực của nhà phát hành VTC trong việc đưa eSports đến gần hơn với người trẻ, kiến tạo không gian giải trí số văn minh và tích cực.

Trên nền tảng đó, VTC tiếp tục đưa Audition tiến bước tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11-2026. Với tinh thần thể thao điện tử chính thống, đây là bước đi mở ra chặng đường phát triển mới, góp phần lan tỏa mạnh mẽ giá trị văn hóa số Việt Nam.

Tham gia không gian văn hóa số của Audition tại: https://au.vtc.vn/