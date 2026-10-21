Trải nghiệm dịch vụ làm đẹp cá nhân hóa tại AMY Academy

Phòng khám AMY Academy nhận chuyển giao công nghệ - Ảnh: DNCC

Theo đại diện Phòng khám AMY Academy, xu hướng chăm sóc và điều trị da hiện nay không chỉ dừng lại ở việc cải thiện làn da, trẻ hóa tức thì mà còn hướng tới việc chăm sóc sức khỏe và tạo được giá trị thẩm mỹ bền vững lâu dài.

Do mỗi khách hàng đều có mức độ lão hóa, tổn thương cùng đặc tính sinh học riêng biệt, đòi hỏi quá trình đánh giá và tư vấn phải cụ thể cho từng trường hợp.

Tại AMY Academy, việc thăm khám được chuẩn hóa thành quy trình chuyên nghiệp. Tất cả khách hàng đều được bác sĩ trực tiếp thăm khám 1:1, phân tích tình trạng thực tế trước khi đưa ra phác đồ điều trị.

Các giải pháp công nghệ, tinh chất đặc trị và xây dựng phác đồ chăm sóc sẽ được cân nhắc dựa trên đánh giá chuyên môn và nhu cầu của từng khách hàng, thay vì áp dụng một quy trình chung cho tất cả.

"Chúng tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng. Chúng tôi tôn trọng cấu trúc nguyên bản, chỉ đưa ra giải pháp vừa đủ để kích thích khả năng tự phục hồi và tái tạo của làn da", đại diện Phòng khám AMY Academy chia sẻ.

Bác sĩ thực hiện liệu trình trẻ hóa bằng công nghệ hiện đại tại phòng khám AMY Academy - Ảnh: DNCC

Đại diện phòng khám cho biết, song song với việc cá nhân hóa liệu trình theo tình trạng thực tế, phòng khám chú trọng cập nhật và ứng dụng các công nghệ làm đẹp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, chất lượng chuyên môn được xác định là nền tảng trong quá trình chăm sóc khách hàng. Đội ngũ bác sĩ có chuyên môn, đáp ứng các yêu cầu về chứng chỉ hành nghề theo quy định, đồng thời thường xuyên tham gia các chương trình đào tạo, hội thảo và huấn luyện chuyên ngành.

Qua đó, đội ngũ cập nhật kiến thức, kỹ thuật và những tiến bộ mới trong lĩnh vực da liễu, thẩm mỹ, góp phần nâng cao chất lượng tư vấn và thực hiện dịch vụ.

Đội ngũ bác sĩ phòng khám AMY Academy thường xuyên cập nhật kiến thức chuyên môn - Ảnh: DNCC

Bà Lâm Thị Vân Anh, Đại diện phòng khám AMY Academy cho biết: "Với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, phòng khám không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên sâu và cá nhân hóa cho từng trường hợp.

Mục tiêu của phòng khám là kiến tạo một chuẩn mực làm đẹp: Tinh tế - Trẻ hóa công nghệ cao - Đạt chuẩn y khoa - An toàn và bền vững".

Sự kết hợp đồng bộ giữa cơ sở vật chất, đội ngũ bác sĩ chính quy và cam kết rõ ràng chính là nền tảng vững chắc để phòng khám AMY Academy nỗ lực khẳng định vị thế, đáp ứng kỳ vọng làm đẹp an toàn và tự nhiên của đông đảo khách hàng.