TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh chia sẻ với Viet Research - Ảnh: DNCC

Đó là những nhận định của TS Võ Trí Thành - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Thương hiệu và Cạnh tranh khi chia sẻ về các yếu tố kiến tạo môi trường làm việc hấp dẫn.

Theo ông, xây dựng được "gen" văn hóa riêng không chỉ giúp doanh nghiệp thu hút, giữ chân nhân tài mà còn tạo nền tảng để phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đây cũng là một trong những giá trị cốt lõi được đặt ra trong chương trình Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo ngành - VBW10, do Viet Research phối hợp với Báo Tài chính - Đầu tư nghiên cứu và công bố.

Từ môi trường làm việc đến "gen" văn hóa doanh nghiệp

Vấn đề lao động và giữ chân nhân tài đang trở thành thách thức lớn đối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam.

Khi thị trường lao động thay đổi, yêu cầu về kỹ năng ngày càng cao và người lao động có nhiều lựa chọn hơn, đặc biệt, trong bối cảnh công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp, câu hỏi đặt ra không chỉ là làm thế nào để tuyển được người giỏi, mà quan trọng hơn là làm thế nào để họ muốn ở lại và gắn bó dài lâu.

Theo TS Võ Trí Thành, yếu tố có ý nghĩa quyết định chính là văn hóa doanh nghiệp. Đó là cách con người ứng xử, tương tác với nhau, cùng tạo nên nguồn lực để thực hiện mục tiêu chung, phát triển và theo đuổi sứ mệnh của tổ chức. Văn hóa chính là phần "gen" tạo nên bản sắc và sức sống của doanh nghiệp.

Ở góc nhìn rộng hơn, TS Võ Trí Thành cho rằng giá trị doanh nghiệp ngày nay không chỉ được nhìn nhận qua sản phẩm, hàng hóa hay dịch vụ. Giá trị còn nằm trong câu chuyện, lịch sử, quá trình phát triển, mô hình vận hành và phương thức quản trị của doanh nghiệp.

Đồng thời, doanh nghiệp cần bắt nhịp với những xu hướng mới như phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và các giá trị nhân văn.

Trong bối cảnh đó, chương trình Top 10 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo ngành (VBW10) mang đến một góc nhìn đáng chú ý về năng lực xây dựng môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Báo cáo đối sánh - Điểm mới đáng chú ý của VBW10 năm 2026 - Ảnh: DNCC

Điểm đáng chú ý của công cụ này là chuyển kết quả đánh giá thành một góc nhìn đối chiếu. Báo cáo đối sánh hoạt động như một lăng kính giúp doanh nghiệp nhìn lại bản sắc nhà tuyển dụng của mình - yếu tố được hình thành từ nền tảng hoạt động, đặc thù ngành và mô hình quản trị - giúp doanh nghiệp thu hút và gắn kết người lao động theo cách riêng biệt.

Dấu ấn bản sắc nhân sự ở hai lĩnh vực đặc thù

Có thể thấy rõ điều này qua hai lĩnh vực có đặc thù nhân lực và yêu cầu quản trị rất khác nhau là chế biến - chế tạo và bất động sản.

Trong lĩnh vực Chế biến - chế tạo, VBW10 2026 ghi nhận nhiều doanh nghiệp tiêu biểu như Honda Việt Nam, Yamaha Motor Việt Nam, Gelex, CADIVI, VINACHEM, Nhựa Duy Tân, Tổng công ty May Nhà Bè, Thiên Long, CNCTECH, DAP-VINACHEM, CTCP Phân Lân Nung Chảy Văn Điển, VIMID…

Đặc thù ngành đòi hỏi lực lượng lao động có chuyên môn, tay nghề và tính kỷ luật cao. Vì vậy, đầu tư đào tạo, bảo đảm an toàn lao động, cải thiện môi trường làm việc và tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp thu hút, giữ chân nhân sự.

Ở lĩnh vực bất động sản, VBW10 ghi nhận các doanh nghiệp tiêu biểu: Vinhomes, BRG, Becamex, Savills, Queenland, DIC Corp, Taseco…

Với đặc thù hoạt động đòi hỏi sự phối hợp của nhiều bộ phận chuyên môn, từ đầu tư, kỹ thuật đến kinh doanh và quản lý dự án, các doanh nghiệp cần chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa phối hợp và chính sách phát triển nhân lực dài hạn.

Suy cho cùng, sức hút của một doanh nghiệp không chỉ được đo đếm bằng khả năng thu hút bao nhiêu người tài, mà còn bằng việc giữ được bao nhiêu người có năng lực, truyền cảm hứng để họ cống hiến và tạo điều kiện để họ cùng trưởng thành.

Đó cũng chính là hành trình định hình bản sắc doanh nghiệp: bắt đầu từ văn hóa, được nuôi dưỡng bằng cách quản trị con người và được chứng minh bằng những giá trị bền vững mà tổ chức tạo ra.