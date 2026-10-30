vivo đồng hành cùng ZEISS, đưa X500 Series trình diễn nhiếp ảnh di động

Khoảnh khắc biểu diễn trên sân khấu concert được ghi lại bằng X500 Series - Ảnh: DNCC

Diễn ra tại Phú Quốc với chủ đề "Tầm nhìn vượt mọi giới hạn", Sự kiện là dịp để ZEISS kết nối các đối tác và chia sẻ những định hướng phát triển mới trong lĩnh vực quang học.

Tham dự sự kiện, vivo giới thiệu thành quả hợp tác công nghệ trên X500 Series, qua đó thể hiện cách những nghiên cứu và cải tiến trong hệ thống hình ảnh được ứng dụng vào các sản phẩm flagship.

Dấu ấn công nghệ quang học ZEISS

Giá trị của mối quan hệ đồng chế tác giữa vivo và ZEISS được thể hiện rõ nhất khi công nghệ được chuyển hóa thành trải nghiệm thực tế.

Với vivo, định hướng phát triển hình ảnh không đơn thuần chỉ tập trung vào việc nâng cấp thông số camera, mà còn hướng đến việc cải thiện khả năng kiểm soát ánh sáng, tái hiện màu sắc, xử lý chi tiết và ghi lại chủ thể trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Một trong những nền tảng tiêu biểu là lớp phủ ZEISS T*, được phát triển nhằm giảm phản xạ không mong muốn trên bề mặt thấu kính, qua đó hỗ trợ kiểm soát hiện tượng lóe sáng và duy trì độ tương phản của hình ảnh.

Trong khi đó, các phong cách chân dung ZEISS đưa những đặc trưng về hiệu ứng bokeh và cách tái hiện chủ thể vào trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone, giúp người dùng có thêm lựa chọn sáng tạo mà không cần quy trình hậu kỳ phức tạp.

Ở khả năng chụp xa, hệ thống camera tele ZEISS APO và các giải pháp tăng cường tiêu cự tiếp tục mở rộng phạm vi sáng tạo. Thiết kế APO hướng đến việc kiểm soát quang sai sắc, hỗ trợ tái hiện chi tiết và màu sắc chính xác hơn, đặc biệt khi chụp ở tiêu cự dài.

Việc phát triển những công nghệ này trên smartphone đòi hỏi sự phối hợp giữa thiết kế quang học, cấu trúc camera, chống rung và thuật toán xử lý, nhằm cân bằng chất lượng hình ảnh với tính linh hoạt của một thiết bị di động.

Trên thế hệ X500 Series, định hướng đó được mở rộng từ chụp ảnh tĩnh sang khả năng ghi hình chuyển động.

Dòng flagship mới kết hợp hệ thống hình ảnh đồng chế tác cùng ZEISS với những cải tiến về camera tele, theo dõi chủ thể và quay video, hướng đến các tình huống như biểu diễn sân khấu, thể thao, thiên nhiên hay những khoảnh khắc diễn ra nhanh trong đời sống.

Đáng chú ý, X500 Pro Max sở hữu camera tele ZEISS APO 200MP và hỗ trợ bộ Ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra với tiêu cự tương đương 400mm. Phụ kiện này mở rộng khả năng tiếp cận những chủ thể ở xa, đồng thời cung cấp nhiều chế độ chụp phục vụ các nhu cầu sáng tạo khác nhau.

Trên X500 Pro Max và X500 Pro, công nghệ theo dõi chủ thể được phát triển cho cả ảnh tĩnh lẫn video, giúp người dùng chủ động hơn khi ghi lại những đối tượng chuyển động trong khung hình.

Khách tham dự trải nghiệm X500 Series trong sự kiện của vivo - Ảnh: DNCC

Trải nghiệm thực tế không gian công nghệ tại sự kiện

Tại khu vực trưng bày, thương hiệu mang đến X500 Series cùng hệ sinh thái phụ kiện nhiếp ảnh, nổi bật là bộ Ống kính tăng cường tiêu cự vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 Ultra. Khách tham dự có cơ hội trực tiếp trải nghiệm khả năng chụp xa, độ chi tiết và tính linh hoạt của hệ thống camera tele, thay vì chỉ tiếp cận công nghệ qua các thông số kỹ thuật.

Booth trưng bày vivo X500 Series tại sự kiện ZEISS - Ảnh: DNCC

Điểm nhấn là sự kết hợp giữa camera tele ZEISS APO 200MP trên X500 Pro Max và phụ kiện tăng cường tiêu cự tương đương 400mm. Trải nghiệm thực tế giúp khách mời khám phá khả năng tiếp cận chủ thể ở khoảng cách xa, mở rộng lựa chọn bố cục và ghi lại những chi tiết khó quan sát bằng góc nhìn thông thường.

Qua đó, định hướng đồng chế tác được thể hiện trực quan: công nghệ quang học được phát triển cùng hệ thống camera và phần mềm để tạo nên trải nghiệm hình ảnh đồng bộ.

Một góc khu vực trưng bày X500 Pro Max tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Thông qua hoạt động này, vivo cũng tạo cầu nối giữa công nghệ và nhu cầu sáng tạo thực tế. Những yếu tố như độ phân giải, tiêu cự và khả năng theo dõi chủ thể trở nên dễ hình dung hơn khi khách mời trực tiếp sử dụng thiết bị và khám phá các góc chụp khác nhau.

Sự kiện ZEISS tại Phú Quốc với chủ đề "Tầm nhìn vượt mọi giới hạn"- Ảnh: DNCC

Sự hiện diện của vivo tại sự kiện cùng ZEISS vì vậy không chỉ dừng ở việc trưng bày sản phẩm, mà còn thể hiện vai trò của thương hiệu trong hệ sinh thái hợp tác công nghệ.

Những trải nghiệm tại sự kiện một lần nữa cho thấy định hướng đưa công nghệ hình ảnh tiên tiến đến gần hơn với nhu cầu sáng tạo thực tế, đồng thời khẳng định cam kết phát triển dài hạn của hai bên trong hành trình kiến tạo những trải nghiệm nhiếp ảnh ngày càng linh hoạt và chuyên sâu.