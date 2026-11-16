Từ Hodeco đến Hodeco Group - bước chuyển trong định hướng phát triển thương hiệu

Hodeco Group - diện mạo thương hiệu mới, kế thừa nền tảng hơn 36 năm hình thành và phát triển của Hodeco - Ảnh: DNCC

Từ nền tảng hơn 36 năm đến diện mạo thương hiệu mới

Trong hơn 36 năm hoạt động, Hodeco đã tạo dựng dấu ấn tại Bà Rịa - Vũng Tàu thông qua nhiều dự án nhà ở, khu dân cư và công trình đô thị. Quá trình này giúp doanh nghiệp tích lũy kinh nghiệm triển khai, am hiểu nhu cầu thị trường và từng bước mở rộng danh mục sản phẩm.

Việc mở rộng địa giới hành chính TP.HCM, cùng với sự phát triển của hạ tầng giao thông liên vùng, đang tạo ra những thay đổi về không gian đô thị và cơ hội phát triển bất động sản. Trong bối cảnh đó, khả năng tiếp cận thị trường rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu mới về năng lực triển khai, chất lượng sản phẩm và uy tín thương hiệu.

Đối với Hodeco Group, đây là thời điểm phù hợp để làm mới hình ảnh, phát huy những giá trị đã tích lũy và xây dựng cách tiếp cận nhất quán hơn với khách hàng, đối tác.

Trên nền tảng đó, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng thương hiệu Hodeco Group, đồng thời đổi mới bộ nhận diện và định hướng truyền thông.

Bộ nhận diện Hodeco Group được triển khai đồng bộ trên website, các nền tảng số, tài liệu giới thiệu doanh nghiệp và dự án. Song song đó, hoạt động truyền thông tập trung làm rõ năng lực phát triển, danh mục dự án và những dấu ấn của doanh nghiệp, giúp khách hàng, đối tác có cái nhìn toàn diện hơn về thương hiệu.

Sự chuyển đổi từ Hodeco sang Hodeco Group kế thừa những giá trị và uy tín đã được xây dựng, đồng thời thể hiện định hướng đổi mới trong cách tiếp cận thị trường, tăng cường sự gắn kết giữa thương hiệu doanh nghiệp với các dự án và khách hàng.

Dấu ấn thương hiệu từ những dự án thực tế

Phối cảnh khu đô thị The Light City tại phường Phước Thắng (TP.HCM) - một trong những dự án tiêu biểu của Hodeco Group - Ảnh: DNCC

Bên cạnh việc đổi mới nhận diện thương hiệu, Hodeco Group tiếp tục khẳng định năng lực phát triển thông qua danh mục dự án đa dạng. Tiêu biểu là khu đô thị The Light City tại phường Phước Thắng (TP.HCM) với quy mô khoảng 49ha, được quy hoạch kết hợp các loại hình nhà ở, không gian cảnh quan và hệ thống tiện ích phục vụ đời sống cư dân.

Bên cạnh The Light City, Fusion Suites Vũng Tàu là một trong những công trình tiêu biểu, góp phần thể hiện sự đa dạng trong danh mục bất động sản của Hodeco Group. Doanh nghiệp đồng thời phát triển các dự án nhà ở xã hội, góp phần đáp ứng nhu cầu an cư của người dân.

Fusion Suites Vũng Tàu - một trong những công trình ghi dấu quá trình phát triển của Hodeco Group - Ảnh: DNCC

Việc chuyển đổi từ Hodeco sang Hodeco Group đánh dấu bước đổi mới trong chiến lược xây dựng thương hiệu, hướng đến nâng cao khả năng nhận diện, củng cố uy tín và mở rộng sự hiện diện của doanh nghiệp trên thị trường bất động sản.

Hodeco Group tiếp tục chú trọng chất lượng sản phẩm, năng lực triển khai và trải nghiệm khách hàng, từng bước khẳng định vị thế thương hiệu trong giai đoạn phát triển mới.