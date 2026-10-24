Vinafeed được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2026

Ông Phạm Đức Ngữ - Phó Tổng Giám đốc Vinafeed Group, Tổng Giám đốc Vinafeed miền Nam, đại diện Vinafeed nhận giải tại sự kiện - Ảnh: DNCC

Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) là chương trình giải thưởng doanh nghiệp thường niên do Enterprise Asia - tổ chức phi chính phủ về kinh doanh tại châu Á - khởi xướng từ năm 2007.

Được tổ chức định kỳ tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, APEA đánh giá và ghi nhận các doanh nghiệp, nhà lãnh đạo có thành tích nổi bật trong hoạt động kinh doanh, đổi mới sáng tạo và thực thi trách nhiệm xã hội.

Với Vinafeed, giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á là dấu mốc đáng tự hào trên hành trình phát triển, ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, cải tiến hoạt động sản xuất, và theo đuổi các giá trị phát triển dài hạn.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đối mặt với nhiều biến động, tập đoàn kiên định với định hướng lấy lợi ích người chăn nuôi làm trọng tâm. Tập đoàn không ngừng nâng cao chất lượng thức ăn chăn nuôi, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, và cải tiến hoạt động sản xuất, hướng đến nâng cao hiệu quả chăn nuôi, và củng cố niềm tin của khách hàng.

Ban lãnh đạo Vinafeed tham dự tại sự kiện APEA 2026 - Ảnh: DNCC

Song song với lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, việc phát triển hệ thống trang trại Vina Farm, là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng năng lực sản xuất chăn nuôi, nâng cao kinh nghiệm quản lý thực tiễn, và tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của tập đoàn.

APEA 2026, không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để Vinafeed tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và tạo ra những giá trị thiết thực cho khách hàng, đối tác và ngành chăn nuôi Việt Nam.

APEA 2026, không chỉ là niềm tự hào, mà còn là động lực để Vinafeed tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực và tạo ra những giá trị thiết thực cho ngành chăn nuôi Việt Nam - Ảnh: DNCC

Trên hành trình phía trước, Vinafeed sẽ tiếp tục kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy chất lượng sản phẩm và lợi ích người chăn nuôi làm trọng tâm, vững bước thực hiện sứ mệnh "Niềm tin chăn nuôi Việt".