Vietbaby Hanoi 2026 thu hút hơn 23.000 lượt khách tham quan

Hình ảnh tổng quan triển lãm - Ảnh: DNCC

Triển lãm do COEX và SEGE Fairs phối hợp tổ chức, với sự đồng hành của các đối tác truyền thông aFamily, Eva và đối tác di chuyển Green SM. Diễn ra song hành là Triển lãm Quốc tế Giáo dục Việt Nam (Vietedu Hanoi 2026).

Hơn 400 thương hiệu đến từ 15 quốc gia

Đại diện ban tổ chức cho biết, với quy mô 350 gian hàng, Vietbaby Hanoi 2026 quy tụ hơn 400 thương hiệu đến từ 15 quốc gia, giới thiệu đa dạng sản phẩm và dịch vụ phục vụ nhu cầu chăm sóc mẹ bầu, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Các nhóm ngành hàng trưng bày mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng, đồng thời tạo điều kiện để doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm hiểu nhu cầu thị trường và tiếp cận khách hàng tiềm năng.

Hình ảnh không gian trưng bày - Ảnh: DNCC

Một trong những điểm nhấn của triển lãm năm nay là Vietbaby Awards 2026, chương trình nhằm vinh danh các sản phẩm nổi bật trong ngành hàng Mẹ & Bé dựa trên ba tiêu chí gồm đổi mới sáng tạo, thiết kế và tiềm năng thương mại.

Theo kết quả công bố, giải Best Innovation (Đổi mới sáng tạo) được trao cho Vòi sen lọc khoáng Onsha (Sullab); giải Best Design (Thiết kế xuất sắc) thuộc về Bình sữa Bétta (ANC Việt Nam); trong khi giải Best Marketability (Tiềm năng thương mại) được trao cho Tã quần Parasol và Tã dán Parasol (Yodee Việt Nam).

Tăng cường kết nối giao thương

Song song với hoạt động trưng bày, Vietbaby Hanoi 2026 tiếp tục đẩy mạnh các chương trình kết nối giao thương, tạo điều kiện để doanh nghiệp, nhà sản xuất, nhà phân phối, đại lý và đơn vị bán lẻ gặp gỡ, trao đổi và tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Trong đó, chương trình ‘Biz-Matching 1:1’ đóng vai trò kết nối trực tiếp giữa các doanh nghiệp trưng bày và nhà mua hàng, hỗ trợ tìm kiếm đối tác phù hợp, trao đổi thông tin sản phẩm và thảo luận về nhu cầu phân phối. Hoạt động này góp phần tăng cường kết nối giữa các thương hiệu trong nước, quốc tế và hệ thống phân phối tại thị trường Việt Nam.

Hình ảnh hoạt động kết nối giao thương - Ảnh: DNCC

Bên cạnh các cuộc gặp gỡ giao thương, Ban Tổ chức triển khai nhiều chương trình hỗ trợ nhà mua hàng như khu vực Buyer Lounge, quà tặng check-in và chương trình rút thăm trúng thưởng diễn ra từ ngày 15 đến 17-10.

Với tổng cộng 18 giải thưởng, trong đó có DJI Osmo Pocket 4, iPad A16 cùng nhiều phần quà khác, các hoạt động đã góp phần gia tăng quyền lợi và trải nghiệm dành cho nhà mua hàng tham dự triển lãm.

Thông qua việc kết hợp trưng bày sản phẩm và các hoạt động kết nối trực tiếp, Vietbaby Hanoi 2026 tiếp tục tạo môi trường giao thương, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng mạng lưới đối tác và tìm kiếm cơ hội phát triển kinh doanh trong ngành hàng Mẹ & Bé.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm

Bên cạnh các hoạt động dành cho doanh nghiệp, Vietbaby Hanoi 2026 còn thu hút đông đảo khách tham quan với chuỗi chương trình trải nghiệm dành cho các gia đình trong suốt bốn ngày diễn ra.

Các hoạt động như trò chơi Thu Tem Đổi Quà, quà tặng check-in, photo booth, minigame và chương trình tương tác tại gian hàng nhận được sự quan tâm của khách tham quan. Cùng với đó, các workshop về chăm sóc, dinh dưỡng và giáo dục trẻ nhỏ mang đến những kiến thức thiết thực cho các bậc phụ huynh.

Đáng chú ý, cuộc thi Đường Đua Bé Bò do Tiny Steps phối hợp tổ chức trong ngày 18/10 đã thu hút 180 em bé tham gia, trở thành một trong những hoạt động nổi bật của triển lãm. Cuộc thi mang đến không khí sôi động và tạo cơ hội để các gia đình cùng tham gia, giao lưu và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ.

Bên cạnh đó, các hoạt động dành riêng cho mẹ bầu cũng nhận được nhiều sự quan tâm, nổi bật là chương trình trao tặng 800 phần quà và rút thăm trúng thưởng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, góp phần làm phong phú thêm chuỗi hoạt động trải nghiệm tại triển lãm.

Nhằm nâng cao trải nghiệm tham quan, Ban Tổ chức bố trí các tiện ích phục vụ gia đình như phòng chăm sóc mẹ và bé (Nursing Room), khu vực nghỉ chân, trạm sạc miễn phí và dịch vụ xe điện đưa đón, tạo điều kiện thuận lợi cho khách tham quan, đặc biệt là các gia đình có trẻ nhỏ.

Hình ảnh hoạt động trải nghiệm - Ảnh: DNCC

Với sự kết hợp giữa hoạt động trưng bày, kết nối kinh doanh và các chương trình trải nghiệm dành cho gia đình, Vietbaby Hanoi 2026 tiếp tục củng cố vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp, nhà mua hàng và người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành hàng Mẹ & Bé tại Việt Nam.