Victoria School giành hai giải thưởng tại Asian Innovation Excellence Awards 2026

Ban Lãnh đạo Hệ thống Giáo dục Victoria School cùng hai cúp giải thưởng tại Asian Innovation Excellence Awards 2026 - Ảnh: DNCC

Asian Innovation Excellence Awards 2026 là giải thưởng thường niên do Asian Business Review, tạp chí uy tín tại châu Á có trụ sở tại Singapore, tổ chức nhằm tôn vinh các sáng kiến đổi mới nổi bật trong khu vực với sự tham gia của nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam, UAE, Hongkong, Thái Lan,… Victoria School được trao giải ở hai hạng mục:

Vietnam Learning & Development Innovation of the Year - Education: Đổi mới trong Đào tạo và Phát triển tại Việt Nam - lĩnh vực Giáo dục.

Đổi mới trong Đào tạo và Phát triển tại Việt Nam - lĩnh vực Giáo dục. Vietnam Technology Innovation of the Year - Education: Đổi mới Công nghệ tại Việt Nam - lĩnh vực Giáo dục. Đổi mới hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ.

Đổi mới hoạt động đào tạo và phát triển đội ngũ

Ở hạng mục Đổi mới trong Đào tạo và Phát triển, hệ thống được ghi nhận với sáng kiến Victoria Connected Learning - Học tập Kết nối Victoria. Sáng kiến khuyến khích giáo viên và nhân viên học tập, chia sẻ kiến thức, nâng cao năng lực thông qua các chương trình nội bộ như Hello Victoria, Hello Leader và Hello BOM.

Thông qua Google Workspace for Education, nhà trường thúc đẩy kết nối và hợp tác chuyên môn, giúp đội ngũ chủ động học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Năm 2026, hệ thống được công nhận là Google Reference School (Trường học Điển hình Google), đánh dấu bước tiến trong hành trình ứng dụng công nghệ vào giáo dục, đồng thời khẳng định định hướng phát triển năng lực số cho đội ngũ và đổi mới hoạt động dạy, học.

Ứng dụng AI và công nghệ số trong quản trị

Với sáng kiến Victoria Connected School - Trường học Kết nối Victoria, hệ thống tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Đổi mới Công nghệ.

Sáng kiến tập trung ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số trong các lĩnh vực trọng yếu, từ bảo đảm an toàn học sinh, kết nối phụ huynh đến quản trị nguồn nhân lực và nâng cao hiệu quả vận hành. Qua đó, nhà trường hướng đến cải thiện chất lượng dịch vụ và xây dựng môi trường học đường an toàn, hiện đại, gắn kết.

Bà Lê Nguyễn Trung Nguyên - Tổng Giám đốc Hệ thống Giáo dục Victoria School phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: DNCC

Song song với đổi mới quản trị, Victoria School cho biết đã triển khai chương trình Giáo dục AI Nhân Ái dành cho học sinh từ Mầm non đến Trung học Phổ thông, thông qua hợp tác với Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Dựa trên khung năng lực AI dành cho học sinh của UNESCO, chương trình trang bị kiến thức và kỹ năng về trí tuệ nhân tạo, đồng thời phát triển tư duy phản biện, đạo đức số và trách nhiệm xã hội. Học sinh được khuyến khích sử dụng công nghệ chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm, hướng đến những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Từ quản trị đến giảng dạy, Victoria School kiên định với định hướng công nghệ phục vụ con người, hỗ trợ giáo viên nâng cao chất lượng giảng dạy và chuẩn bị cho học sinh những năng lực cần thiết trong tương lai.

Chia sẻ về dấu mốc này, bà Lê Nguyễn Trung Nguyên - CEO Hệ thống Giáo dục Victoria School cho biết: "Chúng tôi xem hai giải thưởng tại Asian Innovation Excellence Awards 2026 là sự ghi nhận có ý nghĩa đối với định hướng phát triển giáo dục mà nhà trường kiên định theo đuổi.

Với chúng tôi, đổi mới không chỉ nằm ở việc ứng dụng những phương pháp hay công nghệ mới, mà còn ở khả năng tạo ra những thay đổi tích cực, bền vững trong chất lượng giảng dạy, năng lực đội ngũ và trải nghiệm học tập của học sinh.

Đây cũng là động lực để nhà trường hướng đến xây dựng một hệ sinh thái giáo dục lấy con người làm trung tâm, nơi mỗi học sinh được phát triển toàn diện và sẵn sàng trở thành công dân toàn cầu tử tế và trách nhiệm."

Ở góc độ công nghệ và chuyển đổi số, ông Mark Tappin - CTO Hệ thống Giáo dục Victoria School nhấn mạnh: "Hai giải thưởng là sự khích lệ để chúng tôi tiếp tục phát triển các giải pháp số một cách có trách nhiệm, bảo đảm công nghệ luôn đồng hành cùng con người và phục vụ mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục."

Ông Mark Tappin - Phó Tổng Giám đốc Công nghệ Hệ thống Giáo dục Victoria School phát biểu tại lễ trao giải - Ảnh: DNCC

Trước đó, vào tháng 1 năm 2026, hệ thống cũng được trao giải thưởng Vietnam Team of the Year - Education (Đội ngũ Giáo dục xuất sắc của năm) và Vietnam Executive of the Year - Education (Lãnh đạo Giáo dục xuất sắc của năm) tại Asian Management Excellence Awards 2026.

Việc được ghi nhận ở bốn hạng mục trong năm 2026 cho thấy nỗ lực nhất quán của hệ thống trong phát triển đội ngũ, nâng cao năng lực lãnh đạo và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục.

Kiên định với bốn trụ cột Hạnh phúc - Xanh - Thông minh - Học thuật Xuất sắc (Happy - Green - Smart - Academic Excellence), Victoria School tiếp tục xây dựng hệ sinh thái giáo dục lấy con người làm trung tâm, gắn đổi mới sáng tạo với nhu cầu thực tiễn và mục tiêu phát triển bền vững.