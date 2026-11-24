Đại biểu, cán bộ, giảng viên và khách mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM - Ảnh: TCC

Ngày 20-11, trong không khí chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam, Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm thành lập (1976-2026). Buổi lễ là dịp để các thế hệ cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh, sinh viên nhìn lại chặng đường xây dựng, trưởng thành.

Đây cũng là dịp tri ân những đóng góp của các thế hệ đi trước và hướng đến nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cho ngành Điện.

Tham dự buổi lễ có bà Phạm Thị Thúy Hà, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; bà Phan Thị Hồng Hạnh, Phó trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Về phía Tổng công ty Điện lực miền Nam có ông Lê Hoàng Oanh, Thành viên Hội đồng thành viên; ông Hứa Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc.

Buổi lễ còn có các nguyên lãnh đạo Tổng công ty, đại diện các đơn vị trực thuộc, doanh nghiệp đối tác, các thế hệ lãnh đạo, nhà giáo và đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên nhà trường.

Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và nguyên lãnh đạo các thế hệ nhà trường - Ảnh: TCC

Tại chương trình, các đại biểu theo dõi phim tư liệu, cùng ôn lại những dấu mốc đáng nhớ trong hành trình nửa thế kỷ. Từ những ngày đầu thành lập với nhiều khó khăn, Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM từng bước củng cố tổ chức, đổi mới hoạt động đào tạo và bồi dưỡng.

Nhà trường góp phần cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật phục vụ ngành Điện, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Quá trình phát triển của trường gắn với sự quan tâm, chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam; sự phối hợp của các đơn vị trong và ngoài ngành; cùng tâm huyết, trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ, nhà giáo và người lao động.

Ông Lê Trí Thiện, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM, trình bày báo cáo tổng kết 50 năm xây dựng và phát triển - Ảnh: TCC

Trong báo cáo tại buổi lễ, ông Lê Trí Thiện, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường, điểm lại quá trình hình thành, phát triển và những đóng góp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực phục vụ ngành Điện. Ông nhấn mạnh những thành quả hôm nay là kết tinh từ sự đồng hành của các cấp lãnh đạo, đơn vị đối tác.

Đó còn là kết quả từ nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động. Đây là nền tảng để trường tiếp tục kế thừa truyền thống, đổi mới hoạt động và đáp ứng yêu cầu nhân lực trong giai đoạn mới.

Ông Hứa Thanh Nhàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Nam, phát biểu chúc mừng nhà trường - Ảnh: TCC

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hứa Thanh Nhàn gửi lời chúc mừng tập thể nhà trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập và Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Ông ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các thế hệ cán bộ, giảng viên, viên chức và người lao động đã góp sức xây dựng nhà trường.

Ông kỳ vọng trường tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới phương pháp đào tạo, hiện đại hóa cơ sở vật chất, cập nhật công nghệ và gắn chương trình đào tạo với yêu cầu thực tiễn sản xuất, kinh doanh của ngành Điện. Trước tác động của chuyển đổi số và tiến bộ khoa học, công nghệ, nhà trường cần chủ động thích ứng, nâng cao chất lượng đào tạo.

Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng vì những đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển nhà trường - Ảnh: TCC

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Nam cũng mong muốn trường quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập cho đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý, viên chức, người lao động. Qua đó, nhà trường tạo động lực để mỗi người yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Dịp này, lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và các đơn vị gửi hoa, quà chúc mừng nhà trường. Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM cũng biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng và phát triển.

Lãnh đạo nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đối tác và cán bộ, giảng viên - Ảnh: TCC

Sau 50 năm, những giá trị được vun đắp từ tâm huyết, trí tuệ và trách nhiệm của các thế hệ thầy cô tiếp tục là nền tảng để nhà trường bước vào chặng đường mới. Lễ kỷ niệm không chỉ đánh dấu hành trình đã qua mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển đội ngũ.

Với sự đồng hành của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam và tinh thần đổi mới của tập thể nhà trường, Trường Cao đẳng Điện lực TP.HCM hướng đến đóng góp thiết thực hơn cho sự phát triển bền vững của ngành Điện.