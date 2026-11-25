Hơn 1600 cán bộ công nhân viên đồng phục rạng rỡ cùng nhau khai mạc hội thao - Ảnh: DNCC

Đại diện Vedan Việt Nam cho biết, lấy cảm hứng từ thông điệp "35 năm gắn kết - Cùng nhau kiến tạo tương lai", hội thao không chỉ là sân chơi rèn luyện thể chất mà còn là dịp lan tỏa tinh thần đoàn kết.

Mỗi thử thách trên đường đua đều đòi hỏi sự thấu hiểu, sẻ chia và tin tưởng giữa các thành viên - cũng chính là cách mà đại gia đình Vedan Việt Nam đã cùng nhau vượt qua mọi cột mốc, chung tay vun đắp nên những giá trị vững chắc suốt 35 năm qua.

Phát biểu khai mạc, ông Yang Kun Hsiang (Phó Chủ tịch HĐQT Vedan Việt Nam) chia sẻ: "35 năm trôi qua thật nhanh. Hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Việt Nam, các cơ quan ban ngành thành phố Đồng Nai, quý đối tác, khách hàng và người tiêu dùng đã luôn tin yêu, hỗ trợ.

Đặc biệt, cảm ơn toàn thể CBCNV đã luôn đồng lòng với tinh thần ‘One Team’ (Một đội) để cùng gắn kết và viết tiếp hành trình ‘35 năm một vị yêu thương’".

Ông Yang Kun Hsiang - Phó Chủ tịch HĐQT Vedan Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thao kỷ niệm 35 năm thành lập công ty. - Ảnh: DNCC

Ngay từ sáng sớm, sân vận động đã bừng sáng trong diện mạo rực rỡ mừng ngày sinh nhật hòa cùng khí thế của hàng ngàn CBCNV trong màu áo đồng phục. Hành trình 35 năm tự hào được tái hiện qua "Bức tường lịch sử" - nơi ghi dấu tâm huyết của bao thế hệ trên từng nhà máy, sản phẩm.

Không khí ngày hội càng thêm rộn ràng tại khu vực photobooth 360 độ, lưu giữ khoảnh khắc bên đồng nghiệp, góc trải nghiệm ESG (siêu cầu thủ, sống xanh) lan tỏa thông điệp phát triển bền vững, khuyến khích cán bộ nhân viên quan tâm hơn đến trách nhiệm với cộng đồng và môi trường.

Trong khi đó, khu vực trò chơi cá nhân với các thử thách như thả bóng zigzag, ngắm bắn, ném vòng và ném bóng vào rổ tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi, khuyến khích người chơi thể hiện sự khéo léo và tập trung.

Các thành viên phối hợp nhịp nhàng trong trò chơi vận động để lan tỏa tinh thần "One Team" - Ảnh: DNCC

Đặc biệt, sức mạnh tập thể được đẩy lên cao trào qua màn tranh tài sôi nổi của 43 đội kéo co. Sôi động nhất là khu vực trò chơi vận động, mỗi đội hình tham gia, mỗi trò chơi đều được thiết kế gắn liền với sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp.

Góp phần khuấy động bầu không khí chung là phần thi của 25 đội cổ vũ, tạo nên sự gắn kết hào hứng cho ngày hội.

Song song đó, khu vực ẩm thực thu hút đông đảo CBCNV với hoạt động đổi thưởng bằng "hộ chiếu hội thao".

Người tham gia sau khi hoàn thành các thử thách và tích lũy đủ dấu xác nhận có thể thưởng thức miễn phí các loại bánh kẹo và sản phẩm ăn nhẹ như cá viên chiên, bánh hẹ, gà viên chiên... do công ty sản xuất và kinh doanh, góp phần tạo nên không khí giao lưu, gắn kết, hào hứng trong suốt chương trình.

Khu vực ẩm thực thu hút đông đảo CBCNV trải nghiệm các sản phẩm của Vedan - Ảnh: DNCC

Chia sẻ về trải nghiệm tại hội thao, chị Võ Thị Kim Phượng (bộ phận E1) cho biết: " Hội thao lần này mang đến cơ hội để mọi người cùng tham gia các hoạt động, hiểu nhau hơn và đặc biệt là chứng kiến tinh thần tập thể ‘One team’ được xuyên suốt trong tất cả các công tác chuẩn bị, tiến hành sự kiện cũng như vui chơi.

Qua đó, chúng tôi hiểu thêm về văn hóa doanh nghiệp, thêm yêu quý và gắn bó với ngôi nhà thứ 2 của mình."

Ông Yang Kun Hsiang – Phó Chủ tịch HĐQT Vedan Việt Nam trao giải cho các đội thi xuất sắc tại Hội thao. - Ảnh: DNCC

Hội thao khép lại, tiếp tục lan tỏa tinh thần "One team", nơi mỗi thành viên cùng phát huy thế mạnh, đồng lòng hướng đến mục tiêu chung. Với bốn giá trị cốt lõi "Thành tín - Sáng tạo - Trách nhiệm - Vượt trội", Vedan Việt Nam sẽ tiếp tục vun đắp sức mạnh tập thể và viết tiếp hành trình "Đồng lòng vững bước - Kiến tạo tương lai".