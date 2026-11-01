Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn tổ chức thành công hội thảo quốc tế ATED 2026

Đội ngũ giáo sư, nhà khoa học quốc tế chia sẻ những nghiên cứu đi trước thời đại tại phiên Plenary Session 1 - Ảnh: NTCC

Cập nhật các xu hướng công nghệ tiên phong

ATED 2026 thu hút sự tham gia của các nhà khoa học đến từ Hoa Kỳ, Anh, Canada, Thụy Sĩ, Ấn Độ, Singapore, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Campuchia và Việt Nam.

Các báo cáo tập trung vào những lĩnh vực công nghệ trọng điểm như trí tuệ nhân tạo (AI), học máy, thị giác máy tính, robot, tự động hóa, Internet vạn vật (IoT), hệ thống nhúng, mô hình thông tin công trình (BIM), kỹ thuật xây dựng, thiết kế ứng dụng và tích hợp AI trong quản trị, kinh tế.

Trong khuôn khổ Hội thảo khoa học quốc tế ATED 2026, chương trình quy tụ 22 diễn giả chính (Keynote Speakers) quốc tế và tổ chức các phiên báo cáo song song (Parallel Sessions) với 120 báo cáo khoa học theo hình thức Oral, trong đó có 25 báo cáo quốc tế, gồm 23 báo cáo trực tuyến (Online) và 2 báo cáo trực tiếp (Offline).

Điểm nhấn của hội thảo là hai phiên toàn thể (Plenary Sessions) với 10 tham luận chuyên sâu, mang đến những góc nhìn đa chiều về ứng dụng AI và xu hướng phát triển công nghệ - Ảnh: NTCC

Tại Plenary Session 1, với chủ đề "Artificial Intelligence and Digital Transformation: Building Intelligent, Trusted, and Sustainable Futures", các diễn giả chia sẻ 5 tham luận về ứng dụng AI trong chẩn đoán và chăm sóc sức khỏe; chuyển đổi mô hình AI thử nghiệm thành hệ thống ứng dụng thực tiễn đáng tin cậy; phát triển hạ tầng trung tâm dữ liệu tiết kiệm năng lượng và đổi mới giáo dục thiết kế trong kỷ nguyên AI.

Các nội dung được chia sẻ bởi GS.TS Bala Mandalika Srinivas (Phó Hiệu trưởng Đại học Aditya, Ấn Độ), GS.TS Pachiyappan Arulmozhivarman (Phó Hiệu trưởng VIT-AP, Ấn Độ), PGS.TS Long Ma (Đại học Troy, Hoa Kỳ), TS Dương Văn Thịnh (Giám đốc Trung tâm AI & DATA, Việt Nam) và TS Sammiti Sukbunjhong (GĐ chương trình đào tạo ThS, Khoa Design, ĐH Rangsit, Thái Lan).

Các nhà nghiên cứu trẻ và chuyên gia quốc tế thảo luận sôi nổi tại các phiên báo cáo chuyên đề Parallel Sessions - Ảnh: NTCC

Tại Plenary Session 2 với chủ đề "Human and Artificial Intelligence: Cognition, Agency, Decision-Making, and Emerging Frontiers" tập trung vào 5 tham luận về mối liên hệ giữa nhận thức con người và AI; ứng dụng sóng đàn hồi trong đánh giá kết cấu công trình; khả năng mô phỏng cảm xúc của AI; ứng dụng hydro trong giao thông bền vững và sự phối hợp giữa con người với AI trong ra quyết định tài chính.

Các nội dung được trình bày bởi GS.TS Frederick Lawrence Coolidge (Đồng Giám đốc Trung tâm Khảo cổ học Nhận thức, Đại học Colorado, Colorado Springs Hoa Kỳ), GS.TS Yoshikazu Kobayashi cùng cộng sự (Đại học Nihon Nhật Bản), TS Daniel Koh Kian Wei (Giám đốc điều hành Data Chord (Singapore), GS.TS Subrahmanya Ranjit Pasupuleti (Đại học Aditya Ấn Độ) và TS Silić Dario (Trường Kinh doanh và Quản trị Thụy Sĩ Geneva (Thụy Sĩ).

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả có công trình nghiên cứu xuất sắc tại Lễ bế mạc - Ảnh: NTCC

Lễ bế mạc ATED 2026 diễn ra trong không khí trang trọng, với hoạt động vinh danh 12 báo cáo trình bày xuất sắc (Best Oral Presentation Award) và 3 báo cáo poster xuất sắc (Best Poster Presentation), ghi nhận những công trình nghiên cứu có giá trị khoa học và đóng góp tích cực cho cộng đồng học thuật trong nước và quốc tế.

TS Ngô Thị Thu Thủy - Chủ tịch Hội đồng Trường trao thư cảm ơn đến các nhà tài trợ, doanh nghiệp tại Lễ bế mạc ATED 2026 - Ảnh: NTCC

Mở rộng cơ hội học tập cho sinh viên STU

Không chỉ là diễn đàn trao đổi học thuật dành cho các nhà khoa học, ATED 2026 còn mang đến cơ hội tiếp cận tri thức quốc tế cho giảng viên và sinh viên STU. Với chính sách miễn phí đăng ký tham dự dành cho toàn thể giảng viên, sinh viên nhà trường, hội thảo đã mở rộng không gian học tập, giao lưu và trải nghiệm công nghệ ngay tại môi trường đại học.

Thành công của ATED 2026 tiếp tục khẳng định định hướng phát triển của STU trong việc gắn kết đào tạo với nghiên cứu ứng dụng, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, sự kiện góp phần mở rộng quan hệ hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp quốc tế, nâng cao vị thế học thuật của nhà trường.

ATED 2026 khép lại, tiếp tục mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu quốc tế, lan tỏa tri thức và khẳng định định hướng đào tạo gắn với đổi mới sáng tạo, hội nhập và phát triển công nghệ của STU.

Thông tin liên hệ Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, phường Chánh Hưng, TP.HCM Điện thoại: 028.38.505.520 Hotline: 0902.992.306 Website: https://www.stu.edu.vn/



