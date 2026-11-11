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Tuần lễ thời trang Việt Nam quốc tế mạo hiểm mở màn bằng ba nhà thiết kế trẻ

tác giả
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU
THIÊN ĐIỂU

Nếu như trước đây, vị trí mở màn của tuần lễ thời trang này luôn được trao cho những tên tuổi hàng đầu thì ở mùa 22 diễn ra tại Hà Nội cuối tháng 11, lần đầu tiên dành đặc quyền này cho 3 nhà thiết kế trẻ.

Aquafina Vietnam International Fashion Week mạo hiểm mở màn bằng ba nhà thiết kế trẻ - Ảnh 2.

Mẫu thiết kế của nhà thiết kế Mai Lâm - Ảnh: THIÊN ĐIỂU

Thông tin được ban tổ chức Aquafina Vietnam International Fashion Week - Aquafina Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam - chia sẻ tại buổi họp báo khởi động chương trình vào chiều tối 11-11 ở Hà Nội.

Nhà thiết kế trẻ được mở đường

Chương trình lần thứ 22 sẽ diễn ra tại Cung thể thao Quần Ngựa, Hà Nội trong ba ngày từ 26 đến 28-11.

Tại buổi họp báo, bà Trang Lê - Chủ tịch Aquafina Vietnam International Fashion Week - cho biết điểm đổi mới lần này là sức trẻ được đứng bên cạnh những nhà thiết kế danh tiếng, gạo cội.

Năm 2025, chương trình lần đầu tiên đưa vào những bộ sưu tập của sinh viên thiết kế, nhưng năm nay dành luôn vị trí mở màn quan trọng cho các nhà thiết kế trẻ tài năng.

Top 3 Cuộc thi tìm kiếm nhà thiết kế trẻ - Aquafina Pure Fashion sẽ mang bộ sưu tập của mình trình diễn đêm mở màn. Hiện cuộc thi vẫn đang diễn ra, chưa hé lộ 3 người chiến thắng.

Ngoài ba nhà thiết kế trẻ mở màn, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam lần thứ 22 còn có sự tham gia của những nhà thiết kế trẻ tài năng của các thương hiệu thời trang, như nhà thiết kế Phan Đăng Hoàng.

Phan Đăng Hoàng sẽ giới thiệu bộ sưu tập lấy cảm hứng từ đôi quang gánh của người Việt.

Ngoài ra còn có đóng góp của sinh viên khoa thiết kế thời trang của một số trường đại học ở Hà Nội, còn vị trí kết màn được trao cho nhà thiết kế Mai Lâm.

Bà là một gương mặt gạo cội trong làng thời trang, với trường phái Wearable Art kết hợp hài hòa giữa chất liệu truyền thống Việt Nam, họa tiết dân gian cùng phom dáng suông hoặc bất đối xứng, mang tinh thần tự do, phóng khoáng.

Nhà thiết kế Ý và Israel tham gia Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam

Năm nay, những tên tuổi đã gắn liền với Aquafina Vietnam International Fashion Week trong nhiều mùa như Đức Hùng, Hà Linh Thư, Đỗ Mạnh Cường tiếp tục tham gia tuần lễ thời trang, giao lưu cùng các nhà thiết kế Angelo Crucian (Ý), người đã từng góp mặt tại sàn diễn Milan Fashion Week, nhà thiết kế Aharon Genish (Israel) và thương hiệu Chula (Tây Ban Nha).

Aquafina Vietnam International Fashion Week mạo hiểm mở màn bằng ba nhà thiết kế trẻ - Ảnh 3.Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam trở lại vào tháng 6

Sau 20 mùa tổ chức, Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam đã đánh dấu hành trình tạo dựng bản sắc và khẳng định vị thế của thời trang Việt trên bản đồ thế giới.

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THIÊN ĐIỂU
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    Chủ đề: Tuần lễ thời trang quốc tế Đỗ Mạnh Cường Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Aquafina Vietnam International Fashion Week

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