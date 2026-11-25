Cảnh sát giao thông kiểm tra các ghe, sà lan nghi khai thác cát - Ảnh: A.X.

Ngày 25-11, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa phát hiện, kiểm tra 3 ghe, sà lan có lắp đặt thiết bị bơm hút cát và 4 người liên quan trên các tuyến sông thuộc địa bàn tỉnh.

Cụ thể khoảng 4h30 cùng ngày, trong quá trình tuần tra trên một tuyến nhánh của sông Hậu, đoạn qua xã Trà Côn, tỉnh Vĩnh Long, tổ công tác phát hiện, dừng kiểm tra một sà lan không có số đăng ký, trên sà lan có lắp đặt thiết bị bơm hút cát.

Thời điểm kiểm tra, trên sà lan có 2 người. Người điều khiển chỉ xuất trình được chứng chỉ lái sà lan, không cung cấp được các giấy tờ liên quan khác.

Tiếp đó khoảng 4h40 cùng ngày, trên một nhánh phụ sông Hậu, đoạn qua xã Ngãi Tứ, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy tiếp tục phát hiện, kiểm tra một ghe gỗ và một ghe sắt. Cả hai đều được lắp đặt thiết bị bơm hút cát.

Qua kiểm tra, những người điều khiển ghe không xuất trình được đầy đủ giấy tờ, bằng và chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Trạm Cảnh sát đường thủy Tam Bình đã lập biên bản kiểm tra, tiếp tục xác minh các ghe, sà lan và những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó ngày 14-11, Thủy đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an cũng đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, phát hiện 4 tàu cùng 8 người liên quan đến hoạt động khai thác, vận chuyển hơn 180m³ cát trên sông Hàm Luông.

Theo Công an tỉnh Vĩnh Long, đơn vị đang triển khai cao điểm đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác, vận chuyển, tàng trữ và tiêu thụ khoáng sản trái phép.

Lực lượng công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra, kiểm soát, chủ động phát hiện, xử lý vi phạm, đồng thời vận động các chủ phương tiện tháo gỡ thiết bị bơm hút cát trái phép, không để hình thành các điểm nóng về khai thác khoáng sản.

Cảnh sát giao thông đường thủy kiểm tra các ghe, sà lan nghi khai thác cát - Ảnh: A.X.