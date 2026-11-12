Tương lai khu công nghiệp: Hướng đến hệ sinh thái cộng sinh

Tương lai khu công nghiệp được định nghĩa như một hệ sinh thái cộng sinh hoàn chỉnh - Ảnh: DNCC

Hiện thực hóa định hướng này, dự án Meyinpark Hưng Yên được định vị phát triển theo mô hình "Pure Ecosystem" (hệ sinh thái tinh khiết), hướng đến trở thành điểm đến cho dòng vốn FDI thế hệ mới.

Bức tranh mới của bất động sản công nghiệp

Theo đại diện Meygroup, trong suốt nhiều thập kỷ, sự phát triển của các khu công nghiệp (KCN) chủ yếu tập trung vào việc đáp ứng quỹ đất rộng, hạ tầng xưởng cơ bản và nguồn nhân lực dồi dào.

Tuy nhiên, trước những biến động của chuỗi cung ứng toàn cầu và yêu cầu khắt khe về phát triển bền vững, mô hình sản xuất đơn lẻ đang dần chuyển dịch sang mô hình tích hợp.

Dòng vốn FDI thế hệ mới ngày càng ưu tiên các điểm đến đáp ứng tiêu chuẩn xanh và vận hành thông minh. Các tập đoàn đa quốc gia đòi hỏi một bệ phóng tích hợp đa giá trị, vừa giảm thiểu rủi ro vận hành, vừa hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường quốc tế.

Bối cảnh mới đòi hỏi tư duy phát triển mới: KCN được định nghĩa lại như một hệ sinh thái cộng sinh hoàn chỉnh. Mỗi nhà máy không hoạt động như một thực thể đơn độc, mà gắn kết chặt chẽ thành các mắt xích sống động: cùng chia sẻ tài nguyên, tối ưu hóa năng lượng, dùng chung hạ tầng số và khai thác hiệu quả nguồn lực lao động.

Mô hình này không chỉ giúp cắt giảm chi phí logistics và vận hành, mà còn rút ngắn chu kỳ sản xuất, biến sự liên kết thành lợi thế cạnh tranh giúp toàn bộ hệ sinh thái có thể ứng phó trước biến động thị trường.

Theo đó, mô hình "Pure Ecosystem" (hệ sinh thái tinh khiết) được Meygroup lựa chọn làm định hướng phát triển, nhằm đáp ứng các yêu cầu của bối cảnh mới.

Mô hình này được xây dựng dựa trên ba trụ cột chính: sản xuất xanh tối ưu hóa tài nguyên; hạ tầng số đóng vai trò "hệ thần kinh" thông suốt dòng chảy dữ liệu và sự tích hợp giữa đô thị với con người làm điểm tựa phát triển bền vững.

Khi ba trụ cột này quy tụ, KCN không chỉ là bệ phóng sản xuất mà còn trở thành không gian sống - làm việc đồng bộ cho nguồn nhân lực chất lượng cao.

Meyinpark Hưng Yên: Chuyển dịch sang mô hình Pure Ecosystem

Nằm tại tâm điểm kết nối của thủ đô và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, với quy mô gần 199 ha, Meyinpark Hưng Yên được Meygroup quy hoạch dựa trên triết lý bất động sản tinh khiết.

Dự án dành tỉ lệ quỹ đất tối ưu cho hành lang xanh sinh thái, kết hợp hệ thống tuần hoàn tài nguyên nước - năng lượng và phân luồng xử lý chất thải ngay từ khâu thiết kế.

Nhịp sống xanh, an lành tại Meyinpark Hưng Yên - Ảnh: DNCC

Theo đại diện chủ đầu tư, hạ tầng kỹ thuật tại Meyinpark được đầu tư theo tiêu chuẩn xanh và ưu tiên bảo vệ môi trường toàn diện.

Yếu tố này mang lại lợi thế thiết thực cho các doanh nghiệp đặt nhà máy tại đây, giúp họ chủ động đáp ứng các quy định về thuế carbon và tiêu chuẩn chuỗi cung ứng bền vững từ những thị trường lớn như châu Âu hay Bắc Mỹ.

Dự án dành tối thiểu 30% quỹ đất chuyên biệt cho các ngành công nghệ cao, công nghiệp bán dẫn và công nghiệp phụ trợ. Mô hình này thiết lập một "vòng tuần hoàn sản xuất" khép kín, cho phép sản phẩm của doanh nghiệp này trở thành nguyên liệu đầu vào cho doanh nghiệp kế cận, hiện thực hóa tinh thần cộng sinh công nghiệp.

Về mặt công nghệ, việc tích hợp mạng viễn thông tốc độ cao 5G-IoT cùng nền tảng quản trị số giúp kết nối từng nhà máy thành một thực thể vận hành thông minh. Dữ liệu thực tế về lưu lượng giao thông, điện năng tiêu thụ và chuỗi cung ứng được xử lý tập trung, giúp tối ưu hóa chi phí logistics và giảm thiểu tối đa thời gian đứt đoạn sản xuất.

Song hành cùng hạ tầng kỹ thuật, dự án kiến tạo một hệ sinh thái sống - làm việc - thụ hưởng toàn diện. Bên cạnh hạ tầng sản xuất là sự hiện diện đồng bộ của Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Tòa nhà điều hành hạng A, khu lưu trú chuẩn mực cho chuyên gia, dãy shophouse thương mại sầm uất cùng hệ thống công viên thể thao xanh mát.

Khi sản xuất và đời sống được tích hợp trong cùng một quy hoạch, dự án sẽ mang đến một môi trường làm việc kết hợp đô thị hiện đại, góp phần giúp các doanh nghiệp thu hút và gắn kết lâu dài lực lượng lao động chất lượng cao.

Một góc hiện đại trong quy hoạch của Meyinpark Hưng Yên - Ảnh: DNCC

Với định hướng quy hoạch bài bản, Meyinpark Hưng Yên (Tên pháp lý: Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Văn Nhuệ - Hoàng Hoa Thám) được kỳ vọng sẽ đóng góp một mô hình khu công nghiệp xanh, đồng hành cùng doanh nghiệp và địa phương tạo dựng giá trị phát triển lâu dài.