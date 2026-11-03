Trường ĐH Mở TP.HCM: Dấu ấn 36 năm tiên phong đào tạo từ xa

Trường Đại học Mở TP.HCM tham dự hội nghị thường niên lần thứ 39 của hiệp hội các Trường Đại học Mở Châu Á (AAOU 2026) tại Philippines - Ảnh: NTCC

Phương thức đào tạo từ xa không chỉ mở ra cách tiếp cận kiến thức mới mẻ, mà còn thể hiện nhất quán sứ mạng mà nhà trường luôn theo đuổi: "thực hiện giáo dục mở; tạo bình đẳng cho mọi người trong tiếp cận giáo dục đại học; góp phần xây dựng xã hội học tập, nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp cho người học bằng các phương thức linh hoạt, thuận tiện và hiệu quả".

Chuẩn hóa chất lượng, linh hoạt phương thức đào tạo

Là trường đại học đầu tiên ở Việt Nam thực hiện đào tạo theo phương thức mở và hình thức đào tạo từ xa, trường áp dụng thống nhất một chương trình đào tạo và một chuẩn đầu ra cho các hình thức đào tạo, hướng đến bảo đảm chất lượng và đáp ứng yêu cầu của người học, của xã hội.

Mô hình này là "cầu nối học tập không giới hạn", giúp người học chủ động sắp xếp thời gian, tiết kiệm chi phí, phù hợp mọi đối tượng đặc biệt với người đang đi làm hoặc không có điều kiện học tập trung.

Sinh viên tốt nghiệp các chương trình đào tạo từ xa (ĐTTX) và vừa làm vừa học (VLVH) được cấp bằng cử nhân, kỹ sư tương đương hình thức đào tạo chính quy, với đầy đủ quyền lợi học tiếp lên các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ theo quy định.

Chú trọng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số

Trong bối cảnh chuyển đổi số, Trường Đại học (ĐH) Mở TP.HCM chủ động ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học tập.

Năm 2025, trường là một trong 13 cơ sở giáo dục đại học được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ dẫn dắt mạng lưới đào tạo xuất sắc và tài năng về công nghệ 4.0 trong lĩnh vực Công nghệ giáo dục.

Đồng thời nhiều năm liền Trường có tên trong các bảng xếp hạng QS, THE, … với các đóng góp vào các vấn đề xã hội, phát triển bền vững, bình đẳng giới và các mục tiêu toàn cầu cùng nền tảng số hóa toàn diện:

Hệ thống quản lý đào tạo: Quản lý các quy trình từ tiếp nhận hồ sơ nhập học trực tuyến, lập kế hoạch đào tạo, quản lý điểm thi, xét tốt nghiệp đến các nghiệp vụ liên quan, góp phần bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả, đồng bộ. Hệ thống Quản lý học tập (LMS): Cung cấp bài giảng, diễn đàn trao đổi, thảo luận và các hoạt động kiểm tra, đánh giá trực tuyến, giúp người học tiếp cận nội dung học tập thuận tiện qua internet. Đào tạo trực tuyến (E-learning): Nhà trường sớm đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đào tạo cán bộ, giảng viên và triển khai đào tạo trực tuyến, giúp người học chủ động bố trí lịch học phù hợp với công việc và điều kiện cá nhân. Hỗ trợ đa phương tiện: Từ năm 2009, trường đầu tư thiết bị phục vụ hướng dẫn học tập qua cầu truyền hình. Nhà trường cũng phối hợp với Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM (VOH) đưa nội dung phát sóng lên internet, giúp sinh viên học và có thể nghe lại bài học, đa dạng hóa phương thức tiếp cận kiến thức.

Mở rộng cơ hội học tập đến nhiều địa phương

Trường ĐH Mở TP.HCM là một trong những trung tâm đào tạo từ xa lớn của cả nước, với hoạt động đào tạo phát triển mạnh tại khu vực phía Nam. Chương trình góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, mở rộng cơ hội học tập cho người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Trường Đại học Mở TP.HCM tham dự hội nghị thường niên lần thứ 39 của hiệp hội các Trường Đại học Mở Châu Á (AAOU 2026) tại Philippines - Ảnh: NTCC

Trường đang tuyển sinh 23 ngành ĐTTX và 9 ngành VLVH thuộc nhiều lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu học tập của người học và thị trường lao động.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, thường xuyên đối sánh, cải tiến và định kỳ rà soát, cập nhật theo quy định, tuân thủ các yêu cầu về đảm bảo chất lượng. Đặc biệt, nhà trường chú trọng các chứng chỉ ngoại ngữ và tin học theo tiêu chí 3B: biết quản trị, biết ngoại ngữ, biết tin học, giúp người học tự tin trong công việc.

Chương trình đào tạo từ xa cũng chú trọng rèn luyện kỹ năng tự quản lý thời gian, tính tự giác, khả năng tự học và tự nghiên cứu.

Bên cạnh đó, nhà trường triển khai các chính sách học bổng, hỗ trợ tài chính, hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, thể thao và các chương trình vì cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường học tập năng động, nhân văn và phát triển toàn diện cho người học.

Trường ĐH Mở TP.HCM có mạng lưới đơn vị liên kết, phối hợp đào tạo tại nhiều tỉnh, thành phố cùng các đối tác trên cả nước - Ảnh: NTCC

Mạng lưới đơn vị liên kết, phối hợp đào tạo tại nhiều tỉnh, thành phố cùng các đối tác trên cả nước tạo điều kiện để người học tiếp cận kiến thức ngay tại địa phương và nơi làm việc.

Với hơn 36 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐH Mở TP.HCM tiếp tục kiên định với định hướng giáo dục mở, gắn chất lượng đào tạo với nhu cầu thực tiễn, đào tạo theo định hướng ứng dụng, tạo điều kiện để mọi người nâng cao tri thức và năng lực nghề nghiệp.

Lấy người học làm trung tâm, nhà trường đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để người học nâng cao trình độ, phát triển bản thân và chủ động kiến tạo tương lai.