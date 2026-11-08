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Tượng Phật khổng lồ bằng đá cao 65m ở Đà Nẵng sau nhiều năm thi công giờ ra sao?

tác giả
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG
ĐOÀN CƯỜNG

Những ngày qua, hình ảnh tượng Phật bằng đá khổng lồ tại Đà Nẵng được chia sẻ trên nhiều trang mạng xã hội, thu hút sự chú ý của nhiều người. Sau nhiều năm triển khai, công trình này hiện có diện mạo ra sao?

Tượng Phật khổng lồ bằng đá cao 65m ở Đà Nẵng sau nhiều năm thi công giờ ra sao? - Ảnh 1.

Công trình được triển khai ở khu vực núi ở Đà Sơn - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo ghi nhận, tượng Phật khổng lồ ở khu vực Đà Sơn (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng) hiện đã cơ bản thành hình. Nhiều thiết bị, máy móc vẫn đang tập trung ở khu vực công trình này.

Dù công trình chưa hoàn thành, hàng ngày vẫn có người tìm đến chiêm ngưỡng tượng Phật khổng lồ này.

Tượng Phật khổng lồ bằng đá cao 65m ở Đà Nẵng sau nhiều năm thi công giờ ra sao? - Ảnh 2.

Tượng Phật được làm bằng đá nguyên khối - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Liên quan đến tiến độ công trình, UBND phường Hòa Khánh vừa phản hồi trước ý kiến của người dân về việc xây dựng tượng Phật tại khu vực Đà Sơn.

Theo địa phương, được sự thống nhất chủ trương của lãnh đạo UBND TP và cơ quan chức năng, Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa đã triển khai xây dựng đề án Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn và được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Cụ thể, năm 2014, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn tại khu vực Đà Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu cũ).

Năm 2016, Sở Xây dựng thành phố thực hiện thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn mở rộng và trong cùng năm đã cấp giấy phép xây dựng cho Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa.

Tượng Phật khổng lồ bằng đá cao 65m ở Đà Nẵng sau nhiều năm thi công giờ ra sao? - Ảnh 3.
Tượng Phật khổng lồ bằng đá cao 65m ở Đà Nẵng sau nhiều năm thi công giờ ra sao? - Ảnh 4.

Công trình được thi công trong nhiều năm qua và đến nay ước đạt 80%- Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Sau quá trình triển khai, đến nay hạng mục tượng đá Phật Bổn Sư đã thi công ước đạt khoảng 80% khối lượng công trình; riêng hạng mục tượng Quan Thế Âm Bồ Tát hiện chưa triển khai.

Việc thi công dự án không bị khống chế về thời gian hoàn thành do trong hồ sơ thẩm định và giấy phép xây dựng chưa quy định cụ thể tiến độ thực hiện dự án.

Tượng Phật khổng lồ bằng đá cao 65m ở Đà Nẵng sau nhiều năm thi công giờ ra sao? - Ảnh 5.

Các thiết bị, máy móc tập trung tại khu vực công trình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, giấy phép xây dựng được cấp năm 2016 (trên cơ sở ý kiến thống nhất của Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tôn giáo, Bộ chỉ huy quân sự thành phố).

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết năm 2013 Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa có tờ trình đề nghị UBND TP có văn bản đề xuất Quân khu 5 bố trí một phần diện tích đất thuộc mỏ đá Đà Sơn A và mỏ Đà Sơn mở rộng để làm Khu văn hóa tâm linh Đà Sơn.

Sau khi Quân khu 5 đồng ý, UBND TP Đà Nẵng thống nhất địa điểm xây dựng Khu tâm linh Đà Sơn; giao Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa lập đề án đầu tư xây dựng khu tâm linh.

Công ty TNHH Phú Mỹ Hòa đã lập đề án và được sự thống nhất của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Tượng Phật khổng lồ bằng đá cao 65m ở Đà Nẵng sau nhiều năm thi công giờ ra sao? - Ảnh 6.

Toàn cảnh công trình - Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Theo giấy phép xây dựng, công trình gồm: xây dựng tượng đá Phật Bổn Sư và tượng Quan Thế Âm Bồ Tát.

Trong đó, diện tích xây dựng tượng Phật Bổn Sư (bằng đá nguyên khối – PV) là hơn 1.800m2, chiều cao 65m; diện tích xây dựng tượng Quan Thế Âm Bồ Tát là 351m2, chiều cao 40m.

Tượng Phật khổng lồ bằng đá cao 65m ở Đà Nẵng sau nhiều năm thi công giờ ra sao? - Ảnh 7.Du khách thư thái ngắm nhiều tượng Phật ‘khổng lồ’ khi về xứ sở thần tiên An Giang

Vùng Bảy núi An Giang (nơi mệnh danh xứ sở thần tiên) vừa có cảnh sắc núi non hùng vĩ vừa là điểm đến du lịch tâm linh, gắn liền lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo. Du khách sẽ đã mắt ngắm nhìn nhiều tượng Phật khổng lồ uy nghiêm với nụ cười hoan hỉ, bao dung.


ĐOÀN CƯỜNG
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    Chủ đề: Công ty TNHH Phú Mỹ Hoà mỏ đá Đà Sơn A ty TNHH Phú Mỹ Hoà tượng Phật

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