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Từ ngày 1-11 hàng hóa nhập khẩu vào EU chịu thêm phí

tác giả
TTXVN
TTXVN
TTXVN

Từ ngày 1-11, Liên minh châu Âu (EU) bắt đầu áp dụng mức phí xử lý 2 euro đối với tất cả các kiện hàng nhập khẩu vào thị trường khối này, bất kể giá trị hàng hóa.

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Hải quan châu Âu kiểm tra hàng hóa nhập khẩu - Ảnh: posteurop.org

Biện pháp này nhằm bù đắp chi phí kiểm soát hải quan và hạn chế làn sóng hàng giá rẻ, đặc biệt từ các nền tảng thương mại điện tử Trung Quốc.

Theo quy định mới, khoản phí 2 euro được áp dụng đối với mọi kiện hàng và thu bổ sung ngoài mức thuế 3 euro đã được EU triển khai từ tháng 7/2026 đối với các kiện hàng nhỏ có giá trị dưới 150 euro. Mức thuế 3 euro này mang tính tạm thời và dự kiến duy trì đến năm 2028, khi hệ thống công nghệ thông tin hải quan mới của EU đi vào hoạt động.

Khoản phí xử lý mới do các nền tảng thương mại điện tử, người bán hoặc đơn vị vận chuyển chi trả và do 27 quốc gia thành viên EU thu. Trong số tiền thu được, 75% sẽ được chuyển vào ngân sách EU, 25% còn lại thuộc về các nước thành viên.

Theo một quan chức EU, việc áp thuế nhằm bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa hàng hóa nhập khẩu, trong khi khoản phí xử lý được sử dụng để bù đắp chi phí kiểm tra hải quan. Sự gia tăng nhanh chóng của thương mại điện tử xuyên biên giới khiến các cơ quan hải quan phải xử lý số lượng lớn kiện hàng nhỏ, gây áp lực đáng kể lên hoạt động kiểm soát.

Thực tế, mức thuế 3 euro áp dụng từ tháng 7 đã bước đầu tác động đến lượng hàng nhập khẩu. Theo Ủy ban châu Âu (EC), số kiện hàng nhỏ đi vào EU trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9/2026 giảm 60%.

Tuy nhiên, mỗi ngày vẫn có khoảng 5 triệu kiện hàng được đưa vào thị trường này. Trong năm 2024, khoảng 91% số kiện hàng nói trên có xuất xứ từ Trung Quốc, tạo sức ép cạnh tranh lớn đối với các nhà bán lẻ châu Âu.

Bên cạnh vấn đề cạnh tranh, EU cũng tăng cường kiểm soát việc tuân thủ các quy định an toàn sản phẩm. Tháng 9 vừa qua, EC đề xuất luật mới nhằm siết chặt quản lý hàng hóa bất hợp pháp bán qua các sàn thương mại điện tử, trong đó yêu cầu phải có một chủ thể kinh tế tại EU chịu trách nhiệm pháp lý đối với các sản phẩm không đáp ứng quy định.

Trước đó, tháng 5/2026, EC đã phạt nền tảng Temu 200 triệu euro liên quan đến những thiếu sót trong việc kiểm soát sản phẩm nguy hiểm, bao gồm đồ chơi trẻ em không bảo đảm an toàn và bộ sạc lỗi. Cơ quan này cũng đang điều tra nền tảng Shein về việc kinh doanh các sản phẩm bất hợp pháp.

Các biện pháp trên cho thấy EU đang đẩy mạnh kiểm soát thương mại điện tử xuyên biên giới, vừa bảo vệ doanh nghiệp bán lẻ trong khối, vừa tăng cường trách nhiệm của các nền tảng đối với hàng hóa đưa vào thị trường.

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TTXVN
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    Chủ đề: eu

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