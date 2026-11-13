Vietedu Hanoi 2026 thu hút hơn 23.000 lượt khách tham quan

Hình ảnh tại gian hàng - Ảnh: DNCC

Với sự tham gia của hơn 70 thương hiệu và đơn vị giáo dục trong nước và quốc tế, Vietedu Hanoi 2026 mang đến không gian giới thiệu các sản phẩm, công nghệ và giải pháp giáo dục, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, kết nối và trải nghiệm dành cho doanh nghiệp, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Triển lãm năm nay do COEX và SEGE Fairs phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của đối tác truyền thông KiddiHub và đối tác di chuyển Green SM.

Diễn ra song hành là Triển lãm Quốc tế Sản phẩm và Dịch vụ dành cho Mẹ bầu, Mẹ và Trẻ em (Vietbaby Hanoi 2026), góp phần mang đến không gian trải nghiệm đa dạng dành cho các gia đình và trẻ em.

Đa dạng sản phẩm, công nghệ và giải pháp giáo dục

Theo thông tin từ ban tổ chức, Vietedu Hanoi 2026 quy tụ hơn 70 thương hiệu, doanh nghiệp và tổ chức giáo dục, giới thiệu nhiều sản phẩm, công nghệ và giải pháp phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập và phát triển kỹ năng cho trẻ em.

Ở lĩnh vực công nghệ giáo dục, triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp và thương hiệu như KidsOnline & SchoolOnline, KiddiHub, Alphajini, Blockbot, TokTokBox, E-station AI, RoBico và DongWon AI Microscope, giới thiệu các giải pháp công nghệ hỗ trợ hoạt động giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục.

Đối với nhóm chương trình và công cụ học tập, triển lãm có sự tham gia của KidsEdu, Nova Gym, Nova English - Bounce to English, Glocal Enabler, Apex Toys, Neobot, Lecognizer, Dodrill, Chooron, Ibantot, Smart Activity Platform LudiKune, Altion Neo và Altino Lite. Các đơn vị mang đến nhiều chương trình, sản phẩm và công cụ học tập đa dạng, góp phần hỗ trợ phát triển kiến thức, kỹ năng và tư duy sáng tạo cho học sinh.

Bên cạnh đó, khối trường học và cơ sở giáo dục quốc tế cũng ghi nhận sự góp mặt của Berkeley International School, Kaiserslautern University of Applied Sciences, School of Concepts Vietnam và Dwight School Hanoi, mang đến cơ hội tìm hiểu các chương trình đào tạo, phương pháp giáo dục và môi trường học tập quốc tế.

Thông qua các hoạt động trưng bày và giới thiệu trực tiếp, khách tham quan có cơ hội tiếp cận những xu hướng giáo dục mới, đặc biệt là các ứng dụng của trí tuệ nhân tạo (AI), Robotics và STEAM trong hoạt động dạy và học. Đồng thời, triển lãm cũng tạo điều kiện để các đơn vị giáo dục tìm hiểu những giải pháp phù hợp với nhu cầu giảng dạy và quản lý thực tế.

Hình ảnh gian hàng và trải nghiệm sản phẩm - Ảnh: DNCC.

Sôi nổi các hoạt động trải nghiệm và cuộc thi Global STEAM

Bên cạnh không gian trưng bày, Vietedu Hanoi 2026 còn thu hút sự quan tâm của phụ huynh, giáo viên và học sinh thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, workshop diễn ra trong suốt bốn ngày triển lãm.

Tại các gian hàng, nhiều hoạt động trải nghiệm công nghệ, Robotics, AI và các mô hình học tập tương tác đã mang đến cơ hội để học sinh trực tiếp khám phá, thực hành và tiếp cận kiến thức thông qua những trải nghiệm thực tế.

Theo đại diện ban tổ chức, một trong những điểm nhấn của triển lãm năm nay là cuộc thi Global STEAM, quy tụ các đội thi học sinh trong nước và quốc tế.

Cuộc thi mang đến không khí tranh tài sôi nổi, tạo sân chơi để các em vận dụng kiến thức khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nghệ thuật và toán học vào những thử thách thực tế, đồng thời phát huy khả năng tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm.

Cuộc thi Global STEAM - Ảnh: DNCC.

Song song đó, các buổi workshop, chương trình giao lưu và hoạt động tương tác tại khu vực sân khấu cũng góp phần tạo nên không khí sôi nổi tại triển lãm.

Những nội dung xoay quanh giáo dục, công nghệ và phát triển kỹ năng đã mang đến thêm nhiều trải nghiệm bổ ích cho học sinh, đồng thời giúp phụ huynh và giáo viên có cơ hội tìm hiểu các phương pháp giáo dục mới.

Mở rộng cơ hội kết nối và hợp tác

Bên cạnh các hoạt động trưng bày và trải nghiệm, Vietedu Hanoi 2026 còn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, trường học, trung tâm đào tạo và đơn vị cung cấp giải pháp giáo dục gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Đặc biệt, chương trình Biz-Matching 1:1 đóng vai trò cầu nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp trưng bày và nhà mua hàng, hỗ trợ các bên tìm kiếm đối tác phù hợp, trao đổi thông tin sản phẩm, nhu cầu phân phối và thảo luận về cơ hội hợp tác kinh doanh.

Kết nối, trao đổi tại gian hàng - Ảnh: DNCC.

Điểm nhấn của triển lãm năm nay là Vietedu Awards 2026, chương trình nhằm vinh danh các sản phẩm nổi bật trong lĩnh vực giáo dục.

Theo kết quả công bố, giải Công nghệ giáo dục xuất sắc (Best EdTech) được trao cho AiON (NEOPIA); giải Công cụ học tập & vui chơi xuất sắc (Best Edutool & Play) thuộc về Kiki Sand (EK); trong khi giải Thiết kế xuất sắc (Best Design) được trao cho Lala Story Cinema (MOMO HOME).

Khép lại sau bốn ngày diễn ra, riển lãm không chỉ tạo cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, mở rộng hợp tác mà còn mang đến cho giáo viên, phụ huynh và học sinh cơ hội tiếp cận những phương pháp học tập và giải pháp giáo dục mới.

Thông qua các hoạt động tại triển lãm, Vietedu Hanoi 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp, các tổ chức giáo dục và cộng đồng, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ, đổi mới phương pháp giảng dạy và góp phần phát triển lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.