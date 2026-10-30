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Vì sao giọng lồng tiếng Eren Yeager trong Attack on Titan được chọn?

tác giả
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT
MAI NGUYỆT

Đạo diễn Tetsuro Araki cho biết ông chọn Yuki Kaji lồng tiếng cho Eren Yeager vì anh có sự kết hợp giữa tính cách tốt bụng và nét điên loạn, phù hợp với nhân vật chính của Attack on Titan.

Yuki Kaji lồng tiếng cho Eren Yeager từ mùa đầu tiên của anime Attack on Titan - Ảnh: FandomWire

Sau hơn 13 năm kể từ khi anime Attack on Titan ra mắt, giọng lồng tiếng của Eren vẫn là một trong những dấu ấn nổi bật của bộ phim. 

Chia sẻ mới đây của đạo diễn Tetsuro Araki hé lộ lý do ông lựa chọn Yuki Kaji cho vai diễn, trong dịp phim tổng hợp Attack on Titan: Crimson Bow and Arrow trở lại rạp tại Nhật Bản.

Yuki Kaji có nét tính cách phù hợp với Eren

Theo trang Oricon, đạo diễn Tetsuro Araki chia sẻ ông nhận thấy Yuki Kaji phù hợp với Eren bởi nam diễn viên là người tốt bụng nhưng cũng có một chút điên loạn.

Tetsuro Araki là đạo diễn của 3 mùa đầu Attack on Titan, do WIT Studio sản xuất. Ông trực tiếp lựa chọn Yuki Kaji đảm nhận vai Eren Yeager, nhân vật trung tâm của câu chuyện về cuộc chiến sinh tồn của loài người trước những Titan khổng lồ.

Sự lựa chọn này góp phần tạo nên một trong những giọng lồng tiếng đặc trưng của anime. Eren trải qua nhiều biến chuyển trong tính cách, từ một cậu bé nuôi khát vọng tự do, căm ghét Titan đến nhân vật có những quyết định gây tranh cãi ở phần cuối.

Vai diễn Eren Yeager sau đó trở thành một trong những vai nổi tiếng nhất trong sự nghiệp của Yuki Kaji, giúp anh được đông đảo khán giả anime biết đến - Ảnh: WIT Studio

Theo nhận xét của Tetsuro Araki, sự kết hợp giữa nét hiền lành và chút điên loạn ở Yuki Kaji phù hợp với những sắc thái phức tạp đó.

Bản thân Yuki Kaji cũng từng bất ngờ khi biết mình được giao vai Eren sau buổi thử giọng. Nam diễn viên cho biết anh hài lòng với phần thể hiện của mình, nhưng không nghĩ nhân vật được giao lại là Eren, thay vì Armin.

Attack on Titan tiếp tục trở lại với người hâm mộ

Buổi giao lưu diễn ra nhân dịp phim tổng hợp Attack on Titan: Crimson Bow and Arrow được chiếu trở lại tại các rạp Nhật Bản từ ngày 23-10. Phim vốn ra mắt năm 2014, tóm lược các sự kiện trong mùa đầu tiên của anime.

Ở lần phát hành mới, tác phẩm được cải thiện chất lượng hình ảnh và âm thanh, đồng thời trình chiếu tại các rạp có định dạng ScreenX. Đây là một trong những hoạt động giúp thương hiệu tiếp tục tiếp cận người hâm mộ sau khi câu chuyện chính đã khép lại.

Thương hiệu Attack on Titan duy trì sức hút với các hoạt động kỷ niệm, sản phẩm mới và những lần tái phát hành tại rạp - Ảnh: MAPPA

Game Attack on Titan 3 là một trong những dự án mới dành cho người hâm mộ thương hiệu Attack on Titan - Ảnh: KOEI TECMO GAMES

Attack on Titan được chuyển thể từ manga cùng tên của Hajime Isayama. Ba mùa đầu do WIT Studio thực hiện, trước khi MAPPA tiếp quản mùa cuối. Dù có sự thay đổi về hãng phim, dàn diễn viên lồng tiếng chính vẫn được giữ nguyên.

Hiện chưa có thông tin về phần anime mới nối tiếp cốt truyện chính. Manga đã được chuyển thể trọn vẹn và tác giả Hajime Isayama chưa công bố phần tiếp theo hay ngoại truyện mới để mở rộng câu chuyện.

Dù vậy, thương hiệu vẫn có những dự án dành cho người hâm mộ. Ngày 9-9 được công bố là Ngày Attack on Titan, dự kiến trở thành dịp tổ chức các hoạt động và giới thiệu sản phẩm mới hằng năm. Bên cạnh đó trò chơi Attack on Titan 3, với phần cốt truyện cuối do MAPPA chuyển thể, dự kiến phát hành ngày 10-12-2026.

Vì sao giọng lồng tiếng của Eren Yeager trong Attack on Titan được lựa chọn? - Ảnh 5.Attack on Titan trở lại với loạt dự án mới

Thương hiệu Attack on Titan tiếp tục được hâm nóng với chuỗi hoạt động kỷ niệm, từ phát hành tranh minh họa mới, hàng hóa đặc biệt đến các dự án điện ảnh và trò chơi.

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MAI NGUYỆT
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    Chủ đề: attack on titan Eren Yeager Hajime Isayama Tetsuro Araki Yuki Kaji

    Dòng sự kiện: Thế giới anime

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